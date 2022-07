09:40

Der SMI notiert 0,5 Prozent höher bei 11'179 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,8 Prozent zu auf 1725 und der breite SPI um 0,6 Prozent auf 14'474 Zähler.

Dank guten Vorgaben von der Wall Street und starken Unternehmensergebnissen von US-Technologiefirmen greifen die Anleger im frühen Geschäft zu. Dies, obwohl die US-Notenbank die Leitzinsen erneut erhöht hat und die US-Wirtschaft im zweiten Quartal - technisch betrachtet - in eine Rezession gerutscht ist. Doch die schlechten Nachrichten würden zu guten Nachrichten, da damit die Chancen auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch das Fed gestiegen seien, kommentieren Marktbeobachter.

Auch hierzulande haben zwei Bluechip-Unternehmen ihre Zahlen veröffentlicht und zwar der Rückversicherer Swiss Re und der Chiphersteller AMS Osram. Weitere Impulse kommen am Freitag von der Konjunktur: In der Eurozone werden Wachstumszahlen zum zweiten Quartal und neue Inflationsdaten erwartet. In den USA steht unter anderem das vom Fed präferierte Inflationsmass PCE auf der Agenda. Auch davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise auf die weitere US-Geldpolitik.

Die Aktien von Swiss Re geben anfängliche Kursgewinne grösstenteils ab und notieren zuletzt um 0,3 Prozent im Plus. Zwar hat der Rückversicherer beim Reingewinn die Erwartungen übertroffen. Doch seien die übrigen Zahlen eher durchwachsen, heisst es am Markt.

Klarer fällt das Verdikt der Anleger bei AMS Osram (-3,3 Prozent) aus. Der österreichische Technologiekonzern hat im zweiten Quartal weniger umgesetzt und aufgrund von Einmaleffekten unerwartet gar einen Verlust eingefahren.

Etwas gebremst wird der Gesamtmarkt von den schwachen Pharmatiteln Roche (-1,2 Prozent) und Novartis (-0,1 Prozent). Dagegen sind Nestlé (+1,1 Prozent) gesucht. Bereits am Vortag konnten sich die Lebensmittelaktien von der anfänglichen Schwäche nach der Zahlenvorlage befreien und zu einer Erholung ansetzen. Diese setze sich nun dank positiven Analystenkommentaren fort, heisst es.

Gefragt sind zudem die Banken CS (+1,7 Prozent) und UBS (+2,2 Prozent) sowie Partners Group (+2,1 Prozent). Einzelne zyklische Titel wie die Luxusgüterhersteller Adecco, Schindler, ABB, Richemont und Swatch werden 1,1 bis 1,5 Prozent höher bewertet werden.

Auf den hinteren Reihen büssen Forbo (-4,4 Prozent) nach den Halbjahreszahlen deutlich an Wert ein. Sulzer steigen dagegen - ebenfalls nach Ergebnissen - um 1,4 Prozent.

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,4 Prozent auf 11'169 Punkte.

Zwar hat die US-Notenbank die Leitzinsen erneut erhöht und die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal - technisch betrachtet - in eine Rezession gerutscht. Doch die schlechten Nachrichten würden zu guten Nachrichten, da damit die Chancen auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch das Fed gestiegen seien, kommentieren Marktbeobachter. Zusätzlich dürften die am Vortag nach US-Börsenschluss veröffentlichten starken Ergebnisse der US-Technologieriesen Apple und Amazon dem Sektor Auftrieb geben. Darauf deuten auch steigende Futures-Kurse hin.

