09:45

Der SMI notiert um 0,3 Prozent höher auf 12'353 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, steigt 0,3 Prozent auf 2005 und der breite SPI 0,2 Prozent auf 15'935 Punkte.

Im Schweizer Leitindex erklimmen die Aktien von Richemont (+3,9 Prozent) ein neues Rekordniveau bei 125 Franken. Der aktivistische Investor Third soll Point eine "signifikante Position" an dem Luxusgüterhersteller aufgebaut haben. Seit Jahresbeginn ist der Titel bereits um 56 Prozent angestiegen.

+++

09:40

In der Hoffnung auf eine beschleunigte Belebung des Reiseverkehrs steigen weitere Anleger bei der Lufthansa ein. Die Aktien der grössten deutschen Fluggesellschaft gewannen im Frankfurter Frühhandel in der Spitze gut zwei Prozent und waren damit Spitzenreiter im Nebenwerte-Index MDax, nachdem sie bereits am Freitag um rund sechs Prozent zugelegt hatten. Börsianern zufolge profitieren die Titel erneut von den ermutigenden Testergebnissen eines neuen Corona-Medikaments des US-Pharmakonzerns Pfizer.

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,2 Prozent auf 12'344 Punkte. Am Freitag war der SMI zwar etwas gefallen, hatte aber dennoch über die Woche betrachtet ein Plus von 1,8 Prozent verbucht. Das war der fünfte Wochengewinn hintereinander.

Die weiteren Aussichten würden als gut eingeschätzt, sagt ein Händler. "Es spricht nichts gegen ein Jahresendrally." Dafür spreche, dass der US-Kongress das lang erwartete Infrastrukturgesetz endlich verabschiedet habe. Zudem habe die US-Notenbank signalisiert, dass über das Tapering hinaus keine weitere geldpolitische Straffung zu erwarten sei.

Doch nach der starken Vorwoche warteten die Anleger erst einmal ab, heisst es weiter. Eine Konsolidierung täte ohnehin gut. Denn nach den verschiedenen Zentralbankereignissen und dem US-Arbeitsmarktbericht sei es auch auf der Makroseite etwas ruhiger. Wichtige Konjunkturzahlen stünden erst am Mittwoch mit den US-Inflationsdaten auf dem Programm, und die Berichtsaison nehme erst im Verlauf der Woche wieder stärker Fahrt auf. Als ein Störfaktor könnten sich die steigenden Corona-Fallzahlen erweisen, auch wenn diese wegen der Impfungen und der Aussicht auf eine wirksame Pille des Pharmariesen Pfizer etwas von ihrem Drohpotenzial verloren hätten.

Richemont werden nach einem Bericht der Internetplattform "Miss Tweed" um 3,7 Prozent fester gehandelt. Demnach soll der aktivistische Investor Third Point eine "signifikante Position" an dem Luxusgüterhersteller aufgebaut haben. Bereits am Freitag hatten die Titel 3,3 Prozent auf 120,30 Franken zugelegt und die ganze Woche insgesamt 6,4 Prozent.

Die Aktien der Credit Suisse verlieren 0,1 Prozent. In einem Interview mit der Sonntagszeitung sagte David Herro, Anlagechef des CS-Grossaktionärs Harris Associates, er könne sich Kooperationen zwischen der CS und der UBS in den Sparten Investmentbanking und Asset-Management vorstellen. Ausserdem teilte die CS mit, sie empfehle ihren Kunden für Prime Services zu BNP zu gehen, da die Bank ja bekanntlich aus diesem Geschäft aussteigt.

Klar tiefer sind die Aktien von Sonova (-6,8 Prozent). Der Hörgerätehersteller soll mit gewissen Cochlea-Implantaten grössere Probleme als bisher bekannt haben. Hunderte Personen müssen laut einem Bericht der "NZZ am Sonntag" erneut operiert werden.

Auf den hinteren Rängen gewinnen die Aktien von SIG 0,5 Prozent. Der Verpackungs- und Abfüllspezialist hat eine neue Abfüll-Anlage für Kartonverpackungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie lanciert.

+++

08:55

Die Ölpreise haben am Montag ihre deutlichen Gewinne vom Wochenausklang ausgebaut. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,61 US-Dollar. Das waren 87 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 97 Cent auf 82,24 Dollar.

Vor dem Wochenende waren die Erdölpreise deutlich gestiegen. Sie liegen aber unter ihren im Oktober markierten mehrjährigen Höchstständen. Nach wie vor ist die Marktlage geprägt durch ein unausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Während der Bedarf an Rohöl konjunkturell bedingt hoch ist, bleiben die grossen Förderländer ihrem Kurs einer nur moderaten Angebotsausweitung treu. Rufe nach einer stärkeren Ausweitung seitens grosser Verbrauchsländer wie den USA bleiben bisher ungehört.

