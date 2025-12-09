17:30
Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed halten sich die Anleger an der Schweizer Börse mit Käufen zurück. Der SMI verliert zum Handelsschluss 0,4 Prozent auf 12'931 Punkte und steuert damit auf das Ende einer dreitägigen Gewinnserie zu. Mit Spannung warten Börsianer auf die im Tagesverlauf beginnende Sitzung der US-Notenbank. Im Fokus stehen dabei Hinweise auf die künftige Zinsentwicklung. Eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte am Mittwoch gilt als so gut wie sicher. Auch die Haushaltsquerelen in Frankreich rücken in den Blick der Anleger. Der französischen Regierung droht bei der Abstimmung über den Sozialhaushalt eine Niederlage. Ein Scheitern des entsprechenden Gesetzes könnte eine Finanzierungslücke von bis zu 30 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen, das Rentensystem und die Sozialleistungen des Staates hinterlassen - fast doppelt so viel wie ursprünglich gedacht.
Schlusslicht unter den Schweizer Standardwerten sind die Titel des auf die USA ausgerichteten Baustoffkonzerns Amrize mit einem Minus von 3,3 Prozent. Swiss Re ermässigt sich um 1,7 Prozent. Zuvor haben Citigroup und Berenberg die Empfehlung für die Aktien des Rückversicherers gesenkt. Der Pharmakonzern Roche verliert trotz mehrerer positiver Produktenachrichten leicht an Boden. Dagegen rücken der Versicherer Zurich um 1,5 Prozent vor. Der Logistiker Kühne+Nagel verteuert sich um 1,1 Prozent.
17:05
An den Devisenmärkten halten sich die Bewegungen zwischen den wichtigsten Währungen auch am späten Dienstagnachmittag in engen Grenzen. Die Anleger warten weiterhin auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed vom Mittwoch. Allgemein wird dabei eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet.
So zeigt sich der Dollar zum Franken wenig bewegt, er wird am Nachmittag bei 0,8065 Franken gehandelt. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9383 mehr oder weniger auf der Stelle. Der Euro hat zum US-Dollar derweil am Nachmittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1635 nach 1,1646 gegen Mittag gehandelt.
16:40
Die Partnerschaft von Stellantis mit dem estnischen Fahrdienstvermittler Bolt kommt bei Anlegern nicht gut an. Die Aktien des Autobauers geben an der Börse in Mailand rund ein Prozent nach. Die Unternehmen wollen nach eigenen Angaben ab 2026 Stellantis' Plattformen für automatisierte Fahrzeuge in Bolts Netzwerk integrieren. Bolt hatte Ende November eine Partnerschaft mit dem chinesischen Robotaxi-Unternehmen Pony.ai bekanntgegeben, um autonome Fahrdienste in Europa anzubieten. Stellantis hatte jedoch erst im August sein Programm für automatisiertes Fahren wegen hoher Kosten und technologischer Herausforderungen auf Eis gelegt.
16:20
Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed finden die wichtigsten Indizes an der Wall Street keine klare Richtung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notiert zur Eröffnung am Dienstag 0,3 Prozent höher bei 47'877 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückt leicht vor und liegt bei 6854 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gibt 0,2 Prozent auf 23'513 Stellen nach.
«Die Fed ist so gespalten wie seit fünf Jahren nicht mehr: Sechs Mitglieder tendieren zu einer Lockerung und sechs tendieren dazu, die Zinsen unverändert zu lassen», sagt Kevin Thozet vom Vermögensverwalter Carmignac. Sollte die US-Notenbank am Mittwoch wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte senken, werde Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz daher wohl eine eher restriktive Haltung mit Blick auf den künftigen geldpolitischen Kurs zeigen.
Im Fokus bei den Einzelwerten stehen unter anderem Nvidia. Die chinesische Regierung wolle den Import des KI-Prozessors H200 des Chipkonzerns begrenzen, obwohl US-Präsident Donald Trump die Lieferung unter Auflagen genehmigt hat, schreibt die «Financial Times» unter Berufung auf Insider. Die Nvidia-Aktie gibt daraufhin rund ein Prozent nach.
