Die Aktie der Credit Suisse (+2,24 Prozent) hat sich an die Spitze des Index geschoben. Die Bank hat am Donnerstag allerdings 19 Prozent verloren. Die Änderung der Strategie und der hohe Verlust im dritten Quartal sorgten am Markt für Argwohn. Die Aktie von Holcim (+0,30 Prozent) zieht moderat an. Der Zementkonzern hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen teils deutlich übertroffen.