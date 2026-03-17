Die Sorge vor einer Eskalation des Iran-Konflikts und die bevorstehenden Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken haben die Anleger an den asiatischen ‌Börsen ⁠am Dienstag verunsichert. Dennoch legten die meisten Indizes zu. Ein Analyst ⁠sprach jedoch von einer technischen Gegenbewegung statt eines neuen Aufwärtstrends. Der japanische Nikkei-Index stieg um ‌0,3 Prozent auf 53'906,02 Punkte. In Südkorea zog ‌der Kospi um 2,4 Prozent an, ​während die Börse in Shanghai kaum verändert notierte. Die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank, die Bank of England und die Bank of Japan werden in dieser Woche über die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts ‌beraten. Es wird jedoch erwartet, dass alle ihre Geldpolitik unverändert lassen.