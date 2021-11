07:45

Der Euro hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche etwas von seinen Verlusten am Freitag erholt. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1567 US-Dollar. Vor dem Wochenende war der Eurokurs mit 1,1513 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.

Ähnlich das Bild beim Währungspaar Euro zum Franken: Aktuell kostet ein Euro 1,0560 Franken und damit etwas mehr als am Freitagabend mit 1,0545 Franken. Am Freitag hatte das Währungspaar EUR/CHF mit 1,0535 Franken vorübergehend den tiefsten Stand seit Frühling 2020 markiert. Das USD/CHF-Paar legt mit 0,9130 Franken ebenfalls leicht zu. Am Freitagabend wurde der Dollar zu 0,9120 gehandelt.

Zum Wochenstart werden kaum Konjunkturdaten mit grösserer Marktrelevanz erwartet. Die Konjunkturstimmung in der Eurozone von Sentix wird zwar von Analysten als Frühindikator geschätzt, an den Märkten sorgt die Zahl jedoch selten für Bewegung. Ansonsten dürften Marktteilnehmer die erhöhte Zahl von Auftritten ranghoher Notenbanker im Blick haben. Unter anderem will sich der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, zu Wort melden.

06:20

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund 0,12 Prozent tiefer. Am Freitag hat der Schweizer Leitindex mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 12'321 Punkten geschlossen.

06:05

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,3 Prozent tiefer bei 29'515 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,3 Prozent und liegt bei 2035 Punkten.

Die Börse in Shanghai gewinnt 0,1 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,1 Prozent.

Die Verabschiedung eines lang erwarteten US-Infrastrukturgesetzes durch den Kongress ermutigte Anleger, obwohl ein weiteres Paket für ein soziales Sicherheitsnetz nach wie vor nicht in Sicht ist. In China machten die am Wochenende veröffentlichten Im- und Export-Daten den Investoren zu schaffen: Chinas Ausfuhren übertrafen zwar im Oktober die Prognosen und führten zu einem Rekord-Handelsüberschuss, aber der Fehlbetrag bei den Importen wurde als Anzeichen einer Verlangsamung der Binnennachfrage gewertet.

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 113,63 Yen und stagnierte bei 6,3976 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9134 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1556 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0557 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3479 Dollar.

