09:15

Der SMI steigt nach Handelsstart deutlich. Das Plus beträgt 15 Minuten nach Börsenöffnung 1,2 Prozent auf 10'247 Punkte. Die Vorgaben aus Asien liefern eine starke Unterstützung. Die Wall Street war am Freitag wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstages am 4. Juli geschlossen geblieben. Das Plus an den asiatischen Börsen erklären Händler mit der Hoffnung auf weiter steigende Notierungen.

Vor allem in China verzeichnen die wichtigsten Indizes zum Wochenstart deutlich Gewinne. Am Markt wird das Plus mit der Hoffnung auf eine anhaltend hohe Liquidität dank der Notenbanken erklärt. "Aktuell schieben Investoren die Nachrichten über weiter steigende Corona-Neuinfektionen eher beiseite," heisst es einstimmig von Händlerseite. Unterstützend hätten sich zudem die jüngsten Konjunkturdaten in China und Europa entwickelt, die auf eine Erholung hoffen liessen.

Aktuell ziehen alle 20 SMI-Werte an. An der Spitze ist Geberit (+3,5 Prozent). Der Sanitärtechnikkonzern ist im zweiten Quartal nach einem soliden ersten vom Coronavirus wie erwartet voll ausgebremst worden. Auch der starke Franken trug zum Umsatzrückgang im ersten Halbjahr bei. Mit Adecco (+2,1 Prozent), Credit Suisse (+1,9 Prozent), Richemont (+1,8 Prozent) und LafargeHolcim (+1,6 Prozent) folgen Aktien aus den zyklischen Sektoren.

Solider Halbjahresumsatz - Geberit kommt mit blauem Auge davon - Aktie gesucht https://t.co/dJcow1uHkN pic.twitter.com/OOeUdxP83J — cash (@cashch) July 6, 2020

Schwächer performen die Defensiven: Swisscom (+0,4 Prozent), Nestlé (+0,6 Prozent) und Givaudan (+0,9 Prozent) bilden den unteren Teil der Performancetabelle.

Deutlich steigen Sonova, die 6 Prozent dazugewinnen. Der Spezialist für Hörsysteme hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (April bis Juni) aufgrund der Coronakrise einen klar tieferen Umsatz erwirtschaftet. Gegenüber dem Tiefstand vom April habe sich das Geschäft aber schon wieder deutlich erholt.

Ebenfalls gehen unerwartet die Papiere von Idorsia (-0,7 Prozent) zurück. Das Biotechunternehmen hat mit einem wichtigen Produktkandidaten positive Studienergebnisse erzielt. Markant abwärts geht es mit Clariant (-14 Prozent). Die Papiere werden aber am Berichtstag Ex-Dividende gehandelt (3,00 Fr. aus Masterbatch-Verkauf).

+++

08:10

Der SMI steht gemäss vorbörslichen Schätzungen 1,2 Prozent höher. Alle 20 Aktien des SMI stehen im Plus. Die grössten Gewinne verzeichnen ABB und UBS mit je 1,6 Prozent. Geberit hat die Halbjahreszahlen veröffentlicht. Die Aktie steigt 1,5 Prozent.

Am breiten Markt steigen AMS und SFS 2,3 Prozent. Sonova, das die Erstquartalszahlen veröffentlicht hat, stehen 2 Prozent im Plus.

Die vermehrt positiven Medienberichte über Fortschritte bei einem Impfstoff gegen das Coronavirus, zuletzt wieder aufgehellte Konjunkturdaten und nicht zuletzt die Geldpolitik lieferten den Börsen Rückenwind, sagte Analyst Stephen Innes vom Handelshaus AxiCorp. Das schiere Ausmass und die Geschwindigkeit von Konjunkturmassnahmen der Regierungen und Währungshüter nach dem Corona-Schock legten die Hürde mittlerweile recht hoch, damit negative Nachrichten die Laune der Anleger verderben könnten.

So steigt weltweit gesehen die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen immer weiter an. Gerade in den USA gab es zuletzt viele neue Brennpunkte. Allerdings hatten die Investoren an den Börsen auch zu Jahresbeginn die Risiken durch die Virusausbreitung lange unterschätzt, bis die Märkte dann im Februar einbrachen.

