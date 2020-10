10:30

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im September wieder aufgehellt und damit den leichten Dämpfer im Vormonat wettgemacht. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei um 2,0 Punkte auf 53,7 Punkte gestiegen, teilte das Institut am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde wie von Volkswirten erwartet eine erste Schätzung bestätigt.

Der Indexwert steigt damit weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb dieser Marke deuten auf Wachstum hin. In den Monaten Mai bis Juli war der Indikator gestiegen und hatte nur im August einen leichten Rückschlag einstecken müssen. In Folge der Corona-Krise war er im April noch bis auf ein Rekordtief von 33,4 Punkte gefallen.

10:00

Das britische Pfund dreht ins Minus und notiert 0,2 Prozent schwächer bei 1,2872 Dollar. Zum Euro verliert es 0,4 Prozent auf 1,0977 Euro.

Nach Informationen aus EU-Kreisen gelingt es den Unterhändlern von Grossbritannien und der EU in der entscheidenden Brexit-Verhandlungsrunde nicht, ihre Differenzen beim Thema Staatshilfen beizulegen. Sollte zudem in letzter Minute ein Freihandelsabkommen vereinbart werden, hänge die Zustimmung der EU davon ab, dass das umstrittene Binnenmarktgesetz zurückgenommen werde, heisst es.

09:40

Der SMI gewinnt 1,0 Prozent hinzu auf 10'287 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,8 Prozent auf 1565 Punkte und der breite SPI um 0,8 Prozent auf 12'831 Punkte. Von den 30 wichtigsten Aktien gewinnen 28 hinzu, während Temenos und Straumann Abgaben verzeichnen.

Die mit Abstand deutlichsten Kursgewinne verzeichnen erneut die Aktien des Sensorenherstellers AMS (+3,6 Prozent). Seit Mitte September haben die Papiere etwa 5 Franken hinzugewonnen. Ausgelöst wurde dies vor allem durch eine optimistische Prognose des übernommenen Licht-Spezialisten Osram.

Kursgewinne von 1,6 Prozent bei Novartis und 1,5 Prozent bei Roche geben dem Markt zusätzlichen Schwung. Novartis hat am Morgen weitere Daten zu seiner Gentherapie Zolgensma vorgelegt, mit denen die Wirksamkeit dieser einmaligen Behandlung bei Patienten mit der genetisch bedingten Muskelkrankheit Spinale Muskelatrophie (SMA) Typ 1 untermauert wurde.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

09:05

Der SMI gewinnt 1,0 Prozent auf 10'291 Punkte. Am Vorabend hatte der Leitindex das dritte Quartal mit einem Plus von 1,4 Prozent beendet.

Die zentralen Themen am Markt bleiben auch weiterhin die Hoffnung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket, das Tempo der weltweiten wirtschaftlichen Erholung sowie Fortschritte in der medizinischen Bekämpfung des Coronavirus. Je nach Nachrichtenfluss steigt oder fällt der Risikoappetit der Investoren. So konnten sich beispielsweise die beiden Verhandlungsführer in den USA am Mittwoch zwar nicht auf ein Konjunkturpaket einigen, wollen aber die Gespräche fortsetzen. Die Konjunkturdaten aus den USA am Vortag fielen besser als erwartet aus, und auch die aktuellen Daten aus Japan deuteten auf Erholung hin. Derweil stellte das US-Biotech-Unternehmen Moderna klar, dass es erst nach den Wahlen mit einem Impfstoff rechne.

Konjunktur - Stimmung in Japans Grossindustrie etwas weniger pessimistisch https://t.co/s3u4TvTjt1 pic.twitter.com/FTtoV6808v — cash (@cashch) October 1, 2020

Mit einem Plus von 0,3 Prozent präsentieren sich die Aktien der CS etwas fester. UBS gewinnen 0,9 Prozent. Im breiten Markt fallen Helvetia (+1,5 Prozent) auf. Beim Versicherer Helvetia verweisen Börsianer auf die Dividendenrendite der Titel, die im Vergleich zur Konkurrenz sehr attraktiv sei.

