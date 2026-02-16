Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montagvormittag fester und setzt damit seinen Rekordkurs fort. Das Geschäft verläuft laut Händlern aber in ruhigen Bahnen. Da am (heutigen) Montag in den USA der «Presidents' Day» begangen wird und die dortigen Märkte geschlossen bleiben, dürfte es auch im weiteren Tagesverlauf ruhig bleiben. Zudem wird in China wegen der «Goldenen Woche» zum Frühlingsfest sogar die ganze Woche nicht gehandelt. Am Markt ist zudem die Rede von einer Rotation aus bisher im 2026 gut gelaufenen Aktien in solche mit einer negativen Performance. Dies sei auch eine Phase der Konsolidierung und damit kein schlechtes Zeichen, sagt ein Händler.