In Japan sorgten vor allem Technologiewerte für Auftrieb, nachdem die US-Konzerne Apple und Amazon mit ihren Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen hatten. Der Nikkei-Index erreichte im frühen Handel ein Allzeithoch von 52.026,91 Punkten. Zudem hielten sich die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BoJ), nachdem die Kerninflation in der Hauptstadt Tokio im Oktober stärker als erwartet auf 2,8 Prozent gestiegen war. «Wir gehen zwar davon aus, dass die BoJ die Zinsen im Januar anheben wird, aber weitere Anhebungen könnten schwierig werden», sagte Masato Koike, leitender Volkswirt am Sompo Institute Plus.