Der Swiss Market Index wird vorbörslich 2,5 Prozent tiefer geschätzt. Am ärgsten erwischt es die Zykliker und die Grossbanken. ABB verlieren 4 Prozent, die UBS taucht 4,5 Prozent. Die UBS leidet zudem unter einer Herunterstufung durch die Berenberg Bank.

US-Präsident Donald Trump drohte am Freitag mit Vergeltungsmaßnahmen gegen China als Strafe für den Ausbruch der Pandemie und brachte neue Zölle auf chinesische Produkte ins Gespräch. Trumps Vorstoss habe die Aufmerksamkeit des Marktes wieder auf den Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gelenkt, sagte Analyst Peter Cecchini von Cantor Fitzgerald.

Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 26,21 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 1,36 Dollar auf 18,42 Dollar nach.

Händler verweisen auf eine zuletzt wieder verschärfte Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung China wegen der Corona-Krise. Das habe Sorgen in puncto eines erneuten Hochkochens des Handelsstreits geweckt. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China zudem scharf für den Umgang mit der Corona-Krise kritisiert. Ein erneuter Handelskonflikt könnte die Weltwirtschaft belasten und die Nachfrage nach Rohöl zusätzlich dämpfen.

Vor allem die Sorge vor einer anhaltenden Angebotsschwemme an Rohöl lastet laut Händlern weiter auf den Preisen. Zudem würden sich weiterhin Investoren aus dem Ölmarkt zurückziehen. Zuletzt etwas gestiegene Hoffnungen, dass die Massnahmen der Regierungen und Notenbanken zur Stützung der Konjunktur zu einer Stabilisierung der Ölpreise führen könnten, halfen in diesem Umfeld nicht.

Ausländische Investoren bauen ihr Engagement am japanischen Aktienmarkt aus Furcht vor einer langen Krise der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt infolge der Corona-Pandemie stark ab. In der Woche bis zum 24. April verkauften sie unterm Strich Papiere im Wert von netto 526,09 Milliarden Yen (4,5 Milliarden Euro) an japanischen Aktien, wie die Börsenbetreiber mitteilen. Das war bereits die elfte Woche in Folge, in der sie mehr verkauften als erwarben. Umgekehrt kauften japanische Investoren Aktien aus Übersee im Wert von netto 314,9 Milliarden Yen.

Der Hang Seng Index in Hong Kong fällt 3,7 Prozent. US-Präsident Donald Trump drohte am Freitag mit Vergeltungsmaßnahmen gegen China als Strafe für den Ausbruch der Pandemie und brachte neue Zölle auf chinesische Produkte ins Gespräch. Die Börsen in Japan und auf dem chinesischen Festland bleiben wegen eines Feiertages geschlossen.

Trumps Vorstoß habe die Aufmerksamkeit des Marktes wieder auf den Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gelenkt, sagte Analyst Peter Cecchini von Cantor Fitzgerald. David Carter, Verantwortlich für Investitionen bei Lenox Wealth Advisers in New York erklärte: "Trumps Anrempeleien gegen China sind das Letzte, was Märkte angesichts der großen ökonomischen und finanziellen Unsicherheit brauchen."

Die Aktien der australischen Bezahlplattform Afterpay steigen um fast 36 Prozent. Ende vergangener Woche wurde bekannt, dass Tencent Holdings fünf Prozent an Afterpay erworben hatte. Die Mitbegründer von Afterpay, Anthony Eisen und Nick Molnar, erklärten, das Unternehmen werde mit Tencent an Expansion, Technologie und zukünftigen Zahlungsoptionen auf der Online-Plattform arbeiten. Analysten gehen davon aus, dass der chinesische Gaming- und Social-Media-Riese dem Konzern helfen könnte, nach Asien zu expandieren - in einen Markt mit einer großen jungen Bevölkerung. Derzeit ist Afterpay in Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten und Großbritannien tätig und plant, noch in diesem Jahr nach Kanada zu expandieren.

Der Franken handelt gegen den Euro wenig verändert bei 1,0546. Gegen den Dollar gibt die Schweizer Währung 0,23 Prozent auf 96,44 Rappen nach.