Anleger blicken zudem weiterhin auf das Tauziehen um Warner Bros Discovery. Die Beteiligung von US-Präsident Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner an der geplanten feindlichen Übernahme des Unterhaltungskonzerns wirft Experten zufolge ethische Fragen auf. Die Aktien des Bieters Paramount Skydance geben 2,4 Prozent nach, während Warner Bros um gut 1,5 Prozent vorrücken.
15:30
14:37
Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürfte sich am Dienstag an den Börsen in den USA nicht viel tun. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin: Der Dow Jones Industrial wurde gut eine Stunde vor der Startglocke mit 47'743 Punkten kaum verändert erwartet. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,1 Prozent im Minus indiziert.
«Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen», schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent.
Auch mit Blick auf einzelne Aktien herrschte weitgehend Ruhe. Die Aktien der auf Luxusimmobilien spezialisierten Toll Brothers büssten vorbörslich 6 Prozent ein. Die Zielvorgaben des Unternehmens für 2026 blieben hinter den Erwartungen zurück.
Die Papiere des Kreuzfahrtanbieters Viking Holdings stiegen um gut 2 Prozent. Die Investmentbank Goldman Sachs hatte die Aktien zuvor von «Buy» auf «Neutral» abgestuft.
Die Aktien des Investmenthauses Ares Management stiegen um 7,7 Prozent. Die Titel werden ab Donnerstag im marktbreiten Aktienindex S&P 500 die Aktien des Snack-Herstellers Kellanova ersetzen.
13:35
Die Futures auf die USAktienmärkte notieren praktisch unverändert mit leicht positiver Tendenz:
12:30
Einen Tag vor dem Zinsentscheid in den USA herrscht auch an Europas Aktienmärkten zumindest auf Indexebene eher Funktstille. Investoren warteten zunächst ab und wollten nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden, hiess es von Börsianern.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 blieb bis zum späten Vormittag orientierungslos und fiel zuletzt um moderate 0,09 Prozent auf 5720,3 Punkte. Das Rekordhoch von Mitte November bleibt nach der jüngst starken Erholung aber weiter in Sichtweite.
Eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 25 Basis-Punkte an diesem Mittwoch ist am Markt eingepreist. Inzwischen machen aber Sorgen die Runde, dass die Währungshüter bei ihren weiteren Zinsschritten etwas weniger forsch vorgehen könnten als bisher gedacht. «Die eigentliche Frage ist, wie steil der Weg der Lockerung von hier aus aussieht», schrieb Marktanalyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Er selbst hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Fed zunächst eine Pause vom Dreh an der Zinsschraube einlegen wird.
Die Experten von Steubing weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es aktuell angesichts der hartnäckig hohen Inflation Unstimmigkeiten im Gremium über die nötigen Zinsschritte gibt.
Mit Blick aufs Branchentableau in Europa waren Medienwerte und Versicherer am Dienstag besonders gefragt. Im Vergleich stand der Rohstoffsektor am stärksten unter Druck, hier belasteten Gewinnmitnahmen nach dem jüngst erreichten Jahreshoch.
Bei den Einzelwerten standen in London die Papiere von British American Tobacco im Blick, die um fast vier Prozent nachgaben. Das Unternehmen kündigte zwar einen höheren Aktienrückkauf an, erklärte aber, dass 2026 nur am unteren Ende der mittelfristig angepeilten Prognosespanne ausfallen dürfte. Die Analysten von JPMorgan sprachen daraufhin von einem leicht enttäuschenden Ausblick für das kommende Jahr.
Die Aktien von Unilever arbeiteten sich nach zunächst moderater Schwäche bis zum Mittag etwas in die Gewinnzone vor. Am Vortag hatten die Papiere noch im Zuge der Abspaltung des Speiseeisgeschäfts The Magnum Ice Company rund zwei Prozent verloren. Analystin Celine Pannuti von JPMorgan sieht in der Trennung von Magnum einen wichtigen Meilenstein für Unilever in seinem Umbauprozess hin zu einem auf Beauty- und Körperpflegeprodukte fokussierten Unternehmen. Die Expertin sieht Potenzial für eine Neubewertung, weshalb die Unilever-Aktie ihre Top-Empfehlung für das kommende Jahr ist.
