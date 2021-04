10:40

Der Eurokurs ist am Mittwoch etwas unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,2075 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend (1,2080 Dollar).

Zum Franken legte der Euro indes ganz leicht zu auf 1,1059 Franken nach 1,1052 am Vorabend. Auch der US-Dollar zog etwas an auf 0,9160 Franken nach 0,9143 Franken am Vorabend.

Am Dienstag bereits war die jüngste, von Impfortsschritten gegen das Coronavirus getriebene Aufwärtsbewegung des Euro etwas ins Stocken geraten. Nun rückt die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend gibt die amerikanische Notenbank (Fed) nach ihrer zweitägigen Zinssitzung ihre Entscheidungen bekannt. Ein Kurswechsel wird erst einmal nicht erwartet: Die Fed dürfte ihre extrem lockere Linie aus Leitzinsen nahe der Nulllinie und Wertpapierkäufen von 120 Milliarden Dollar je Monat bestätigen.

+++

09:50

Der SMI gibt seine Auftaktsgewinne ab und befindet sich wieder auf dem Vortagesniveau. Zu den Gewinnern gehören am Mittwochmorgen die Aktien der Swiss Life (+1,5 Prozent), ABB (+0,9 Prozent) und UBS (+0,8 Prozent). Der ABB-Titel profitiert von fünf Kurszielerhöhungen durch Analysten.

Die Credit Suisse erhöht beispielsweise nach den Erstquartalszahlen das Kursziel für ABB von 24 von 29 Franken und belässt die Einstufung auf "Neutral". Angesichts der stärker als erwartet ausgefallenen Ergebnisse zum ersten Quartal haben die CS-Analysten die bereinigten EBITA-Schätzungen für 2021 bis 2023 um rund 8 Prozent angehoben. Zudem erwartet die Credit Suisse ein solides zweites Jahresviertel und eine spätzyklische Erholung im zweiten Semester 2021. Die Credit Suisse schreibt aber auch, dass die Bewertung der Aktie relativ ausgereizt sei.

Die Aktien der Credit Suisse haben die anfänglichen Gewinne bereits wieder abgegeben und sind mit 0,7 Prozent im Minus.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

+++

09:10

Der SMI gewinnt 0,3 Prozent und steht bei 11'120 Punkten.

Am Abend nach europäischem Börsenschluss stehen in den USA geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Im Vorfeld würden sich die Investoren nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen, heisst es. Auch wenn keine Anpassung der Leitzinsen zu erwarten ist, liefern Aussagen zum geldpolitischen Kurs oder zur Entwicklung der Konjunktur den Börsianern wichtige Hinweise für allenfalls spätere Zinsschritte. Darüber hinaus stehen am Abend nach US-Börsenschluss noch Zahlen von Apple, Facebook und Amazon auf dem Programm.

Die Ausschläge reichen dabei von minus 0,2 Prozent bei Nestlé bis plus 1,9 Prozent bei der CS. Zu den Finanzwerten CS und UBS haben sich diverse Analysten am Morgen durchaus wohlwollend geäussert - die Papiere der CS sind von der UBS gar neu zum Kauf empfohlen. Zudem hat der Konkurrent Deutsche Bank das beste Quartal seit sieben Jahren erzielt, und die spanische Grossbank Santander hat den Nettogewinn verfünffacht.

Die ABB-Aktien gewinnen 0,9 Prozent. Bereits am Vortag hatten die Aktien des Industriekonzerns nach den endgültigen Quartalszahlen hinzugewonnen. Nun folgen Analysten mit ihren neuen, positiveren Einschätzungen.

Das Schwergewichte Novartis gewinnt ebenfalls hinzu(+0,6 Prozent), Roche (-0,1 Prozent) verliert hingegen. Dies, obwohl der Pharmakonzern eine Entscheidung der US-Zulassungsbehörde FDA zur Brustkrebs-Kombibehandlung vermeldet hat.

Im breiten Markt fallen unterdessen Barry Callebaut mit minus 7,2 Prozent aus der Reihe. Die Grossaktionärin Jacobs Holding hat über Nacht ein 10 Prozent schweres Aktienpaket an dem Schokoladenriesen abgestossen. Im beschleunigten Platzierungsverfahren wurden 550'000 Aktien zum Preis von 1990 Franken das Stück verkauft.

+++

08:30

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht bei Julius Bär vorbörslich 0,45 Prozent im Plus. Alle 20 SMI-Aktien sind positiv. Am deutlichsten steigen Credit Suisse und UBS mit je 1,23 Prozent.

Der breite Markt verliert hingegen 0,04 Prozent. Dabei verlieren die Aktien von Barry Callebaut vorbörslich 6,9 Prozent. Beim Schokoladenriesen Barry Callebaut hat die Grossaktionärin Jacobs Holding über Nacht ein 10 Prozent schweres Aktienpaket abgestossen. Bei den Aktien von SFS führt der Dividendenabschlag zu einem vorbörslichen Minus von 1,1 Prozent.

