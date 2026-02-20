Der Schweizer Aktienmarkt legt am Freitag leicht zu. Nach der Seitwärtsbewegung vom Vortag hält sich der Leitindex SMI über der Marke von 13'800 und damit in der Nähe des Allzeithochs vom Vortag. Die Kriegsvorbereitungen rund um den Iran würden zwar für eine gewisse Verunsicherung sorgen, heisst es in Marktkreisen. Zumindest die Aktien in der Schweiz scheine das aber in ihrem seit vier Wochen andauernden Steigerungslauf kaum zu bremsen. Am Berichtstag sind es vor allem die ansonsten in unsicheren Zeiten gefragten defensiven Aktien, die den Gesamtmarkt an einer noch stärkeren Entwicklung hindern.