08:20

Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer erwartet für das kommende Jahr "trotz erheblichen Gegenwinds durch die Covid-19-Pandemie" besonders im Landwirtschaftssektor einen Umsatz etwa auf dem Niveau von 2020" und ein etwas geringeres Ergebnis. Ein Händler bezeichnete den Ausblick als weitere Enttäuschung. Nachdem der Markt gehofft habe, dass mit einer zeitnahen Lösung der Roundup-Klagen die Probleme gelöst seien, zeigten sich in dem Ausblick für 2021 unerwartet tiefgreifende Schwierigkeiten.

08:15

Kurszieländerungen am Schweizer Markt: Roche: Vontobel erhöht Kursziel von 381 auf 386 Franken, "Buy"

08:05

Der SMI wird von Julius Bär bei 10'210 Punkten 0,2 Prozent höher berechnet. Alle 20 Titel notieren im Plus. Die Aktien von Novartis gewinnen vorbörslich 0,9 Prozent. Der Pharmakonzern konnte positive Ergebnisse zu einer Gentherapie vorlegen.

Pharmaunternehmen - Novartis legt neue Daten zur Wirksamkeit von Gentherapie Zolgensma vor https://t.co/RxXsV07JNm pic.twitter.com/toB48vaPv4 — cash (@cashch) October 1, 2020

Der breite Markt legt vorbörslich 0,1 Prozent zu. Alle Titel notieren zwischen 0,0 und 0,3 Prozent im Plus.

08:00

Die Ölpreise haben sich im asiatischen Handel am Donnerstag nahezu unverändert gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 42,29 US-Dollar. Damit lag der Preis auf dem Niveau vom Vortag. Auch der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank nur leicht um sechs Cent auf 40,16 Dollar.

07:15

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Nach dem ersten TV-Duell im US-Wahlkampf hatte der deutsche Leitindex am Vortag 0,5 Prozent nachgegeben.

Dagegen setzte die Aussicht auf weitere Konjunkturhilfen und eine anhaltende Erholung der Wirtschaft positive Impulse an der Wall Street. Nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr mehren sich die Hinweise auf eine anhaltende Erholung der Wirtschaft. "Für den Moment jedenfalls bleibt festzuhalten, dass die Tatsache, dass es im Dax noch einmal tiefer gegangen ist als beim ersten Rutsch Anfang September niemanden wirklich aus der Ruhe bringt", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Handelshaus CMC Markets.

06:35

An der asiatischen Leitbörse in Tokio konnte am Donnerstag wegen einer technischen Panne nicht gehandelt werden. Wie die Börsenleitung bekanntgab, trat am Morgen ein Problem bei der Übermittlung von Daten auf. Auch Handelsaufträge konnten nicht verarbeitet werden. Daraufhin wurde der Handel mit sämtlichen Aktien ausgesetzt. Das galt auch für die Märkte in Sapporo, Nagoya und Fukuoka, die ebenfalls das Tokioter Börsensystem benutzen. Im weiteren Tagesverlauf entschied die Japan Exchange Group, den Handel für den Rest des Tages auszusetzen. Es war der grösste Systemausfall seit 2005, als der Handel in Tokio für drei Stunden ausgefallen war.

05:50

Systemstörungen an der Börse in Tokio führten zur Einstellung des gesamten Aktienhandels in Japan. Es sei nicht sicher, wann die Störung behoben sei, teilte der Aktienmarkt mit. Der regionale Handel wurde zudem von Feiertagen in China gebremst, die Börse in Shanghai blieb geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

A network problem forced the operator of the Tokyo Stock Exchange to halt trading, just as key economic data was being published. Japan Exchange said it doesn’t know when the system will be restored, adding there's no indication it was related to hacking https://t.co/HGTqRsElSO — Bloomberg Markets (@markets) October 1, 2020

Die chaotische Wahl-Debatte von US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden am Dienstag verstärkte die Befürchtungen der Anleger, dass die Wahlen am 3. November zu einer langen und schwierigen Machtübergabe führen könnten. "Globale Investoren ziehen sich möglicherweise aus den USA zurück, wenn sich die Wahlen nähern und die politische Dysfunktion in Washington offen gelegt wird", sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Independent Advisor Alliance in North Carolina.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,45 Yen und stagnierte bei 6,7898 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9194 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1739 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0795 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2931 Dollar.

