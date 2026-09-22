Zusätzlichen Rückenwind lieferte die Begeisterung über den neuen KI-Assistenten «Muse» des US-Konzerns Meta. «Investoren ‌stürzen sich wieder auf KI, wie es in diesem Jahr bereits zu beobachten war», sagte Nick Twidale, Chef-Marktstratege bei ATFX Global. Zudem sorgte Trump für Erleichterung, da er sich offen für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian am ​Rande der UN-Vollversammlung zeigte. In Japan rückte derweil die Geldpolitik in den Mittelpunkt: Nach der ​jüngsten Zinserhöhung der Bank of Japan (BOJ) zeigten sich Anleger von den ​fehlenden Signalen für weitere Straffungen enttäuscht, was den Yen zu den Verlierern machte und Spekulationen über Währungsinterventionen anheizte.