Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

SGS: Goldman Sachs erhöht auf 2165 (2100) Fr. - Sell

Swisscom: Julius Bär senkt auf 520 (560) Fr. - Hold

Zur Rose: Barclays senkt auf Equal Weight (Overweight) - Ziel 68 (166) Fr

Coltene: Credit Suisse senkt auf 105 (107) Fr. - Neutral

AMS Osram: Julius Bär senkt auf 12 (15) Fr. - Buy

Oerlikon: UBS senkt auf 11,90 (12,20) Fr. - Buy

Cicor: Research Partners senkt auf 55 (65) Fr. - Kaufen

Phoenix Mecano: Research Partners senkt auf 400 (450) Fr. - Halten

VAT: Research Partners erhöht auf 300 (250) Fr. - Halten

Energiedienst: Research Partners erhöht auf 60 (50) Fr. - Kaufen

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,1 Prozent tiefer geschätzt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 28.005 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1937 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Der anhaltende globale Kostendruck beunruhigt die Anleger, die in dieser Woche auf die US-Inflationsdaten und auf weitere aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed blicken. Die unerwartet starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag haben die Erwartungen an den am Mittwoch anstehenden Bericht über die Verbraucherpreise in den USA erhöht - insbesondere in Bezug auf die geldpolitischen Aussichten der Fed.

"Der Fokus verlagert sich im Laufe dieser Woche von einem robusten US-Arbeitsmarkt auf die US-Verbraucherpreisdaten", so die Analysten der ANZ in einer Notiz. Die Priorität, die Inflation zu senken, werde auf dem Symposium der Fed in Jackson Hole vom 25. bis 27. August "laut und deutlich zu hören sein".

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 134,78 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7574 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9551 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0191 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9734 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2076 Dollar.

An der Wall Street haben sich am Montag die drei wichtigsten Indizes kaum verändert. Nachdem zum Handelsauftakt die Börsenbarometer um ein Prozent zulegten, gaben sie die Gewinne nahezu vollständig wieder ab. Der Standardwerte-Index Dow Jones verbesserte sich um 29 Punkte oder 0,09 Prozent auf 31'833 Zähler. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 12'644,46 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,1 Prozent auf 4140,06 Punkte ein.

"Die Verbraucherpreisdaten werden Aufschluss darüber geben, ob die Bemühungen der Fed erfolgreich waren und die Inflation gebremst haben oder ob eine weitere Straffung der Geldpolitik der Fed erforderlich ist", sagte Robert Schein, Chief Investment Officer bei Blanke Schein Wealth Management.

"Wir gehen davon aus, dass die Inflation bis zum nächsten Jahr über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed bleibt", teilten die Strategen des BlackRock Investment Institute mit. "Wir glauben, dass die Fed so lange auf Forderungen nach einer Eindämmung der Inflation reagieren wird, bis sie erkennt, dass dies das Wachstum abwürgen würde."

Einen Stimmungsdämpfer verpasste der Chiphersteller Nvidia Corp dem Technologiesektor. Dessen Papiere verbilligten sich um 6,3 Prozent, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass es für das zweite Quartal einen Umsatzrückgang von 19 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf etwa 6,7 Milliarden Dollar erwartet.

Kräftigen Rückenwind gab es dagegen für US-Automobilhersteller durch das Klima-, Sozial- und Steuerpaket der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden, das am Sonntag mit knapper Mehrheit den US-Senat passiert hat. Der Gesetzentwurf sieht eine Steuergutschrift von 4000 Dollar für gebrauchte Elektroautos vor und stellt Milliardenbeträge für die Produktion von Elektroautos bereit. Die Anteilsscheine von Tesla, Rivian Automotive, Ford Motor, General Motors legten zwischen drei und sieben Prozent zu.

Bei den Einzelwerten stachen auch die Aktien der umstrittenen Datenanalysefirma Palantir nach einem reduzierten Umsatzausblick mit einem Minus von 14,2 Prozent hervor. Das Unternehmen, das Daten unter anderem für das US-Militär und den Geheimdienst CIA sammelt, kann sich nach eigenen Angaben über die Erneuerung wichtiger Regierungsverträge nicht mehr sicher sein.

