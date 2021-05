08:20

Aktuelle Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Adecco: Deutsche Bank erhöht Kursziel von 70 auf 71,3 Franken, "Buy"

Deutsche Bank erhöht Kursziel von 70 auf 71,3 Franken, "Buy" Alcon: JPMorgan senkt Kursziel von 61 auf 60 Franken, "Neutral"

JPMorgan senkt Kursziel von 61 auf 60 Franken, "Neutral" AMS: Julius Bär senkt Kursziel von 30 auf 25 Franken, "Buy"

Julius Bär senkt Kursziel von 30 auf 25 Franken, "Buy" Bucher: Credit Suisse erhöht Kursziel von 410 auf 445 Franken, "Neutral"

Credit Suisse erhöht Kursziel von 410 auf 445 Franken, "Neutral" Bucher: Julius Bär erhöht Kursziel von 460 auf 485 Franken, "Hold"

Julius Bär erhöht Kursziel von 460 auf 485 Franken, "Hold" Geberit: Goldman Sachs erhöht Kursziel von 463 auf 518 Franken, "Sell"

Goldman Sachs erhöht Kursziel von 463 auf 518 Franken, "Sell" Geberit: Julius Bär erhöht Kursziel von 585 auf 630 Franken, "Hold"

Julius Bär erhöht Kursziel von 585 auf 630 Franken, "Hold" Landis+Gyr: Credit Suisse erhöht Kursziel von 77 auf 79 Franken, "Outperform"

Credit Suisse erhöht Kursziel von 77 auf 79 Franken, "Outperform" Sika: Citigroup erhöht Kursziel von 290 auf 321 Franken, "Buy"

08:10

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,42 Prozent im Plus. Alle Aktien ausser LafargeHolcim (-2,3 Prozent ex Dividende) sind im Plus. Angeführt wird das Feld von Sika (+1,5 Prozent), gefolgt von Credit Suisse (+1,1 Prozent).

Der breite Markt gewinnt vorbörslich 0,57 Prozent. Auffallend ist das vorbörsliche Kursplus bei Ascom (+2,5 Prozent) und Sonova (+1,8 Prozent). Der Hörgerätehersteller Sonova hat am Freitagmorgen die Übernahme der Consumer Division der Sennheiser Electronic GmbH vermeldet. Einzig die Aktien von Valiant (-1,6 Prozent) sind tiefergestellt.

07:50

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,50 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 65,10 Dollar.

Damit bleiben die Ölpreise im Aufwärtstrend, der jedoch immer wieder unterbrochen wird. Viele Rohstoffe profitieren derzeit von der Aussicht auf Corona-Lockerungen infolge fortschreitender Impfungen. Allerdings ist die Pandemie-Lage in einigen grossen Ölverbrauchsländern wie Indien oder Brasilien weiterhin sehr angespannt. Das lastet auf der dortigen Ölnachfrage und den Weltmarktpreisen.

07:35

Die Aussicht auf eine anziehende Nachfrage hievt den Preis für Kupfer in immer neue Höhen. Das wichtige Industriemetall übersprang am Freitag seine bisherige Bestmarke vom Februar 2011 und stieg um 1,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 10.232 Dollar je Tonne. "Auf der Jagd nach Rendite haben institutionelle Anleger wohl auch die Metalle als attraktive Anlagealternative entdeckt, nicht zuletzt wegen der Aussicht auf einen Nachfrageschub durch die Dekarbonisierungstendenzen in vielen Ländern", sagte Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann. "Auch in anderen Zukunftstechnologien wie zum Beispiel 5G spielen Metalle eine große Rolle." Um den steigenden Bedarf zu decken, müssten in den kommenden Jahren neue Lagerstätten erschlossen und bestehende Minen ausgebaut werden. Andernfalls drohe ein erhebliches Angebotsdefizit.

07:20

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 15'196,74 Punkten geschlossen.

Highlight des Tages sind für Börsianer die US-Beschäftigtenzahlen am Nachmittag (MESZ). Experten erwarten für April den Aufbau von 978'000 Jobs ausserhalb der Landwirtschaft. Investoren werden sie unter dem Aspekt möglicher Auswirkungen auf die Inflation und damit die US-Geldpolitik unter die Lupe nehmen. Allerdings wird die Notenbank Fed nicht müde, zu betonen, dass sie auf absehbare Zeit an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhalten wird. Die Teuerung ziehe nur vorübergehend an und die Gesamtzahl der Beschäftigten liege immer noch mehrere Millionen unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Die anstehenden Zahlen zur deutschen Industrieproduktion oder die Firmenbilanzen spiele daher nur eine untergeordnete Rolle. Ihre Bücher öffnen unter anderem der Sportartikel-Hersteller Adidas und der Technologiekonzern Siemens.

06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank höher (+0,4 Prozent). Am Donnerstag schloss der Schweizer Leitindex unverändert bei 11'111 Punkten (+0,02 Prozent).

