"Die derzeit zu beobachtende Zurückhaltung sowohl potenzieller Käufer als auch Verkäufer dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass mit den US-Produzentenpreisen am Mittwochnachmittag, dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung und den Inflationsdaten am morgigen Donnerstag Termine im Kalender stehen, die jeder für sich das Potenzial haben, einen erneuten Richtungswechsel an der Börse einzuleiten", kommentiert ein Händler. Sollten zum Beispiel aus den Sitzungsprotokollen moderatere Töne hinsichtlich der zukünftigen Zinserhöhungen zu vernehmen sein oder sich die Preisspirale in den USA deutlich langsamer nach oben drehen als noch in den Vormonaten, könnte die Kauflaune schnell wieder an den Aktienmarkt zurückkehren. Darüber hinaus beginnt in dieser Handelswoche die US-Berichtssaison.