Neuigkeiten von Novartis aus der Schweiz bewegten die Aktie unterdessen kaum, das Papier stand zuletzt moderat mit 0,30 Prozent im Plus. Der Pharmakonzern ist mit dem britischen Unternehmen Relation Therapeutics eine Forschungs-Kooperation eingegangen.
Unter den grösseren Verlierern in Zürich fanden sich die Aktien des Rückversicherers Swiss Re mit minus 1,2 Prozent. Gleich drei Analysehäuser hatten zuvor ihre bisherigen Kaufempfehlungen kassiert und auch die Kursziele gesenkt. Damit reagierten sie auf das neue Gewinnziel des Unternehmens, das als zu wenig ambitioniert kritisiert wurde. Auch das Aktienrückkauf-Programm stuften die Experten als zu gering ein.
11:40
Am Schweizer Aktienmarkt legen Investoren am Dienstag eine Pause ein. Entsprechend bewegt sich der Leitindex SMI kaum von der Stelle, nachdem er zum Wochenstart erstmals seit Ende März kurzzeitig wieder über die Marke von 13'000 Punkten gestiegen war. Die am morgigen Mittwochabend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ist der massgebliche Grund für die Zurückhaltung, heisst es im Handel. Denn auch wenn die nächste Zinssenkung um 25 Basispunkte als sicher gilt, sind es die begleitenden Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell, auf die Investoren besonders achten werden. So gehen zahlreiche Marktbeobachter davon aus, dass die Kommentare eher zurückhalten ausfallen werden, was den weiteren Zinspfad betrifft.
An den US-Anleihenmärkten werde dies bereits eingepreist, heisst es von Händlern. Dies zeige sich an den steigenden Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen. «Steigende Renditen am langen Ende führen zu höheren Kreditkosten für Unternehmen und Haushalte und konterkarieren damit die positiven Auswirkungen von Leitzinssenkungen durch die Notenbank.» Diese Entwicklung reflektiere aber auch die Erkenntnis, dass nach der morgigen Senkung höchstwahrscheinlich einige Monate ins Land gehen werden, bis die Geldpolitik erneut gelockert werden könnte. «Der Markt muss auch damit rechnen, dass sich der Zinssenkungszyklus in den USA dem Ende zuneigen könnte.» Dann hätten diejenigen, die bislang noch mit bis zu vier Senkungen für 2026 rechneten, auf Sand gebaut und vielleicht zu viele Aktien im Depot.
Der SMI verliert gegen 11:30 Uhr leicht mit -0,11 Prozent auf12'967,65 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steht mit -0,03 Prozent ebenfalls wenig verändert bei 2101,59 Punkten, während der breite SPI mit ebenfalls mit -0,03 Prozent leicht nachgibt auf 17'827'54 Punkte. Innerhalb des SLI halten sich Verlieren und Gewinner die Waage.
Unter den grössten Verlierern sind die Aktien des Rückversicherers Swiss Re (-1,72 Prozent) zu finden. Gleich drei Analysten haben am Dienstagmorgen ihre bisherigen Kaufempfehlungen kassiert und auch die Kursziele gesenkt. Offenbar ist das neue Gewinnziel, das sich der Rückversicherer Swiss Re am Freitag gesetzt hatte, nicht gut genug. Neben den zu wenig ambitionierten Gewinnzielen monieren sie auch das Aktienrückkauf-Programm als zu gering.
Das Gewinnerfeld wird unterdessen von Galderma angeführt, die sich um 1,16 Prozent verteuern. Mit einem Plus von knapp 65 Prozent sind sie nach Holcim der zweitgrösste SLI-Gewinner in diesem Jahr. Analysten trauen dem Hautspezialisten ein anhaltend starkes Wachstum zu und auch die zu gestrigen Wochenschluss angekündigte auf 20 Prozent verdoppelte Beteiligung durch L'Oréal wird positiv gesehen.
