Dabei sei die Stimmung am Markt dank der Zinssenkung der US-Notenbank Fed aber insgesamt gut. Das Fed habe die Türe für weitere Lockerungen zumindest offen gelassen, heisst es am Markt weiter. Eine Reihe von Marktteilnehmern glaubt dabei noch immer an zwei weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr, auch wenn das Fed nur eine signalisiert hatte. Nun dürften die Marktteilnehmer diesbezüglich ihren Blick in die kommende Woche richten, wenn am Dienstag der verspätete US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Am kommenden Donnerstag stehen dann auch noch die Zinsentscheidungen der Bank of England und der Europäischen Zentralbank (EZB) bevor. Hierzulande zeichnet sich derweil für den Berichtstag ein eher ruhiges Geschäft ab. Markt- und kursbewegende Neuigkeiten von Grossunternehmen wurden keine veröffentlicht.