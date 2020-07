08:15

Wieder aufkeimende Zweifel an einer kraftvollen Erholung der Weltwirtschaft setzen dem japanischen Aktienmarkt zu. Der Nikkei-Index fiel am Freitag um ein halbes Prozent auf 22'652 Punkte. Die Börse Shanghai baute ihre Verluste vom Donnerstag aus und büsste ähnlich stark auf 3192 Zähler ein.

Sorgen bereiteten Investoren die steigenden Infektionszahlen in den USA und Japan. Die Hoffnung auf die rasche Markteinführung eines Impfstoffs verhindere aber einen Ausverkauf am Aktienmarkt, sagte Anlagestratege Tomo Kinoshita vom Vermögensverwalter Invesco. Die zu erwartende Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung könnte aber zu Kursrücksetzern führen.

Ein Lichtblick waren dagegen die Quartalsergebnisse von TSMC. Der weltgrösste Auftragsfertiger für Computerchips steigerte unter anderem dank der hohen Nachfrage nach Prozessoren für den neuen Mobilfunkstandard 5G den Gewinn um 81 Prozent auf einen Rekordwert von umgerechnet 3,6 Milliarden Euro. TSMC-Aktien stiegen an der Börse Taipeh um knapp drei Prozent. In ihrem Windschatten gewannen japanische Hightech-Werte wie Advantest, Screen Holdings und Alps Alpine bis zu 2,1 Prozent.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent bei 10'454 Punkten höher. Unter den 20 SMI-Titeln legen die Aktien von SGS (+1,1 Prozent) am deutlichsten zu. Alle SMI-Titel sind im Plus.

Der breite Markt gewinnt ebenfalls 0,2 Prozent. Alle Titel notieren höher. Dabei sind die Aktien des Flughafen Zürich mit plus 1,6 Prozent auffällig.

07:55

Die Ölpreise haben am Freitag ihre leichten Verluste vom Vortag ausgeweitet. Am Markt wird auf die Sorge verwiesen, dass sich die Konjunkturerholung in den USA angesichts der weiter um sich greifenden Corona-Pandemie abschwächen könnte. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,20 US-Dollar. Das waren 17 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um neun Cent auf 40,66 Dollar.

07:45

Besser als erwartet ausgefallene Quartalsergebnisse hieven Daimler an die Spitze des Dax. Die Aktien des Autobauers steigen vorbörslich um 1,3 Prozent. "In den vergangenen Tagen kursierten aber schon Gerüchte über starke Zahlen", sagt ein Börsianer. Daher falle das Kursplus relativ gering aus.

07:35

Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1386 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Auch zum Franken zeigt sich der Euro über Nacht praktisch unverändert. Er notiert derzeit bei 1,0756, nach 1,0757 am Vorabend. Der US-Dollar tritt bei 0,9449 ebenfalls an Ort und Stelle.

Am Morgen zeigte sich ein impulsarmer Handel mit dem Euro, nachdem die EZB am Donnerstag keine Änderung ihrer Geldpolitik vorgenommen hatte. Die europäischen Währungshüter halten unverändert an ihren gewaltigen Corona-Nothilfen fest und forderten ein entschlossenes Handel der Politik im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

07:30

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatten ihn Gewinnmitnahmen 0,4 Prozent ins Minus auf 12'874,97 Punkte gedrückt.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf den EU-Gipfel zum geplanten 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds. "Das Ziel ist klar", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. "Wenn sich Deutschland mit den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern solidarisch zeigt, besteht die Chance, ein robustes neues Gebilde zu schaffen, das alle Mitgliedstaaten durch einen erneuerten kollektiven Zweck zusammenhält."

07:15

Die Deutsche Börse lässt verlauten: Wenn die Marktteilnehmer der Index-Regeländerung zustimmen, könnte Wirecard schon Ende August statt im September aus dem Dax fallen.