+++

07:30

Vor den geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank Fed wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er 0,3 Prozent im Minus bei 15.249,27 Punkten geschlossen.

"Unsere Volkswirte so wie auch eine deutliche Mehrheit am Markt erwarten, dass die Fed erneut bekräftigen wird, dass der Zeitpunkt für einen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik noch lange nicht gekommen ist und sie eine höhere Inflation für einen geraumen Zeitpunkt akzeptieren wird", sagte Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger.

Neben dem Chemiekonzern Covestro und der Deutschen Bank legen zudem die beiden US-Technologiekonzerne Apple und Facebook Zahlen vor. Daneben steht der GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt, auf dem Terminplan. Experten erwarten für Mai eine Verbesserung auf minus 3,5 Punkte von minus 6,2 Zählern im Vormonat. Darüber hinaus beobachten Investoren die Entwicklung der Coronavirus-Fallzahlen in Indien und ihre möglichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft weiter aufmerksam.

+++

06:30

Nach Angaben der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich um 0,08 Prozent höher.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist durchschnittlich. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Mittwoch in einer Schwankungsbreite von 0,77 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 85 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'092,08 Punkten. Der VSMI ist am Dienstag um 4,3 Prozent auf 14,71 Punkte gestiegen.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,4 Prozent höher bei 29'114 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,5 Prozent und liegt bei 1912 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,04 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,5 Prozent.

Die bereits hohen Wertsteigerungen schrecken die Anleger in China vor der mit Spannung erwarteten US-Notenbanksitzung von Aktienkäufen ab. Es wird erwartet, dass die Fed an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten wird. Dennoch fangen die Investoren sich an zu fragen, wann die Fed beginnen wird, ihre Anleihekäufe zu verlangsamen und wie viel Inflation die Entscheidungsträger tolerieren werden. Einige Anleger zeigen sich wegen noch ausstehenden Bilanzzahlen der Börsenschwergewichte Apple, Facebook und Amazon zurückhaltend.

Vorschau - Fed bleibt trotz anspringender Wirtschaft wohl auf dem Gaspedal https://t.co/WRajLDSNHm pic.twitter.com/XexrJDbBWe — cash (@cashch) April 28, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 108,83 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4882 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9149 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2080 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1049 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3881 Dollar.

+++

+++

00:00

Der Dow Jones Industrial schloss 0,01 Prozent höher bei 33'984,93 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500, der am Montag ein weiteres Rekordhoch erklommen hatte, ging es hingegen um 0,02 Prozent auf 4186,72 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,47 Prozent auf 13'960,28 Punkte.

Einige Quartalsberichte gab es bereits am Dienstag zu verarbeiten, die für ein durchwachsenes Feedback der Anleger sorgten. Kräftigster Kursgewinner waren UPS mit einem Plus von mehr als 10 Prozent. Ein Boom in allen Geschäftsfeldern hatte den US-Paketdienst im ersten Quartal überraschend stark angetrieben. Die Papiere des Konkurrenten Fedex legten daraufhin um 4,3 Prozent zu.

Die am Vorabend nach Börsenschluss präsentierten Zahlen von Tesla kamen an der Börse nicht gut an. Die Papiere des Elektroautobauers sackten um 4,5 Prozent ab. Tesla fuhr zu Jahresbeginn seinen bisher höchsten Quartalsgewinn ein, allerdings aufpoliert mit dem Handel von Abgaszertifikaten und Gewinnen aus Bitcoin-Spekulationen. JPMorgan-Experte Ryan Brinkman betonte, der operative Gewinn habe die Erwartungen im ersten Quartal verfehlt.

Verluste hinnehmen mussten zudem die Aktionäre der Mischkonzerne General Electric (GE) mit minus 0,6 Prozent und 3M mit minus 2,6 Prozent. Bei GE machte sich ein Milliardenverlust in der Jet-Leasingsparte bemerkbar, der zu einem unerwartet hohen Barmittelabfluss beitrug. Bei 3M bemängelten Analysten, dass das Unternehmen seinen Ausblick nach dem starken Jahresbeginn nicht angehoben hatte.

Bei Eli Lilly ging es um 2,7 Prozent bergab. Der Pharmakonzern senkte seine diesjährigen Ziele, weil er inzwischen von einem geringeren Nachfrageschub für seine Corona-Antikörpercocktails ausgeht. Am Markt wurde dies vor dem Hintergrund der erst kürzlich entzogenen US-Notfallzulassung für das Medikament Bamlanivimab gesehen.

Besser kamen die Resultate des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Raytheon an, dessen Aktien um 2,2 Prozent zulegten. Nach einem starken Jahresauftakt hob das Unternehmen die Ziele für 2021 leicht an. Jetzt soll noch mehr Geld in den Rückkauf eigener Aktien fliessen. Ausserdem peilt der vor einem Jahr formierte Konzern nun höhere Synergien aus seiner Fusion an.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)