+++

07:45

Die Credit Suisse erhöht das Kursziel für Givaudan auf 2'500 von 2'200 Franken, belässt die Einstufung aber auf "Underperform". Credit Suisse erhöht auch das Kursziel für Cosmo auf 102 von 93 Franken und belässt die Einstufung auf "Outperform".

Barclays senkt das Kursziel für Clariant auf 20 von 21 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Overweight". Citi hat die Anlageempfehlung für

Softwareone gesenkt auf "Neutral" von zuvor "Kaufen". Das Kursziel wurde auf 24,40 Franken festgelegt. Die Deutsche Bank hat Cembra Money Bank wieder aufgenommen mit "Kaufen". Das Kursziel beträgt 105 Franken.

+++

07:40

Die UBS gibt neue Kursziele bekannt für Schweizer Aktien: Die Bank senkt das Kursziel für Meyer Burger wegen der angekündigten Kapitalerhöhung auf 0,28 von 0,37 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Neutral". Die UBS senkt auch das Kursziel für Mobimo auf 260 von 285 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Sell". Etwa 20 Prozent der angestrebten Mieteinnahmen stammten aus Sektoren, die am stärksten von den Lockdown-Massnahmen betroffen gewesen seien - wso etwa der Einzelhandel sowie das Hotel- und Gastronomiegewerbe.

+++

+++

07:30

Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Woche zunächst keine klare Richtung gefunden. Während europäisches Rohöl am Montag etwas teurer war, kostete amerikanisches Leichtöl etwas weniger. Am Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 43,09 US-Dollar gehandelt. Das waren 29 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen leicht um 15 Cent auf 40,50 Dollar.

Der Ölmarkt wird wie die Finanzmärkte insgesamt durch das Gegenüber von Konjunkturhoffnungen und Corona-Ängsten in Atem gehalten. Auf der einen Seite stehen überwiegend solide Wirtschaftsdaten, die auf eine deutliche Erholung der Konjunktur nach dem Einbruch in der Corona-Krise hindeuten. Dies gilt nicht zuletzt für die beiden weltgrössten Ölverbrauchsländer USA und China.

Andererseits ruft die Entwicklung der Corona-Pandemie Bedenken hervor. Insbesondere in den USA und Südamerika ist die Zahl der Neuinfektionen immer noch hoch. Es besteht die Furcht vor neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die die konjunkturelle Erholung gefährden und die Rohölnachfrage belasten könnten.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag 1,4 Prozent höher bei 22'613 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,2 Prozent und lag bei 1571 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 3,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 3,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,1 Prozent.

-Shanghai Composite Index rises more than 3 Prozent

-U.S. futures

-Japan, Hong Kong and South Korea stocks

-Oil to $40.35

-Gold https://t.co/qaPduBSbfa pic.twitter.com/3QsYFXiCH2 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) July 6, 2020

Die meisten Märkte hatten bereits in der vergangenen Woche an Boden gewonnen, da eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus dem Juni die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte - obwohl steigende Coronavirus-Fälle in den Vereinigten Staaten die Zukunftsaussichten trüben. Allein in den ersten vier Julitagen haben 15 US-Bundesstaaten einen Rekordanstieg bei neuen Fällen von Covid-19 gemeldet, fast 3 Millionen Amerikaner haben sich bislang mit dem Virus infiziert und etwa 130'000 sind an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben, wie aus einer Reuters-Zählung hervorgeht.

"Es ist ganz klar, dass die USA den Ausbruch nie so in den Griff bekommen haben wie andere Länder. Durch die zu schnelle Wiedereröffnung der Wirtschaft haben wir einen beängstigenden Anstieg neuer Fälle erlebt", sagte Robert Rennie, Leiter der Finanzmarktstrategie bei Westpac. "Wir sehen eine Reihe von Katalysatoren, die die Outperformance von Asien ex-Japan (AeJ) gegenüber US-Aktien in naher Zeit antreiben könnten", sagten die Analysten von Nomura. "Bessere Covid-19-Trends und Mobilitätsdaten in Volkswirtschaften und Märkten, die den AeJ-Index dominieren, sollten sich in einer schnelleren wirtschaftlichen Erholung gegenüber den USA niederschlagen."

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 107,68 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0567 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent niedriger bei 0,9429 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1275 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0640 Franken an.

