09:20

Kurz nach Handelsbeginn steht der Schweizer Leitindex SMI 0,3 Prozent im Plus. Die Grossbank Credit Suisse (-5,1 Prozent) wird für ihre enttäuschenden Zahlen deutlich abgestraft. Die Swisscom (+2,0 Prozent) fungiert derweilen als sicherer Titel in stürmischen Zeiten.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

+++

09:10

Der SMI notiert 0,4 Prozent höher bei 9'655 Zählern.

Händler verweisen vor allem auf die asiatischen Börsen, die zwar auch nachgeben, allerdings nicht so stark wie zuletzt die Wall Street und die Börsen Europas. Dennoch bleibe die Stimmung angeschlagen und die weiter steigenden Corona-Zahlen sorgten in immer mehr Ländern für striktere Anti-Corona-Massnahmen, die sich zum Teil dann auch wieder auf die Wirtschaftsaktivitäten auswirken werden, heisst es von Marktteilnehmern. Für zusätzliche Volatilität sorgen die US-Präsidentschaftswahlen, die in weniger als einer Woche anstehen.

Am Morgen haben gleich vier Blue-Chip-Unternehmen ihre Ergebnisse zum dritten Quartal präsentiert - darunter auch Geberit (+0,6 Prozent) und die Grossbank CS (-2,3 Prozent). Während der Sanitärtechnikkonzern von einem Nachholeffekt im dritten Quartal profitierte, ist der Gewinn der Credit Suisse im dritten Quartal 2020 deutlich gefallen. Das lag unter anderem an einem Verkauf im Vorjahr, der damals einen Extra-Gewinn in die Kassen gespült hatte. Mit dem Ergebnis wurden auch die bereits vorsichtigen Marktprognosen verfehlt.

Darüber hinaus haben noch Clariant (+1,2 Prozent) und Swisscom (+2,0 Prozent) ihre Zahlen vorgelegt. Der Chemiekonzern hat auch im dritten Quartal unter der Coronakrise gelitten, wie die durchzogenen Zahlen zeigen. Die Swisscom ist dagegen bisher nur leicht von der Pandemie gestreift worden.

Als Stützen für den Gesamtmarkt erweisen sich zudem die Aktien von Roche (+0,6 Prozent), die von einer Zulassung in China profitieren.

Aus den hinteren Reihen haben sich noch Sulzer mit Zahlen gemeldet. Zudem standen am Morgen auch Phoenix Mecano (+2,0 Prozent) und Molecular Partners (-2,2 Prozent) mit Updates auf der Agenda. Der Versicherer Baloise (+0,2 Prozent) hält derweil einen Investorentag ab.

+++

08:20

Neue Kursziele für Schweizer Aktien: Bucher: Credit Suisse erhöht Kursziel von 280 auf 330 Franken, "Neutral"

Credit Suisse erhöht Kursziel von 280 auf 330 Franken, "Neutral" Bucher: UBS erhöht Kursziel von 330 auf 388 Franken, "Buy"

UBS erhöht Kursziel von 330 auf 388 Franken, "Buy" Rieter: Credit Suisse senkt Kursziel von 99 auf 87 Franken, "Neutral"

Credit Suisse senkt Kursziel von 99 auf 87 Franken, "Neutral" SoftwareONE: Citi mit Kursziel 28,4 Franken, erhöht Rating auf "Buy"

Citi mit Kursziel 28,4 Franken, erhöht Rating auf "Buy" Straumann: JPMorgan senkt Kursziel von 754 auf 716 Franken, "Underweight"

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht laut Schätzungen von Julius Bär vorbörslich 1,0 Prozent höher. Geberit hat heute seinen Zahlenkranz für das dritte Quartal präsentiert. Dieser gefällt. Die Geberit-Aktien gewinnen vorbörslich 2,4 Prozent. Die Grossbank Credit Suisse liegt mit seinen Geschäftsergebnissen unter den Erwartungen der Analysten und steht vorbörslich 0,3 Prozent im Minus.

Der breite Markt legt auch den Vorwärtsgang ein und steht 0,6 Prozent im Plus.

+++

07:50

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen gegenüber dem US-Dollar zunächst wenig verändert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1757 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Zum Schweizer Franken schwächte sich der Euro indes wieder etwas ab. Aktuell notiert er bei 1,0689 nach 1,0698 Franken am Vorabend. Der Dollar wird derweil zu 0,9092 nach 0,9103 Franken am Mittwochabend gehandelt.

+++

07:15

In Erwartung neuer Hinweise auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte ihn die geplante Verschärfung der Pandemie-Restriktionen 4,2 Prozent ins Minus auf 11'560,51 Punkte gedrückt.

Wegen der explodierenden Coronavirus-Infektionszahlen und des erneuten Stillstands in Teilen der europäischen Wirtschaft erhoffen sich Börsianer von den Führungsmitgliedern der EZB weitere Geldspritzen. "Es besteht die Möglichkeit, dass sie die Geldpolitik tatsächlich lockern", sagte Volkswirt Paul Diggle vom Vermögensverwalter Aberdeen Standard. "Es ist aber wahrscheinlicher, dass sie den Donnerstag nutzen, um eine Lockerung im Dezember anzudeuten, wenn eine neue Reihe von makroökonomischen Prognosen vorliegt."

+++

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 23.322 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1610 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,6 Prozent.

"Asien nimmt an dieser Geschichte der zweiten oder dritten Welle nicht wirklich teil, weil das Virus weitgehend unter Kontrolle ist", sagte Rob Carnell, Chefökonom in Asien bei der niederländischen Bank ING. "Infolgedessen sehen die heimischen Volkswirtschaften akzeptabel aus. Die Exporte werden schwach bleiben, aber im Inland geht es ihnen immer noch gut und sie schneiden im Vergleich zu Europa und den USA viel besser ab."

-Australia, South Korea stocks ⬇️ 1.7 Prozent

-U.S. futures ⬆️

-Hong Kong stocks fall 1 Prozent

-European futures ⬆️

-Australia’s 10-year yield ⬆️ to 0.81 Prozent https://t.co/16i1waAiLGhttps://t.co/oG1Ru7xIg6 — Bloomberg (@business) October 29, 2020

+++

05:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 104,47 Yen und gab 0,3 Prozent auf 6,7104 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9096 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1752 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0690 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3002 Dollar.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)