Mit Sandoz (+1,12Prozent) rangiert ein weiterer 2025er Höhenflieger unter den grössten Gewinnern. Die Generikaspezialistin kann sich mit einem Kursplus von knapp 60 Prozent im laufenden Jahr ebenfalls sehen lassen.
11:15
Aktien aus dem europäischen Ökostrom-Sektor legen nach einer für die Branche positiven Gerichtsentscheidung in den USA zu. Siemens Energy-Aktien zogen rund ein Prozent an, die Titel des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex um rund zwei Prozent. Auch die Aktien von RWE notierten leicht fester. Die dänischen Branchengrössen Vestas und Oersted gewannen in der Spitze rund vier Prozent, die portugiesische EDP Renovaveis rund 1,5 Prozent.
Ein Bundesrichter hatte ein von US-Präsident Donald Trump verhängtes Verbot für neue Windkraftprojekte für rechtswidrig erklärt. Die Anordnung des Präsidenten hatte die Genehmigungen des Bundes für Windparks an Land und auf See praktisch gestoppt und Dutzende Projekte für saubere Energie blockiert. Der Gerichtsentscheid sei positiv für Windkraft-Werte wie etwa RWE oder Nordex, sagte ein Händler. Zugleich verwies er auf den Einstieg des aktivistischen US-Investors Ananym Capital bei Siemens Energy als Treiber.
Einem Insider zufolge drängt Ananym Capital den Energietechnikkonzern zu einer Trennung vom verlustreichen Windkraft-Geschäft. Nach Ansicht des Investors könne durch eine Abspaltung oder einen Verkauf des Windturbinen-Geschäfts der Aktienkurs um 40 Prozent steigen, sagte der Insider der Nachrichtenagentur Reuters.
Eine Gruppe von 17 von den Demokraten geführten US-Bundesstaaten hatte gegen Trumps Blockade von Windkraft-Projekten geklagt. Die Generalstaatsanwältin des federführenden Bundesstaates New York nannte die Entscheidung des US-Bundesgerichts einen grossen Sieg im Kampf gegen die Klimakrise.
09:53
Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gesunken. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Verluste aber in engen Grenzen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel um 17 Cent auf 62,32 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar sank um 16 Cent auf 55,73 Dollar.
Zu Beginn der Woche waren die Ölpreise noch jeweils um mehr als einen Dollar gefallen, als die Sorge vor einem Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt wieder stärker in den Fokus der Anleger rückte. Im Verlauf der Woche werden die Monatsberichte der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und der Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet, mit jeweils neuen Nachfrageprognosen.
Zuletzt hatte die IEA einen rekordhohen Überschuss an Rohöl im kommenden Jahr erwartet. «Der Ölüberschuss wird 2026 weiter steigen», sagte auch Rohstoffexperte Warren Patterson von der Bank ING. Das Angebot werde seine Einschätzung nach die Nachfrage um mehr als zwei Millionen Barrel pro Tag übersteigen.
09:46
Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Tag vor dem US-Zinsentscheid fester gezeigt. Nach dem stabilen Wochenstart zog der Dax am Dienstag zur Eröffnung um 0,2 Prozent auf 24'095 Punkte an. «Die Anleger tasten sich vorsichtig voran, jedoch ohne grosse Überzeugung», konstatierte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. «Anleger scheinen gewillt, die Rally mitzugehen, haben aber offenbar ihre Absicherung gegen fallende Kurse nicht aufgegeben.»
Bei den Einzelwerten deckten sich Anleger vor allem bei Rüstungskonzernen ein. Rheinmetall-Aktien zogen rund drei Prozent an und waren damit der stärkste Dax-Wert. Die Anteilsscheine von Hensoldt und Renk verteuerten sich jeweils mehr als vier Prozent. Bei den Gesprächen über einen Friedensplan für die Ukraine gab es zuletzt keine Fortschritte.