06:00

Die Tokioter Börse hat sich am Freitag kaum bewegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte verharrte am späten Vormittag auf 22'773 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor indes 0,2 Prozent auf 1576 Zähler.

Bei den Einzelwerten liessen die Aktien von Nissan Motor knapp ein Prozent Federn. Der angeschlagene japanische Autobauer plant angesichts der Coronakrise Insidern zufolge eine drastische Produktionskürzung im laufenden Jahr. Die Zahl der hergestellten Fahrzeuge werde im Zeitraum April bis Dezember um 30 Prozent sinken, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen. Nach 3,7 Millionen produzierten Fahrzeugen im Vorjahrszeitraum würden in der laufenden Periode nur rund 2,6 Millionen eingeplant.

China's economy is recovering. That's good news for Southeast Asia https://t.co/2z0jeWk9mJ — CNBC (@CNBC) July 17, 2020

05:55

Der Euro bewegte sich kaum im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1384 Dollar. Zum Yen stagnierte die US-Währung bei 107,23 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9449 Franken je Dollar und bei etwa 1,0761 Franken je Euro.

00:00

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,5 Prozent auf 26'734,71 Punkte. Zur Wochenmitte hatte das Börsenbarometer nach Fortschritten bei einem Sars-CoV-2-Impfstoff erstmals wieder seit fünf Wochen zeitweise die Marke von 27'000 Punkten getestet.

Der breiter gefasste S&P 500 büsste 0,3 Prozent auf 3215,57 Zähler ein. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor 0,7 Prozent auf 10'626,46 Punkte. Er hatte am Montag ein Rekordhoch erreicht.

Unter den Einzelwerten ging es mit Quartalsberichten unter anderem aus der Bankenbranche weiter. So legten nach JPMorgan , der Citigroup und Wells Fargo nun Morgan Stanley und die Bank of America (BofA) ihre Resultate vor. Während die BofA einen Gewinneinbruch erlitt und ihre Risikovorsorge für Kreditausfälle anhob, berichtete die Investmentbank Morgan Stanley dank des Handelsbooms an den Finanzmärkten über Rekordwerte bei Gewinn und Ertrag. Damit büssten die Aktien der BofA 2,7 Prozent ein, während die von Morgan Stanley 2,5 Prozent gewannen.

Unter den schwächsten Werten im Dow ging es derweil für die Anteilscheine des Netzwerk-Ausrüsters Cisco um mehr als ein Prozent abwärts. Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan bemängelte in einer Studie den "unklaren Weg zurück auf den Wachstumspfad". Dies zügele das Anlegerinteresse.

Am Index-Ende sackten die Papiere des Flugzeugbauers Boeing um rund fünf Prozent ab. Hier hatte sich das Analysehaus Wolfe in einer Studie skeptisch geäussert, die Aktien seien zuletzt angesichts einiger hoffnungsvoller Nachrichten zu dem Krisenjet 737 Max "zu heiss gelaufen".

Der Computer-Konzern Dell prüft die Abspaltung seiner Software-Tochter VMWare, was den Aktien einen Kurssprung um gut 12 Prozent nach oben bescherte. Eine mögliche Trennung soll zwar, sofern es tatsächlich dazu kommt, nicht vor September 2021 stattfinden. JPMorgan-Analyst Paul Coster nahm dies direkt aber trotzdem zum Anlass, die Dell-Anteilscheine auf eine Empfehlungsliste zu setzen. Coster sieht in dem Vorhaben einen kurzfristigen Kurstreiber.

Die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter schliesslich büssten rund ein Prozent ein und zeigten sich damit nur wenig beeinflusst von der beispiellosen Hacker-Attacke auf das Unternehmen. Unbekannten war es gelungen, Werbung für einen Bitcoin-Betrug über Profile von Prominenten wie Ex-Präsident Barack Obama und Amazon-Chef Jeff Bezos zu verbreiten.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)