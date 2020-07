06:00

Die Tokioter Börse hat sich am Freitag kaum bewegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte verharrte am späten Vormittag auf 22'773 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor indes 0,2 Prozent auf 1576 Zähler.

Bei den Einzelwerten liessen die Aktien von Nissan Motor knapp ein Prozent Federn. Der angeschlagene japanische Autobauer plant angesichts der Coronakrise Insidern zufolge eine drastische Produktionskürzung im laufenden Jahr. Die Zahl der hergestellten Fahrzeuge werde im Zeitraum April bis Dezember um 30 Prozent sinken, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen. Nach 3,7 Millionen produzierten Fahrzeugen im Vorjahrszeitraum würden in der laufenden Periode nur rund 2,6 Millionen eingeplant.

China's economy is recovering. That's good news for Southeast Asia https://t.co/2z0jeWk9mJ

— CNBC (@CNBC) July 17, 2020