Die Anleger können sich auf einer eher normalen Handelstag einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Freitag in einer Schwankungsbreite von 0,81 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 90 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'111,10 Punkten. Der VSMI ist am Donnerstag um 1,8 Prozent auf 15,40 Punkte gestiegen..

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,2 Prozent höher bei 29'385 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,3 Prozent und liegt bei 1933 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,4 Prozent.

Anleger in Fernost warteten mit Spannung auf US-Arbeitsmarktzahlen im Laufe des Tages, bei denen die Prognosen zwischen 700.000 und zwei Millionen neu geschaffenen Stellen schwankten. "Das könnte riesig werden", erklärte Research-Chef Chris Weston von Pepperstone in Melbourne in einem Schreiben an seine Kunden.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,13 Yen und stagnierte bei 6,4602 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9074 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2064 Dollar und notierte auch kaum verändert bei 1,0950 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3902 Dollar.

00:00

Ein Schlussspurt hat den US-Aktienmärkten am Donnerstag doch noch deutliche Gewinne beschert. Erneut robuste Signale vom US-Arbeitsmarkt, welche wieder Zins- und Inflationssorgen begünstigten, bremsten die Kaufbreitschaft der Anleger nicht dauerhaft.

Am besten unter den wichtigen Indizes schlug sich der Dow Jones Industrial : Er hatte bereits früh erneut ein Rekordhoch erreicht und verabschiedete sich 0,93 Prozent fester bei 34'548,53 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,82 Prozent auf 4201,62 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,82 Prozent auf 13'613,73 Punkte hoch.

In der letzten Aprilwoche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich zurückgegangen, wobei das US-Arbeitsministerium den Wert der Vorwoche nach oben revidierte. Bereits am Mittwoch hatte der Arbeitsmarktdienstleister ADP für den April den stärksten monatlichen Stellenzuwachs in der Privatwirtschaft seit September 2020 berichtet. Analysten hatten zwar mit einem noch stärkeren Anstieg gerechnet. Allerdings fiel der Stellenaufbau im März noch höher aus als zunächst ermittelt.

Weiter heftige Kursschwankungen zeigten die Titel von Corona-Impfstoffherstellern. Die Sorgen über einen möglichen Verlust von Patentrechten liessen Biontech nach dem Vortagsrutsch zunächst weiter absacken. Nachdem das Mainzer Unternehmen die geplanten Produktionskapazitäten für 2021 und 2022 anhob, drehten die Papiere zeitweise ins Plus. Am Ende stand noch ein Kursverlust von 1,6 Prozent zu Buche. Titel des Partners Pfizer verloren fast zwei Prozent. Moderna und Curevac verloren anderthalb beziehungsweise über sieben Prozent - bei Moderna hatten die durchwachsenen Quartalszahlen und der angehobene Umsatzausblick nur wenig Einfluss auf den Aktienkurs.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die US-Regierung ihre Haltung geändert hat und nun zur weltweiten Eindämmung der Pandemie eine Initiative zur Aussetzung von Patenten unterstützt. UN-Generalsekretär António Guterres begrüsste den Vorstoss, und die EU signalisierte Gesprächsbereitschaft.

Uber -Titel büssten knapp neun Prozent ein. Der Taxi-Konkurrent ächzt weiter unter der Corona-Krise, verringerte seinen Verlust zu Jahresbeginn aber deutlich. Allerdings profitierte das Ergebnis von einem hohen Sondererlös durch den Verkauf von Ubers Roboterauto-Sparte. Das Hauptgeschäft mit Fahrdienstvermittlungen verlor knapp zwei Drittel des Umsatzes. Eine wichtige Stütze bleibt in der Krise die Liefersparte um den Essensbringdienst Uber Eats, die ein Wachstum von 230 Prozent erreichte.

Der Trend zum Einkaufen im Internet bescherte dem Online-Bezahldienst Paypal in der Corona-Krise glänzende Geschäfte. Im ersten Quartal stieg der Betriebsgewinn um 162 Prozent und der Umsatz um 29 Prozent.Die zunehmende Verlagerung des Konsums ins Internet habe im ersten Quartal weiter für Schwung gesorgt und Paypal zu seinem bislang stärksten Jahresauftakt verholfen, sagte Vorstandschef Dan Schulman. Für das laufende Quartal stellte Paypal ein kräftiges Wachstum in Aussicht und hob die Jahresziele an. Die Aktien gewannen fast zwei Prozent.

Dagegen sanken Tesla -Titel trotz guter Nachrichten um über ein Prozent. Einem Bericht zufolge sind die Produktionskapazitäten des Elektroauto-Herstellers für das zweite Quartal bereits jetzt ausverkauft. Darüber habe Tesla seine Mitarbeiter informiert, meldete der Blog "Electrek" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

