Der Nikkei fällt in Tokio um 2,84 Prozent auf 19'619 Punkte. US-Präsident Donald Trump drohte am Freitag mit Vergeltungsmaßnahmen gegen China als Strafe für den Ausbruch der Pandemie und brachte neue Zölle auf chinesische Produkte ins Gespräch.

Trumps Vorstoß habe die Aufmerksamkeit des Marktes wieder auf den Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gelenkt, sagte Analyst Peter Cecchini von Cantor Fitzgerald. David Carter, Verantwortlich für Investitionen bei Lenox Wealth Advisers in New York erklärte: "Trumps Anrempeleien gegen China sind das Letzte, was Märkte angesichts der großen ökonomischen und finanziellen Unsicherheit brauchen."

Oil and Asia stocks drop as US-China tensions flare again https://t.co/LRAEYdyaiu — FT Markets (@FTMarkets) May 4, 2020

Der Franken handelt gegen den Euro wenig verändert bei 1,0546. Gegen den Dollar gibt die Schweizer Währung 0,23 Prozent auf 96,44 Rappen nach.