Spekulationen auf behutsamere Zinserhöhungen in den USA setzen der US-Währung erneut zu. Der Dollar-Index fällt um bis zu 0,5 Prozent auf 105,8350 Stellen und markiert damit den niedrigsten Stand seit Anfang Juli. Der Euro legt 0,3 Prozent auf 1,0224 Dollar zu. Enttäuschende BIP-Daten aus den USA bestärkten Investoren in der Annahme, dass die US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten beim Zinserhöhungstempo auf die Bremse treten könnte. Die US-Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal auf das Gesamtjahr hochgerechnet überraschend um 0,9 Prozent. Am Mittwoch hatte die Fed wegen der anhaltend hohen Inflation den Leitzins in einem erneut kräftigen Schritt um 0,75 Prozentpunkte auf nunmehr 2,25 bis 2,50 Prozent angehoben.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,48 Prozent höher geschätzt. Alle SMI-Titel befinden sich im Plus. Die grössten Kursavancen verzeichnen Lonza (+0,9 Prozent) und Swiss Re (+0,8 Prozent). Nach dem happigen Verlust im Startquartal ist der Rückversicherer in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

Der breite Markt gewinnt 0,51 Prozent. Die deutlichsten vorbörslichen Kursgewinne verzeichnen Cosmo (+2,0 Prozent), Comet (+1,5 Prozent) und Sulzer (+1,5 Prozent). AMS Osram (-4,0 Prozent) und Forbo (-3,1 Prozent) verlieren nach Zahlen hingegen deutlich. Der österreichische Technologiekonzern AMS Osram hat im zweiten Quartal weniger umgesetzt. Unter dem Strich resultierte aufgrund von Einmaleffekten ein Verlust.

07:30

Zum letzten Handelstag des Börsenmonats wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,9 Prozent fester bei 13'282 Punkten geschlossen. An der Wall Street ging es ebenfalls bergauf.

Da neben den Folgen des Ukraine-Kriegs die Geldpolitik in den USA und der Euro-Zone für reichlich Gesprächsstoff sorgt, richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden Konjunkturdaten. Von ihnen Versprechen sie sich Rückschlüsse auf das Zinserhöhungstempo von Fed und Europäischer Zentralbank (EZB). Auf dem Terminplan stehen unter anderem Daten zum deutschen Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Experten erwarten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Abschwächung auf 1,8 von vier Prozent. Wenig später folgen Zahlen zur Inflation in der Euro-Zone, die im Juli voraussichtlich auf dem Rekordniveau von 8,6 Prozent verharrte. Mit Spannung warten Investoren zudem auf die US-Konsumausgaben. Denn die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft. Analysten sagen hier für Juni ein Plus von 0,9 Prozent voraus.

06:20

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,5 Prozent höher.

Die Anleger können sich auf einer eher normalen Handelstag einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Freitag in einer Schwankungsbreite von 0,88 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 98 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'129,33 Punkten. Der VSMI ist am Donnerstag um 4,2 Prozent auf 16,86 Punkte gesunken.

Wie auch schon in Europa schlossen die US-Märkte im Plus. Aufgrund schlechter als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten waren sie zunächst mit Verlusten gestartet, erholten sich aber schnell. Die Vorgaben für den letzten Handelstag vor dem verlängerten Wochenende sehen also positiv aus.

Die nachbörslich publizierten Geschäftszahlen von einigen US- Grossunternehmen könnten die Märkte am heutigen Handelstag bewegen. Vor allem der Chiphersteller Intel enttäuschte. Umsatz und Gewinn fielen deutlich unter den Erwartungen der Analysten aus. Zudem senkte Intel die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Technologiewerte wie Logitech, VAT oder auch Inficon könnten am Freitag unter Druck geraten. Es gab aber auch positive Signale. Viel besser als erwartet schlossen etwa Amazon ab. Sowohl Umsatz wie auch Gewinn übertrafen die Erwartungen deutlich. Auch Apple übertraf im dritten Quartal seines Geschäftsjahres die Prognosen leicht.

Zum Abschluss einer mit Quartals- und Halbjahresberichten vollen Börsenwoche werden noch einmal sechs kotierte Firmen ihre Zahlen vorlegen. Mit Swiss Re und AMS Osram sind auch zwei Blue Chips dabei. Zudem geben APG, Forbo, Sulzer und Medacta Einblick in ihre Bücher.

Impulse für die Schweizer Börse könnte es durch zwei wichtige Wirtschaftsdaten geben. So wird das Bundesamt für Statistik am Vormittag die Detailhandelsumsätze für den Juni bekanntgeben und wenige später folgt die Konjunkturprognose vom KOF für den Juli.

