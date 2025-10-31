Eine optimistische Prognose treibt die Aktien von Reddit an. Die Papiere des Online-Forums legen um 16 Prozent zu. Das US-Unternehmen stellte für das Schlussquartal 2025 einen Umsatz über den Erwartungen der Analysten in Aussicht. Als Grund für seinen Optimismus nannte Reddit den Erfolg seines KI-gestützten Werbegeschäfts. Die Kalifornier profitieren zugleich von Lizenzvereinbarungen mit Firmen wie OpenAI und der Alphabet-Tochter Google, die die Inhalte der Plattform zum Training ihrer KI-Sprachmodelle nutzen. Es ging zudem in der vergangenen Woche mit Klagen gegen das KI-Startup Perplexity und drei weitere Unternehmen wegen des mutmasslich illegalen Abschöpfens von Online-Inhalten vor. «Um seinen Aufwärtstrend fortzusetzen, muss Reddit weiterhin sein geistiges Eigentum schützen», sagt Jeremy Goldman vom Analysehaus Emarketer.