Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 2,86 Prozent tiefer.

06:25

Die Öl-Sorte Brent aus der Nordsee übersprang am Donnerstagmorgen erstmals seit siebeneinhalb Jahren die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar. Das Barrel (159 Liter) verteuerte sich um mehr als vier Dollar auf 101,03 Dollar. Gold legte um zwei Prozent auf 1944,16 Euro zu. Die Aktienmärkte gingen auf Talfahrt: Der japanische Nikkei verlor 2,1 Prozent auf 25'883,54 Punkte. Der Euro verlor 0,8 Prozent auf 1,1218 Dollar. Durch den Konflikt in der Ukraine erhalten die Spekulationen auf eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) einen Dämpfer.

Internationale Politik - Putin kündigt Militäroperation in Ost-Ukraine an https://t.co/almaFX5F7E pic.twitter.com/cZYNO2zzzZ — cash (@cashch) February 24, 2022

06:10

Der Rubel fällt auf ein Rekordtief. Er verliert 5,77 Prozent auf 86,1198 Dollar. Die Börse in Moskau setzt den kompletten Handel aus.

05:40

Die Eskalation der Ukraine-Krise treibt die Öl-Preise in die Höhe. Die Sorte Brent aus der Nordsee übersprang am Donnerstagmorgen erstmals seit siebeneinhalb Jahren die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar und stieg bis auf 100,07 Dollar.

05:10

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,8 Prozent tiefer bei 25'991 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 1,3 Prozent und liegt bei 1857 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 1,4 Prozent.

US-Aussenminister Antony Blinken geht einem Medienbericht zufolge noch in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) von einer Invasion Russlands in der Ukraine aus. Die Anführer der beiden separatistischen Regionen in der Ostukraine hatten zuvor den russischen Präsidenten Wladimir Putin gebeten, sie bei der Zurückweisung der Aggression der ukrainischen Armee zu unterstützen. "Ein Versorgungsengpass bei Rohstoffen und die Notwendigkeit eines deutlichen Anstiegs der Risikoprämie auf Aktien wegen geopolitischer Risiken könnten jedoch bedeuten, dass die Inflation noch länger hoch bleibt, so dass die Gefahr besteht, dass der Zinserhöhungszyklus steiler ausfallen muss", sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor der National Australia Bank.

Russia's attack on Ukraine has begun as the U.S. and Europe urge Putin to stand down https://t.co/hAylzCw5dd — CNBC (@CNBC) February 24, 2022

05:05

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 114,99 Yen und stagnierte bei 6,3131 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9186 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,4 Prozent auf 1,1269 Dollar und gab 0,3 Prozent auf 1,0351 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3523 Dollar.

00:00

Die Angst vor einem militärischen Ukraine-Konflikt und seinen Folgen hat die US-Börsen am Mittwoch auf mehrmonatige Tiefs gedrückt. Eine frühe Erholung wurde schnell wieder beendet, im späten Handel sackte der Dow Jones Industrial mit knapp 33'085 Punkten auf das niedrigste Niveau seit April 2021. Über die Ziellinie ging der Leitindex dann 1,4 Prozent tiefer bei 33'131,76 Punkten. Allmählich gerät die runde Marke von 33'000 Punkten ins Visier.

Cyberattacken gegen die Ukraine und ein Bericht des US-Magazins "Newsweek", wonach die USA vor einem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine in den nächsten 48 Stunden warnen, trieben die Anleger in die Flucht. Hinzu kommt die Sorge vor rasant ansteigenden Rohstoffpreisen, die das Zeug dazu haben könnten, den schon länger hohen inflationären Gegenwind noch weiter zu verstärken.

Diese Hintergründe trieben die Anleger auch am breiten Aktienmarkt in die Flucht. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,8 Prozent auf 4225,50 Punkte. Er sackte ebenso auf das niedrigste Niveau seit Juni 2021 ab wie der technologielastige Nasdaq 100 , der am Ende sogar 2,6 Prozent auf 13'509,43 Zähler einbüsste.

Zum Auftakt hatte es noch Hoffnung gegeben, dass die Folgen der Sanktionen beherrschbar bleiben und diplomatische Lösungen noch denkbar sind. Börsianer sehen das Ende der Fahnenstange bei den Sanktionen aber noch nicht erreicht, sie rechnen mit noch weitreichenderen Massnahmen. Gespräche über mögliche Lösungen gestalten sich derweil schwierig. Ein geplantes Treffen mit dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow wurde von dessen US-Amtskollegen Antony Blinken abgesagt.

Aus Branchensicht waren Ölwerte am Mittwoch gefragt, was wie so oft an der Entwicklung der Ölpreise lag. Zeitweise nachgebend, zogen diese zuletzt wegen der grossen Unsicherheit wieder an. Chevron galten an der Dow-Spitze mit einem Anstieg um 2,4 Prozent einmal mehr als Profiteur. Auch ExxonMobil und ConocoPhillips bewegten sich im breiten Markt im Plus.

Ansonsten waren die Blicke mit weiteren Zahlenvorlagen auf den Handelssektor gerichtet. Die Heimwerker-Handelskette Lowe's übertraf die Umsatzerwartungen der Wall Street und hob den diesjährigen Ausblick an. Die zeitweise deutlich gestiegenen Papiere verteidigten immerhin noch ein kleines Plus von 0,2 Prozent.

An der Nasdaq setzten die Papiere von Tesla ihren jüngsten Abwärtstrend nochmals verstärkt fort. Sie sackten um sieben Prozent ab und erreichten deutlich unter der 800-Dollar-Marke ihr tiefstes Niveau seit September vergangenen Jahres. Am Ende wurden nur noch gut 764 Dollar für die Titel des Elektroautobauers gezahlt.

Technologiewerte wie Tesla kamen allgemein besonders stark unter die Räder. Dies zeigte nicht nur der Nasdaq 100 mit seinen besonders grossen Verlusten, sondern auch die Schlusslichter im Dow. Mit Apple , Microsoft und Cisco versammelten sich dort gleich drei Konzerne, die dieser Branche zugerechnet werden. Die Kursverluste betrugen zwischen 2,6 und 3,3 Prozent.

Unter den Nebenwerten machte das Biopharma-Unternehmen Kodiak Sciences mit einem Kurssturz um 80 Prozent negative Schlagzeilen. Eine Studie mit einem Mittel zur Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration hatte einen primären Endpunkt nicht erreicht.