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,1 Prozent höher bei 27'838 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verliert 0,3 Prozent und liegt bei 1943 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 1,0 Prozent.

"Im Moment gibt es ein Hin und Her zwischen Inflations- und Wachstumssorgen", sagt Tom Nash, Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei UBS Asset Management in Sydney, wobei die überraschend schwachen US-Wachstumszahlen den Schwerpunkt auf Letzteres legen.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,4 Prozent auf 133,69 Yen und stagnierte bei 6,7448 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9531 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0200 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9725 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2176 Dollar.

00:00

Nach einem holprigen Start vor dem Hintergrund schwacher Konjunkturdaten haben die US-Börsen am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial , der im frühen Handel noch um 0,7 Prozent gefallen war, drehte ins Plus und stieg am Ende um 1,0 Prozent auf 32'529,63 Punkte. Damit erreichte er erneut den höchsten Stand seit sieben Wochen.

Unterstützung erhielten die Aktien aus dem Anleihehandel, wo die Kapitalmarktzinsen nach den schwachen Wachstumsdaten fielen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen rutschte zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,2 auf 4072,43 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,9 Prozent auf 12'717,87 Punkte weiter zu, nachdem er am Mittwoch bereits um mehr als vier Prozent nach oben geschnellt war.

Die Wirtschaftsleistung (BIP) der USA ging im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 0,9 Prozent zurück. Da die US-Wirtschaft schon im ersten Quartal um annualisiert 1,6 Prozent geschrumpft ist, ist die Definition einer technischen Rezession erfüllt. Davon sprechen Ökonomen, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale hintereinander zurückgeht.

"Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im ersten Halbjahr, aber das Beschäftigungswachstum war stark", merkte Tiffany Wilding, Ökonomin beim Vermögensverwalter Pimco, an. Die Expertin wollte noch nicht von einer Rezession sprechen, eine solche sei aber vermutlich nicht mehr weit entfernt. Die Wirtschaft leide bereits unter der Last strengerer finanzieller Bedingungen und höherer Preise.

Mit Blick auf die Einzelwerte bestimmten unverändert die Quartalsberichte und Prognosen der Unternehmen das Geschehen. Der Facebook-Konzern Meta Platforms hatte seinen ersten Umsatzrückgang verzeichnet. Die Entwicklung kommt dem Ende einer Ära gleich: Seit dem Börsengang 2012 ging es nur rasant aufwärts. Meta-Aktien büssten 5,2 Prozent ein.

Der Chip-Hersteller Qualcomm rechnet angesichts der konjunkturellen Schwäche mit niedrigeren Ausgaben der Verbraucher, die auch viele Produkte mit Halbleitern treffen dürften. Diese vorsichtigen Aussagen brockten der Aktie ein Minus von 4,5 Prozent ein.

Unter Druck gerieten nach Quartalszahlen auch die Papiere der Pharmakonzerne Pfizer und Merck & Co . Erstere büssten 2,4 Prozent ein und Letztere 1,4 Prozent. Pfizer hat mit ungünstigen Wechselkursen zu kämpfen, bei Merck & Co sprachen Händler von Gewinnmitnahmen, nachdem der Kurs seit Jahresbeginn um fast 20 Prozent gestiegen war.

Besser schlugen sich die Aktien von Ford und Harley Davidson mit Aufschlägen von 6,1 beziehungsweise 7,8 Prozent. Der Autobauer liess beim Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen weit hinter sich. Der Motorradhersteller hatte im zweiten Quartal trotz Problemen in den Lieferketten deutlich produktiver agiert als am Markt erwartet.

Southwest Airlines sieht sich unverändert hohen Kosten ausgesetzt und beklagt gleichzeitig verzögerte Auslieferungen von Flugzeugen durch Boeing . Der Aktienkurs der Fluggesellschaft rutschte daraufhin um 6,4 Prozent ab.

Jetblue Airways übernimmt den Billigflieger Spirit Airlines für mindestens 3,8 Milliarden US-Dollar in bar. Während Jetblue leicht nachgaben, legten Spirit Airlines um 5,6 Prozent zu.

