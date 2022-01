Die Nervosität an den Märkten ist so hoch wie lange nicht mehr. Die zinspolitische Wende der US-Notenbank Fed hat die Börsen seit Anfang Jahr eine Etage schiefer geschickt. Die Frage, wann und wie hoch die Zinsen angehoben sorgt weiterhin für Volatilität. Auch die Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze belasten die Börsen. Umso wichtiger wird die laufende Berichtssaison. Können gute Geschäftszahlen – fast noch wichtiger wird der jeweilige Ausblick sein – ein Gegengewicht zur schlechten Stimmung bilden?

Nachdem der Streamingdienst Netflix vergangene Woche mit einem düsteren Ausblick die Börsen regelrecht geschockt hatte, wurden am Donnerstag die guten Zahlen von Apple mit grosser Erleichterung vom Markt aufgenommen. Auch in der nächsten Woche werden wichtige Unternehmen in der Schweiz, USA, Europa und Asien Geschäftszahlen vorlegen. Anlegerinnen und Anleger werden mit Argusaugen beobachten, ob die Firmen enttäuschen werden, oder überraschen können.