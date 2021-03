07:25

Nach der Verlängerung des Lockdowns in Deutschland wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag niedriger starten. Zum Wochenauftakt hatte er 0,3 Prozent im Plus bei 14'657 Punkten geschlossen. Nach mehr als elfstündigen Beratungen haben Bund und Länder eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 18. April und einen fast völligen Stillstand des öffentlichen Lebens über Ostern beschlossen. Relevante Konjunkturdaten stehen nicht auf dem Terminplan. Allerdings legen mehrere Firmen ihre Geschäftszahlen vor. Hierzu gehört der MDax-Rückkehrer Porsche.

Die Aktien des Volkswagen-Grossaktionärs waren in den vergangenen Tagen im Windschatten der VW-Rally von Hoch zu Hoch geeilt, weil die Elektroauto-Strategie des Wolfsburger Konzerns bei Investoren gut ankommt. In den USA öffnet GameStop die Bücher. Der Videospiele-Händler war durch die Kurskapriolen seiner Aktie in den vergangenen Monaten wiederholt in die Schlagzeilen geraten.

Börsianer interessieren sich allerdings weniger für die Zahlen als für die Frage, ob das Unternehmen die sich durch die Veröffentlichung der Bilanz bietende Gelegenheit nutzt, um neue Aktien auszugeben. Mit rund 200 Dollar kosten die Papiere rund elf Mal so viel wie bei der Veröffentlichung der vorangegangenen Quartalsergebnisse. Kurse an den Terminmärkten signalisieren, dass es für die GameStop-Aktie im Anschluss an die Zahlen 30 Prozent nach oben oder unten gehen kann.

Der SMI steht gemäss der IG Bank vorbörslich um 0,3 Prozent tiefer. Gestern noch hatte der Schweizer Blue-Chip-Markt die Marke von 11'000 Punkten geknackt.

Zu verdanken war der starke Wochenauftakt vor alle dem Luxusgüterkonzern Richemont und dem Indexschwergewicht Roche. Übernahmespekulationen trieben die Richemont-Aktien drei Prozent hoch. Am Wochenende hatte der Blog "Miss Tweed" unter Berufung auf Insider berichtet, dass der Chef der französischen Kering, Francois-Henri Pinault, dem Richemont-Präsidenten Johann Rupert ein informelles Übernahmeangebot vorgelegt habe. Dieser sei aber mit den Bedingungen nicht zufrieden gewesen und habe das Angebot nicht dem Verwaltungsrat unterbreitet.

Den Börsen in Asien ist auf ihrer Rekordjagd am Dienstag die Puste ausgegangen. Die Anleger machten aus der jüngsten Rally einiger Firmen auf dem Festland lieber Kasse, obwohl nachlassende Inflationssorgen die allgemeine Stimmung in der Region aufhellten. Die chinesische Aktien seien in letzter Zeit anderen asiatischen Märkten vorausgeeilt, sagte Gary Ng, Ökonom bei Natixis. Eine Art Korrektur sei daher fällig gewesen.

-India’s rising virus cases risk denting economic recovery

-Wealth gains made 2020 a banner year for the richest 1%

-New Zealand takes aim at speculators to prevent housing bubble Here’s the latest news and analysis from Bloomberg @economics https://t.co/NHH9XksQb0 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) March 23, 2021

Investoren blicken nun auf die Reden des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und der Finanzministerin Janet Yellen vor dem Kongress im weiteren Verlauf des Tages. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 29'175 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1985 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,73 Yen und stagnierte bei 6,5094 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9239 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1928 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1023 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3844 Dollar.

Die sinkenden Renditen am US-Anleihemarkt und positive Corona-Nachrichten haben den New Yorker Aktienbörsen am Montag Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte seine moderaten Anfangsverluste schnell ab und arbeitete sich nach oben. Am Ende behauptete er ein Plus von 0,32 Prozent auf 32'731 Punkte, womit er sich nach zwei Verlusttagen wieder etwas stabilisierte. Davor hatte das Börsenbarometer erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 33'000 Punkten geknackt.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es zum Wochenbeginn letztlich um 0,70 Prozent auf 3940,59 Punkte hoch. Der Nasdaq 100 zog sogar um 1,71 Prozent auf 13 086,51 Zähler an und verkürzte damit etwas seinen Rückstand auf die beiden anderen Indizes. Während diese seit Jahresbeginn knapp sieben beziehungsweise fünf Prozent gewonnen haben, sind es bei dem technologielastigen Auswahlindex gerade einmal rund anderthalb Prozent.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten geht weiter zurück. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden vor knapp zwei Monaten wurden zudem mittlerweile mehr als 100 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht. Damit gingen die Impfungen deutlich rascher voran als gedacht, denn Biden hatte als Zeitraum für diese Menge die ersten 100 Tage seiner Amtszeit und damit Ende April angegeben.

What is ARK’s price target for Tesla in 2025? Don't miss our brand new blog and model - now available! : https://t.co/jIwGOXXHPU pic.twitter.com/9Far47ZbjW — ARK Invest (@ARKInvest) March 20, 2021

Bei den zuletzt schwächelnden Papieren des Elektroautobauers Tesla stand eine deutliche Kurserholung von 2,3 Prozent auf 670 US-Dollar zu Buche. Sie profitierten von Aussagen der bekannten Fondsmanagerin Cathie Wood, die der Aktie bis 2025 einen Anstieg auf 3000 Dollar zutraut.

