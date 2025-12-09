Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed halten sich die Anleger an der Schweizer Börse mit Käufen zurück. Der SMI verliert zum Handelsschluss 0,4 Prozent auf 12'931 Punkte und steuert damit auf das Ende einer dreitägigen Gewinnserie zu. Mit Spannung warten Börsianer auf die im Tagesverlauf beginnende Sitzung der US-Notenbank. Im Fokus stehen dabei Hinweise auf die künftige Zinsentwicklung. Eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte am Mittwoch gilt als so gut wie sicher. Auch die Haushaltsquerelen in Frankreich rücken in den Blick der Anleger. Der französischen Regierung droht bei der Abstimmung über den Sozialhaushalt eine Niederlage. Ein Scheitern des entsprechenden Gesetzes könnte eine Finanzierungslücke von bis zu 30 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen, das Rentensystem und die Sozialleistungen des Staates hinterlassen - fast doppelt so viel wie ursprünglich gedacht.