09:30
Asiens Aktienmärkte sind am Dienstag den durchwachsenen Vorgaben der Wall Street gefolgt und haben überwiegend leichte Verluste eingefahren. Einen Tag vor dem Zinsentscheid in den USA überwiegt auch an den Handelsplätzen der Region die Vorsicht. Während eine weitere Senkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank bei den meisten Investoren als sicher gilt, sorgen nun die möglichen Erwartungen der Fed an das kommende Jahr für Unruhe. Auch die zuletzt stark gestiegenen Renditen an den internationalen Anleihemärkten wecken zunehmend Besorgnis.
«International werden die Renten zur grösseren Konkurrenz von Aktien. Und steigende Zinsen zur Bedrohung von Aktien und Wirtschaft», warnte Thomas Altmann von QC Partners. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen hatte zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit September erreicht, was auch den Verkauf von Anleihen in Europa und Japan verstärkte.
Händler warnten zuletzt zudem davor, dass die US-Notenbank eine Verlangsamung des Lockerungstempos signalisieren könnte, nachdem die nach wie vor hohe Inflation und der Mangel an neuen Daten während des Shutdowns zu Meinungsverschiedenheiten unter den Fed-Vertretern geführt hatte. Mittlerweile wird an den Geldmärkten nur noch von zwei weiteren Zinssenkungen bis Ende 2026 ausgegangen, nachdem noch vor einer Woche drei signalisiert worden waren.
Unterdessen spekulieren Analysten bereits, dass nach dem schweren Erdbeben vor Japans Pazifikküste der für die kommende Woche erwartete Leitzinsentscheid der japanischen Notenbank womöglich verschoben werden könnte. Auch in dem Inselstaat zogen die Renditen an den Anleihemärkten nach einem regelrechten Ausverkauf weiter an. Die Rendite der 10-jährigen Papiere lag zuletzt nur noch knapp unter der Marke von 2 Prozent und war damit so hoch wie zuletzt im Jahr 2006. Japans Finanzministerin Satsuki Katayama sagte, sie beobachte die Marktentwicklungen genau.
Der japanische Leitindex Nikkei 225 verbuchte ein dünnes Plus von 0,14 Prozent auf 50'655,10 Punkte. Die Papiere von Bauunternehmen und Versicherungsanbietern stiegen nach dem jüngsten Erdbeben an.
Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,51 Prozent auf 4598,22 Punkte nach, während der stärker von Tech-Werten dominierte Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt rund 1,3 Prozent auf 25'421,37 Zähler verlor.
In Australien verlor der Leitindex S&P/ASX 200 0,45 Prozent auf 8585,90 Punkte. Zuvor hatte die Reserve Bank of Australia ihren Leitzins wie erwartet zum dritten Mal in Folge unverändert gelassen. Die Währungshüter warnten jedoch vor einem Anstieg der Inflationsrisiken, und Zentralbankchefin Michele Bullock erklärte, dass die Bedingungen für eine Zinserhöhung im Jahr 2026 in der Sitzung diskutiert worden seien.
09:12
Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet wenig verändert in den Handelstag. Zum (gestrigen) Wochenstart war der Leitindex erstmals seit März kurzzeitig wieder über die Marke von 13'000 Punkten geklettert. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen eher verhaltenen Start. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch hielten sich Investoren zurück, heisst es im Handel.
Der Grossteil der Marktteilnehmer erwartet eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte auf neu 3,5 bis 3,75 Prozent. «Obwohl eine Zinssenkung zum jetzigen Zeitpunkt fast sicher erscheint, werden die Wirtschaftsprognosen des Fed und die Kommentare von Fed-Chef Powell eine grosse Rolle dabei spielen, wie die Märkte reagieren - nicht nur in dieser Woche, sondern möglicherweise auch für den Rest des Monats», kommentiert ein Marktexperte. Derzeit positionierten sich viele Investoren für einen eher flachen Lockerungszyklus in den USA. Viele Wall-Street-Banken prognostizieren für 2026 weniger Zinssenkungen wegen anhaltender Inflationssorgen und der Erwartung einer widerstandsfähigeren US-Wirtschaft.
