09:10

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag beflügelt vom Ausgang der US-Präsidentenwahlen an den Aufwärtstrend der vergangenen Woche an.

Nach dem klaren Sieg von Joe Biden falle die Unsicherheit über die weitere Führung der USA weg, heisst es am Markt. Zudem dürfte es zu weniger regulatorischen Änderungen kommen als befürchtet, da die Demokraten wohl mit einem gespaltenen Kongress regieren müssen. Und die Markteilnehmer können bei weiterhin sehr tiefen Zinsen mit umfangreichen fiskalischen Anreizen zur Ankurbelung der Wirtschaft rechnen. Zudem könnte Biden aussenpolitisch ein wenig diplomatischer auftreten und weniger Porzellan zerschlagen.

Über all dem sollten die Anleger aber nicht vergessen, dass der amtierende Präsident Donald Trump noch mit einigen Störmanövern für Unruhe sorgen dürfte und sich die Corona-Pandemie weiter ausbreitet. UBS schreibt dazu, es sei das beste davon auszugehen, dass die US-Wahlen vorbei seien und sich der Marktfokus nun wieder auf die mittelfristigen Triebkräfte des Wirtschaftswachstums verlagert. Dazu gehörten auch Covid-19, die Entwicklung von Impfstoffen sowie monetäre und fiskalische Anreize.

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung 0,7 Prozent im Plus bei 10'390 Punkten. Der breite SPI gewinnt ebenfalls 0,7 Prozent bei 12'925 Zählern.

Während Richemont (+3%) von Anschlusskäufen und positiven Kommentaren im Anschluss an das unerwartet gute Zwischenergebnis profitieren, atmen die Anleger bei den Pharmawerten Novartis (+0,5%) und Roche (+0,1%) auf. Dies liege daran, dass die Demokraten bei einem geteilten Kongress die Regulierungen betreffend Medikamentenreise nicht so einfach verschärfen könnten, heisst es im Handel. Alcon gewinnt deutlicher mit einem Plus von 2 Prozent.

Ähnlich lässt es sich bei den Banken argumentieren. CS (+2,8%) und UBS (+1,9%) werden entsprechend höher gehandelt. Julius Bär (+1,4%) gewinnen ebenfalls hinzu. Die Privatbankengruppe hat mit dem US-Justizministerium (DOJ) eine Einigung im Fall Fifa erzielt und dafür eine Rückstellung von 79,7 Millionen US-Dollar gebildet. Auch andere Finanztitel wie Swiss Life oder Swiss Re (je+1,5%) gewinnen.

Auch die klassischen Zykliker wie LafargeHolcim (+1,9%) und ABB (+1,6%) legen zu.

+++

08:25

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Dufry: Credit Suisse erhöht auf 35 (32) Fr. - Neutral

Adecco: Credit Suisse erhöht auf 45 (40) Fr. - Underperform

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 1,1 Prozent höher geschätzt. Alle Aktien sind im Plus, Richemont und LafargeHolcim haben die höchsten Gewinne (je runf 1,5 Prozent). Am breiten Markt steigen Ypsomed 3 Prozent.

Anleger reagieren somit erleichtert auf den Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl. Sie hoffen auf eine weniger konfrontative Aussen- und Wirtschaftspolitik. Unabhängig davon bleiben die grassierende Coronavirus-Pandemie und die jüngsten Restriktionen zu deren Eindämmung weiter Gesprächsstoff.

+++

06:45

Der Swiss Market Index wird am Montag voraussichtlich deutlich positiv in den Handel gehen. Bei der IG Bank wird der Schweizer Leitindex für Montag 1,23 Prozent höher geschätzt.

Auch die US-Börsen werden wahrscheinlich klar höher starten. Darauf deuten die Terminkontrakte auf den US-Indizes hin:

U.S. Stock Futures

S&P +59.75 / +1.71% Level 3,560.50 Fair Value 3,503.20 Difference 57.30 Data as of 12:32am ET Nasdaq +315.75 / +2.61% Level 12,390.75 Fair Value 12,083.39 Difference 307.36 Data as of 12:32am ET Dow +381.00 / +1.35% Level 28,585.00 Data as of 12:32am ET

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 2,6 Prozent höher bei 24'959 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,4 Prozent und lag bei 1682 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte in der Hoffnung auf bessere Handelsbeziehungen zwischen China und den USA unter Biden um 2,2 Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

"Während Trump gegen Biden viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, haben die Märkte stark auf den - wahrscheinlich - gespaltenen Kongress reagiert, was mehr Vertrauen bedeutet, dass die Zinssätze länger niedriger sein werden", sagte Dave Wang, Portfoliomanager bei Nuveen Capital in Singapur am Montag.

From Paris to Taipei, here’s how citizens across the world reacted to Joe Biden winning the U.S. presidential race #Election2020 https://t.co/68MzvUSzAU (Video via @Quicktake) pic.twitter.com/WumYTHwnXB — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 9, 2020

+++

06:15

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 103,41 Yen und gab 0,5 Prozent auf 6,5760 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,8988 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1893 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0694 Franken an.

(Reuters)