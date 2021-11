06:30

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund 0,1 Prozent tiefer. Am Freitag hat der Schweizer Leitindex mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 12'545 Punkten geschlossen.

+++

Aktien - Beyond Meat, Peloton und Co: Bei diesen gefallenen Börsen-Stars jetzt einsteigen? https://t.co/v4OX1DQvNi pic.twitter.com/urTBAAD8fo — cash (@cashch) November 21, 2021

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,1 Prozent höher bei 29'784 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,0 Prozent und lag bei 2043 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,2 Prozent.

Erneute Corona-Beschränkungen in Europa und Gerüchte über ein beschleunigtes Tapering durch die US-Notenbank Fed verunsicherten die Anleger. "Es gibt Fragezeichen hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit Europas und der europäischen Wirtschaft, die durch die Proteste und die Infektionsraten am Wochenende noch verstärkt wurden", sagte Rodrigo Catril, Anlagestratege bei der National Australia Bank (NAB) in Sydney.

The world economy is approaching the northern hemisphere winter in disarray, unable to shake off the coronavirus crisis amid persisting supply disruptions, soaring prices and resurgent outbreaks https://t.co/EZ8vtfQaLh — Bloomberg Markets (@markets) November 20, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 114,15 Yen und stagnierte bei 6,3837 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9290 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1274 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0474 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3440 Dollar.

+++

+++

(Reuters)