Unter den Blue Chips stechen am Dienstag zunächst die beiden Pharmakonzerne Novartis (+0,02 Prozent) und Roche (+0,13 Prozent) mit Nachrichten hervor. So hat Novartis offenbar mit Relation Therapeutics aus Grossbritannien eine Forschungskooperation abgeschlossen. Roche wiederum hat bereits am Vorabend Daten zu Lunsumio präsentiert, die Vontobel etwa als vielversprechend bezeichnet. Zudem hat der Konzern die EU-Zulassung für sein Mittel Gazyva erhalten und einen neuen PCR-Test lanciert.
Bei Swiss Re (-1,95 Prozent) wiederum halten die negativen Analystenkommentare nach den Zahlen Ende vergangener Woche weiter an.
In den hinteren Reihen schicken sich Cosmo (+3,2 Prozent) an, ihren jüngsten Höhenflug auch am Dienstag weiter fortzusetzen. Seit das Unternehmen Mitte vergangener Woche positive Studiendaten präsentiert hat, kennen die Papiere kein Halten.
08:07
Der Swiss Market Index SMI indiziert im vorbörslichen Handel bei der Bank Julius Bär mit 0,09 Prozent tiefer bei 12'970 Punkten. Dabei notieren sämtliche SMI-Titel im Minus. Am deutlichsten verliert Novartis mit -1,35 Prozent gefolgt von Swiss Re mit -1,07 Prozent. Die übrigen Abschläge bewegen sich in einer Bandbreite von -0,15 Prozent (Richemont) und -0,05 Prozent (Swisscom). Einzig der Zementkonzern Holcim notiert mit +0,41 Prozent im Plus.
Auch der Breite Markt tendiert vor Handelsstart mit 0,11 Prozent im Minus.
07:52
An den Devisenmärkten haben sich die wichtigsten Währungspaare am Dienstagmorgen kaum von der Stelle bewegt. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch hielten sich die Investoren zurück, heisst es im Handel.
Zwar werde am Markt ganz fest mit einer weiteren Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte gerechnet, dennoch werde die Fed-Entscheidung mit Spannung erwartet, heisst es bei der Helaba in einem Kommentar. «Denn innerhalb des FOMC gehen die Meinungen über die Zinspolitik aktuell auseinander.»
07:47
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
07:30
Nach dem verhaltenen Wochenauftakt wird der Dax am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge erneut wenig verändert in den Handel starten.
Am Montag hatte der deutsche Leitindex stabil bei 24'046 Punkten geschlossen. An der Wall Street hatten die drei wichtigsten Börsenindizes unterdessen leicht nachgegeben. Anleger warteten gespannt auf die Zinssitzung der US-Nobenbank am Mittwoch. Zwar gilt eine Senkung um 25 Basispunkte als nahezu sicher. Über die weitere Zinsentwicklung gehen die Erwartungen aber weit auseinander.
Auf Konjunkturseite warten Börsianer auf Zahlen zu den deutschen Exporten, die im Oktober erneut unter dem schwächelnden Geschäft mit den beiden grössten Volkswirtschaften USA und China gelitten haben. Die Warenausfuhren dürften insgesamt um 0,5 Prozent zum Vormonat gesunken sein, sagen von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen voraus. Im September hatte es noch ein Wachstum von 1,4 Prozent gegeben.
Auf Unternehmensseite verdauen Anleger die Bilanz von Thyssenkrupp. Der Industriekonzern stellt sich nach einer teilweisen Erholung im vergangenen Geschäftsjahr auf erneut hohe Belastungen ein. Unter dem Strich rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Fehlbetrag zwischen 400 und 800 Millionen Euro, wie Thyssenkrupp am Morgen mitteilte. Darin enthalten sei insbesondere die Bildung von Restrukturierungsrückstellungen für die Stahlsparte. Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 konnte der Ruhrkonzern einen Überschuss nach Anteilen Dritter von 465 Millionen Euro einfahren.
07:05
06:37
06:20
Unternehmens- und konjunkturseitig dürfte es am Dienstag ruhig bleiben. Mit Spannung erwarten die Anleger und Märkte die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Hierzulande wird die Schweizerische Nationalbank SNB am Donnerstag ihre geldpolitische Lagebeurteilung vorlegen.