00:00

An den US-Börsen ist es am Mittwoch wieder mit Schwung nach oben gegangen. Robuste Konjunkturdaten sorgten für neuen Schub, der den Dow Jones Industrial in der Spitze über die Marke von 28'000 Punkten trieb. Letztlich ging der Leitindex mit einem Aufschlag von 1,2 Prozent auf 27'781,70 Punkte aus dem Handel. Er betrieb so zu Monatsschluss noch Kurskosmetik, indem er sein September-Minus auf 2,3 Prozent reduzierte. Das dritte Quartal beendete er aber mit einem Anstieg um 7,6 Prozent.

Die erste, erbitterte Fernsehdebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden wurde an den Börsen letztlich kein Kurstreiber. Die im September anziehende Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft stimmte die Anleger aber optimistisch für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Dazu wusste das Geschäftsklima in der Region Chicago die Anleger zu überzeugen. Ein wichtiges Thema blieb auch die schwankende Hoffnung auf eine Einigung auf ein neues Massnahmenpaket in der Corona-Krise.

Vor diesen Hintergründen rückten auch die übrigen bedeutenden US-Indizes vor, sie gingen aber wie der Dow klar unter ihrem Tageshoch über die Ziellinie. Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 0,8 Prozent auf 3363,00 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,8 Prozent auf 11'418,06 Punkte zu.

Die Aktien von Walt Disney waren mit einem Abschlag von einem Prozent zum Schluss der grössere unter lediglich zwei Dow-Verlierern. Das Unterhaltungs-Imperium verschreckte den Markt mit der Nachricht, wegen der Auswirkungen der Corona-Krise rund 28'000 Mitarbeiter entlassen zu wollen.

Die Papiere des Flugzeugbauers Boeing nahmen dagegen ihre jüngste Rally wieder auf, wenngleich sie ihr Spitzenplus von 4,5 Prozent letztlich noch auf ein Prozent eindämmten. An diesem Mittwoch stand für den Krisenflieger 737 Max ein symbolträchtiger Testflug mit dem Chef der US-Behörde FAA auf dem Plan. Dieser sieht die Wiederzulassung des Jets auf der Zielgeraden.

An der Nasdaq lastete ein schwacher Ausblick schwer auf den Aktien des Halbleiterkonzerns Micron . Diese sackten um 7,4 Prozent ab, nachdem das Unternehmen im Zuge seines Quartalsberichts eine Kürzung der Investitionen und ein Stoppen der Lieferungen an den chinesischen Technologiekonzern Huawei bekannt gab.

Die Aktien des Spielwarenherstellers Hasbro und des Sport-Einzelhändlers Lululemon dagegen gehörten an der Nasdaq mit Anstiegen um jeweils 1,8 Prozent zu den Gewinnern. Hier wurde als Stütze auf Kaufempfehlungen des Analysehauses Stifel für Hasbro und der Bank of America für Lululemon verwiesen. In letzterer sieht Analystin Lorraine Hutchinson einen Gewinner der Corona-Krise.

Bei den zuletzt mächtig unter Druck geratenen Papieren des Elektro-Nutzfahrzeugentwicklers Nikola war grosse Erholung angesagt. Sie entfernten sich um 14,5 Prozent von ihrem jüngsten Tief seit Mai. Laut Analyst Paul Coster von JPMorgan wirbt das Unternehmen wieder um Vertrauen. Der erste Prototyp des batteriebetriebenen Lastwagens Nikola Tre soll demnächst fertig werden.

Für Gesprächsstoff sorgte ausserdem ein Börsengang. Die Aktien der Datenanalysefirma Palantir waren erfolgreich in den Handel gestartet. Der Einstandskurs lag bei 10 Dollar und damit erheblich über dem Referenzpreis von 7,25 Dollar. Der Kurs verblasste dann aber etwas mit am Ende gezahlten 9,50 Dollar.

After 17 years of secrecy, Palantir is now public @lizette_chapman https://t.co/TRHWmUb7E2 — Bloomberg Deals (@BloombergDeals) September 30, 2020

