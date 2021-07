06:10

Die Börse in Shanghai liegt 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,1 Prozent.

Die Börse Tokio ist bis Montag wegen Feiertagen geschlossen.

Zur jüngsten Erholung der Aktien nach dem Rückgang am Freitag und Montag könnte eine Studie beigetragen haben, die zeigte, dass die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und AstraZeneca gegen die Delta-Coronavirus-Variante hoch wirksam sind. "Hin und wieder suchen Investoren nach Gründen, um Gewinne mitzunehmen, und genau das haben wir gesehen", sagte Jun Bei Liu, Portfoliomanagerin bei Tribeca Investment Partners in Sydney. "Der Markt war plötzlich besorgt über die Delta-Variante und wie sie die Erholung beeinflussen könnte", sagte sie. Die Anleger blicken heute auf die Beratungen der Europäischen Zentralbank (EZB) über ihren geldpolitischen Ausblick. Experten erwarten, dass die Währungshüter Signale für eine länger anhaltende Phase der ultralockeren Geldpolitik geben werden.

-India’s Covid death toll has been massively underreported

-Top lenders are losing faith in China Evergrande

-Musk still loves #Bitcoin Here are some of the things to know at the start of Asia's trading day https://t.co/5vYP9Eef60 — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2021

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 110,12 Yen und stagnierte bei 6,4672 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9176 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1791 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0820 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3702 Dollar.

00:00

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,8 Prozent auf 34'798,00 Punkte. Damit hat der Dow den starken Rücksetzer vom Montag mittlerweile mehr als aufgeholt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,8 Prozent auf 4358,69 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,8 Prozent auf 14'842,63 Punkte vor.

Die Investoren haben am Mittwoch die Bedenken hinsichtlich der Delta-Variante des Coronavirus wie schon am Vortag abgelegt. Die Aktienkurse in New York setzten die Erholung fort, nachdem sie zum Wochenbeginn noch stark unter Druck geraten waren. Stützend wirkten zudem wohlwollend aufgenommene Quartalsberichte der beiden Dow-Konzerne Coca-Cola und Verizon.

"Wie so häufig in den Sommerwochen nimmt die Schwankungsintensität am amerikanischen Aktienmarkt zu", schrieb Analyst Franz-Georg Wenner von Index Radar mit Blick auf das Auf und Ab im bisherigen Wochenverlauf. Auf den Ausverkauf vom Montag sei eine ebenso kräftige Erholung gefolgt. Neue Bestmarken des Dow seien nach wie vor möglich.

Enttäuscht reagierten Börsianer auf die Nachrichten des Streaming-Anbieters Netflix . Dieser wagt den Vorstoss in das Gaming-Geschäft. "Ein schwieriges Pflaster", wie Analyst Manuel Mühl von der DZ Bank anmerkte. Analyst Edward Moya vom Broker Oanda monierte das Ziel für die Neukunden im laufenden Quartal, das deutlich unter der Markterwartung liege. Der Kurs von Netflix büsste 3,3 Prozent ein.

Streaming - Videospiele und Serien - Netflix stellt sich breiter auf https://t.co/77pOxUawZm pic.twitter.com/rZAO3qhT1B — cash (@cashch) July 21, 2021

Für Coca-Cola ging es um 1,3 Prozent nach oben und für Verizon um 0,7 Prozent. Beim Getränkehersteller lobte Analystin Andrea Teixeira von JPMorgan ein starkes Wachstum aus eigener Kraft, also ohne Zukäufe. Dem Telekomanbieter Verizon attestierte Experte Jonathan Atkin von der Bank RBC starke Abonnentenzahlen und Finanzkennziffern. Diese hätten die Markterwartungen deutlich hinter sich gelassen. Johnson & Johnson stiegen um 0,6 Prozent nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns.

Eine Fehlzündung legte dagegen der Kurs von Harley-Davidson hin nach den Zahlen für das zweite Quartal. Die Aktien fielen um mehr als sieben Prozent und rutschten ab auf den tiefsten Stand seit Mitte April. Der Chef Jochen Zeitz hatte gesagt, dass die Halbleiterknappheit die Motorradbranche belastet.

Die Papiere von United Airlines verteuerten sich um 3,8 Prozent und setzten die kräftige Erholung des Vortages fort. Die Fluggesellschaft hat für das laufende Quartal einen Gewinn in Aussicht gestellt nach eineinhalb Jahren mit Verlusten. Das trieb auch die Kurse von American Airlines und Delta Air Lines nach oben.

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)