05:00
Die Anleger haben sich vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurückgehalten. Die asiatischen Börsen tendierten am Dienstag uneinheitlich. Eine Zinssenkung der Fed am Mittwoch gilt als sicher. Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich jedoch darauf, wie es danach weitergeht. Anleiheinvestoren positionieren sich für einen flachen Lockerungszyklus in den USA.
Viele Wall-Street-Banken prognostizieren für 2026 weniger Zinssenkungen aufgrund anhaltender Inflationssorgen und der Erwartung einer widerstandsfähigeren US-Wirtschaft. «Der Dot Plot dürfte eine Zinssenkung im Jahr 2026 zeigen. Sollte der Dot Plot zwei Zinssenkungen für das nächste Jahr ausweisen, wäre dies ein Signal für eine lockerere Geldpolitik», sagte ein Stratege bei TD Securities.
In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent zu. Die Börse in Shanghai verlor dagegen 0,1 Prozent. Für Unruhe sorgte zudem eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wonach die USA den Export von Nvidias zweitbesten KI-Chips nach China gegen eine Gebühr von 25 Prozent erlauben wollen. Der chinesische CSI Semiconductor Industry Index gab daraufhin rund ein Prozent nach.
Ein schweres Erdbeben in Japan hatte dagegen kaum Auswirkungen auf die Märkte.
04:30
03:45
23:45
Die US-Aktienmärkte haben am Montag vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,45 Prozent bei 47'739,3 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,35 Prozent auf 6846,5 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,25 Prozent auf 25'627,9 Punkte abwärts.
«Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll», stellte Gunter Deuber fest, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International. Das duale Mandat der US-Notenbank aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung führe aktuell zu einem Zielkonflikt. Da die Inflation trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber.
Der Medienkonzern Paramount will den Hollywood-Rivalen Warner Bros. Discovery nicht kampflos Netflix überlassen und bietet rund 108 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden. Netflix hatte sich vergangene Woche auf eine knapp 83 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Studio- und Streaming-Geschäfts von Warner geeinigt, allerdings ohne die aktuell noch dazugehörenden Fernsehsender wie CNN. Die Warner-Aktien und die Titel von Paramount gewannen letztlich 4,4 beziehungsweise 9,0 Prozent, während die Netflix-Papiere 3,4 Prozent verloren.
Die Aktien von Tesla verbilligten sich um 3,4 Prozent, nachdem die Investmentbank Morgan Stanley die Titel des E-Auto-Produzenten von «Overweight» auf «Equal-weight» abgestuft hatte. Analyst Andrew Percoco geht laut einem Ausblick auf die US-Autobranche von einem «Elektroauto-Winter» aus. Dagegen sieht er die Hersteller von Pkw mit Verbrennungsmotoren und Hybrid-Antrieb etwas positiver.
Die Anteilsscheine von Procter & Gamble verloren als schwächster Wert im Dow 3,6 Prozent an Wert. Damit endeten sie auf dem tiefsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren. Zuvor hatten Analysten ihre Kursziele für die Titel des Konsumgüterkonzerns reduziert.
Um mehr als 29 Prozent nach oben ging es für die Aktien von Confluent , einem Spezialisten für das Management von Daten, die für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz wichtig sind. Der IT-Konzern IBM will das Dateninfrastruktur-Unternehmen kaufen. Ziel sei der Aufbau einer Datenplattform für generative KI. Dazu bietet der Konzern 31 Dollar je Confluent-Aktie. Dies entspreche einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 11 Milliarden Dollar. Die IBM-Anteilsscheine stiegen um 0,4 Prozent.
Die Papiere von Marvell Technology sackten als Schlusslicht im Nasdaq 100 um 7,0 Prozent ab. Am Freitag nach US-Börsenschluss war bekannt geworden, dass die Aktie des Halbleiter-Unternehmens nicht in den S&P-500-Index aufgenommen wird. Zudem stuften die Analysten der Benchmark Company die Titel von «Buy» auf «Hold» ab.
