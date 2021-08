08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,15 Prozent tiefer eingeschätzt. 19 von 20 SMI-Aktien stehen im Minus. Novartis fallen 0,8 Prozent. Das Medikament Kymriah verfehlte in einer Phase-III-Studie bei einer Form von Lymphdrüsenkrebs das Hauptziel. Die einzige SMI-Aktie im Plus ist Alcon, dies nach einem neuen Preisziel. Am breiten Markt steigen Landis+Gyr nach Erhalt eines US-Grossauftrages 2 Prozent.

Die Diskussion über den Start des geplanten Abbaus der geldpolitischen Schützenhilfe der US-Notenbank Fed wird die Anleger weiter in Atem halten. Für Entspannung hatte zuletzt die Aussage des US-Notenbankers Robert Kaplan gesorgt, er könne seine Meinung auch wieder ändern, falls sich die Delta-Variante stärker negativ auf das Wachstum auswirken sollte. Kaplan hatte zuletzt die Ansicht vertreten, die Fed solle im Oktober mit dem Abschmelzen ihrer großangelegten Anleihenkäufe beginnen. Weitere Hinweise auf den Zeitpunkt erhoffen sich Investoren nun von der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag bei der Jahreskonferenz in Jackson Hole.

07:15

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Zurich Insurance: Jefferies erhöht auf 395 (365) Fr. - Hold

Adecco: Credit Suisse senkt auf 58 (65) Fr. - Outperform

Alcon: Goldman Sachs erhöht auf 83 (75) Fr. - Buy

Partners Group: Goldman Sachs erhöht auf 1655 (1550) Fr. - Buy

Straumann: Goldman Sachs erhöht auf 970 (915) Fr. - Sell

Feintool: Research Partners erhöht auf 80 (75) Fr. - Kaufen

Rieter: Research Partners erhöht auf 270 (250) Fr. - Kaufen

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,04 Prozent tiefer eingeschätzt. Erwartet werden am Dienstagmorgen die Halbjahreszahlen der Industrieunternehmen Bossard, Vetropack und Von Roll, ausserdem wird der Bauzulieferer Arbonia seine Bücher öffnen sowie die Liechtensteinische Landesbank, die Immobiliengesellschaft Intershop und der Flughafen Zürich.

Die Ängste der Anleger vor einer geldpolitischen Verschärfung durch die US-Notenbank Fed gelten derzeit wieder als etwas gemildert - und dies stimmte die Anleger wieder risikobereiter als zuletzt. Neue Hinweise in puncto Geldpolitik erwarten sie im späteren Wochenverlauf vom Notenbanken-Treffen, das traditionell in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming beheimatet ist, aber auch 2021 wieder online stattfindet.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf ein Prozent höher bei 27.763 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1935 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen.

Die vollständige Zulassung des Impfstoffs der Partner BioNTech und Pfizer sowie die nachlassenden Sorgen über eine bevorstehende Drosselung der Konjunkturmaßnahmen durch die US-Notenbank Fed beruhigten die Anleger. Analysten der ANZ gingen davon aus, dass die Verlangsamung der weltweiten Wirtschaftstätigkeit das Tapering hinauszögern werde.

"Der japanische Markt legte zu, da die Erwartungen auf eine schnellere wirtschaftliche Erholung nach der Zulassung des Impfstoffs in den USA gestiegen sind", sagte Shuji Hosoi, Senior-Stratege bei Daiwa Securities. "Ob die japanischen Aktien diesen Schwung beibehalten werden, wird davon abhängen, welche Maßnahmen Japan ergreifen wird, um einen weiteren Anstieg der Neuinfektionen zu stoppen."

China-Tech-Aktien schnellten in Hongkong empor. Tencent und Alibaba gewannen rund 5 Prozent, der Hang Seng Tech Index legte ebenfalls um 5 Prozent zu. JD.com stieg 11 Prozent.

LATEST: Chinese tech stocks rallied for a second day during optimism over Tencent’s buyback and as Cathie Wood bought back into https://t.co/5NY8mE5jTb https://t.co/AoNjVIcVm5 — Bloomberg Markets (@markets) August 24, 2021

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,72 Yen und stagnierte bei 6,4821 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9130 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1739 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0716 Franken.

03:00

An den US-Börsen ist die am Freitag begonnene Erholung zu Wochenbeginn weiter gegangen. Händlern zufolge greifen die Anleger auf dem ermässigten Kursniveau neuerdings wieder etwas beherzter zu - und die Wahl fiel dabei am Montag bevorzugt auf den breiten Markt und Technologiewerte, wie Rekorde bei den Indizes zeigen, die für diese Aktiengruppen stehen.

Der breit aufgestellte S&P 500 ging 0,85 Prozent höher bei 4479,53 Punkten aus dem Handel, dies wurde vom technologielastigen Nasdaq 100 mit einem Anstieg um 1,46 Prozent auf 15'312,82 Punkte aber noch in den Schatten gestellt. Der Leitindex Dow Jones Industrial machte mit einem Plus von 0,61 Prozent auf 35'335,71 Punkte immerhin einen Schritt zurück zu seinem Rekordniveau, das mit 3' 631 Zählern eine Woche alt ist.

Allgemein gute Stimmung verbreitete am Montag die Meldung, dass der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer in den USA die vollständige Zulassung erhalten hat. Am Markt hiess es, dies mache Hoffnung, dass noch mehr Amerikaner im Kampf gegen das Virus für eine Impfung gewonnen werden könnten.

Davon profitierten vor allem die hauptsächlich in New York gehandelten Anteile des Mainzer Konzerns Biontech mit einem Anstieg um 9,6 Prozent. Jene von Pfizer kletterten - auch unter dem Eindruck eines vermelden Zukaufs - um 2,5 Prozent. Börsianer erwarten bald auch eine vollständige Zulassung für den Impfstoff des Wettbewerbers Moderna , dessen Aktien ebenfalls deutlich um 7,6 Prozent anzogen.

Am Gesamtmarkt kamen grössere Gewinner aus den Sektoren Technologie und Öl. In letzterer Branche machte sich ein deutlich erholter Ölpreis positiv bemerkbar, im Dow liess dieser die Chevron -Aktien um 2,6 Prozent anspringen. Die Titel von ExxonMobil und ConocoPhillips zogen im S&P 500 sogar um bis zu 4,1 Prozent an.

Im Chipsektor sorgte es allgemein für gute Stimmung, dass die chinesische Kartellbehörde den Kauf von Maxim Integrated durch Analog Devices zugelassen hat. Die Maxim-Aktien rückten um 4,9 Prozent vor, während jene von Analog 1,8 Prozent zulegten. Am Markt hiess es, dies könne auch ein gutes Omen sein für die Xilinx-Übernahme durch AMD . Diese beiden Aktien rückten um 6,4 respektive 3,9 Prozent vor.

Bei den Fahrdienstvermittlern Uber und Lyft reagieren die Anleger nur anfangs erschreckt auf die Nachricht, dass wegen eines Gerichtsentscheids im Bundesstaat Kalifornien neue Unsicherheit beim Status der Fahrer droht. Sie schüttelten die Enttäuschung darüber aber ab und gingen jeweils mehr als zweieinhalb Prozent höher aus dem Handel.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)