+++

08:20

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: AMS Osram: UBS senkt Kursziel von 19,5 auf 19 Franken, "Neutral"

UBS senkt Kursziel von 19,5 auf 19 Franken, "Neutral" Oerlikon: UBS erhöht Kursziel von 13,2 auf 13,4 Franken, "Buy"

UBS erhöht Kursziel von 13,2 auf 13,4 Franken, "Buy" Swisscom: HSBC mit Kursziel 565 Franken, senkt Rating von "Kaufen" auf "Halten"

+++

08:15

Die Rekordjagd von Ether geht in die nächste Runde. Die Cyber-Devise steigt um gut sieben Prozent und ist mit 4768,21 Dollar so teuer wie nie. Befeuert werde die Rally erneut von der Einführung eines börsennotierten US-Fonds (ETF) auf diese Kryptowährung, sagte Analyst Kyle Rodda vom Brokerhaus IG. Institutionelle Anleger interessierten sich immer mehr für diese Produkte, während die Behörden diese neue Anlageklasse nicht zu stark regulieren wollten. Im Windschatten von Ether steigt der Preis für die führende Cyber-Devise Bitcoin um mehr als acht Prozent auf 66'168 Dollar.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gemäss vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär um 0,14 Prozent bei 12'304 Punkten tiefer. Mit Richemont (+1,3 Prozent) und Credit Suisse (+0,3 Prozent) befinden sich einzig zwei der 20 SMI-Titel im Plus. Der Genfer Luxusgüter-Konzern Richemont ist offenbar in den Fokus des aktivistischen Hedgefonds Third Point geraten. Der Fonds des US-Investors Dan Loeb gilt derweil als einer der aggressivsten Hedgefonds und ist bekannt dafür, Druck auf das Management und Verwaltungsrat auszuüben und Massnahmen zur Steigerung Aktienkurses zu erzwingen.

Der breite Markt verliert 0,33 Prozent. Positiv auffallen tun einzig die Aktien von SIG Combibloc (+0,8 Prozent). Dieser hat eine neue Abfüll-Anlage für Kartonverpackungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie lanciert. Unter die Räder kommen hingegen die Aktien von Sonova (-2,2 Prozent). Der Hörgerätehersteller soll mit gewissen Implantaten grössere Probleme haben, als bisher bekannt war.

+++

07:45

Der Euro hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche etwas von seinen Verlusten am Freitag erholt. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1567 US-Dollar. Vor dem Wochenende war der Eurokurs mit 1,1513 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.

Ähnlich das Bild beim Währungspaar Euro zum Franken: Aktuell kostet ein Euro 1,0560 Franken und damit etwas mehr als am Freitagabend mit 1,0545 Franken. Am Freitag hatte das Währungspaar EUR/CHF mit 1,0535 Franken vorübergehend den tiefsten Stand seit Frühling 2020 markiert. Das USD/CHF-Paar legt mit 0,9130 Franken ebenfalls leicht zu. Am Freitagabend wurde der Dollar zu 0,9120 gehandelt.

Zum Wochenstart werden kaum Konjunkturdaten mit grösserer Marktrelevanz erwartet. Die Konjunkturstimmung in der Eurozone von Sentix wird zwar von Analysten als Frühindikator geschätzt, an den Märkten sorgt die Zahl jedoch selten für Bewegung. Ansonsten dürften Marktteilnehmer die erhöhte Zahl von Auftritten ranghoher Notenbanker im Blick haben. Unter anderem will sich der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, zu Wort melden.

+++

+++

06:20

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund 0,12 Prozent tiefer. Am Freitag hat der Schweizer Leitindex mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 12'321 Punkten geschlossen.

+++

06:05

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,3 Prozent tiefer bei 29'515 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,3 Prozent und liegt bei 2035 Punkten.

Die Börse in Shanghai gewinnt 0,1 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,1 Prozent.

Die Verabschiedung eines lang erwarteten US-Infrastrukturgesetzes durch den Kongress ermutigte Anleger, obwohl ein weiteres Paket für ein soziales Sicherheitsnetz nach wie vor nicht in Sicht ist. In China machten die am Wochenende veröffentlichten Im- und Export-Daten den Investoren zu schaffen: Chinas Ausfuhren übertrafen zwar im Oktober die Prognosen und führten zu einem Rekord-Handelsüberschuss, aber der Fehlbetrag bei den Importen wurde als Anzeichen einer Verlangsamung der Binnennachfrage gewertet.

+++

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 113,63 Yen und stagnierte bei 6,3976 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9134 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1556 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0557 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3479 Dollar.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)