Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Wochenschluss erneut abwärts. Die Vorgaben aus den USA sind uneinheitlich. Während der Dow Jones dank guter Zahlen von Firmen der sogenannten "Old Economy" wie Caterpillar, McDonald's oder auch Merck & Co etwas zugelegt hat, herrschte an Nasdaq einmal mehr Katerstimmung nach enttäuschenden Ergebnissen grosser Technologiefirmen, was auch in Asien für Kursabschläge sorgte. Da der SMI aber insgesamt nicht nur auf eine positive Woche, sondern auch auf einen guten Monat zurückblickt, seien Gewinnmitnahmen wenig erstaunlich, heisst es am Markt.