09:25

Aktuelle Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien

+++

09:10

Die Schweizer Börse knüpft am Mittwoch an den Aufwärtstrend der Vortage an. Die Vorgaben aus den USA seien zwar negativ, aber in Fernost habe sich der Aufwärtstrend bereits wieder fortgesetzt, sagt ein Händler. Dort griffen die Anleger erneut zu, in der Hoffnung auf das knapp zwei Billionen Dollar schwere US-Hilfspaket. Nachdem es im demokratisch dominierten Repräsentantenhaus bereits die Zustimmung erhalten hat, soll nun der Senat noch in dieser Woche darüber beraten, wie der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer sagte.

Der SMI notiert um 09:10 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 10'856 Punkten. Der breite gewinnt 0,48 Prozent auf 13'545 Zähler.

Hierzulande liegt der Fokus der Anleger weiter auf der laufenden Berichtsaison. Dabei zeigt sich, dass die Mehrheit der Unternehmen zwar weniger verdient hat, aber dabei die Analystenerwartungen dennoch übertroffen hat.

Dazu zählt auch Kühne+Nagel (+2,75%). Der Logistikkonzern hat im Coronajahr 2020 zwar einigen Gegenwind gespürt, aber in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Erholung der Geschäfte erfahren. Zudem soll die Dividende etwas mehr als erwartet um 0,50 Franken auf 4,50 Franken je Aktie erhöht werden.

Am breiten Markt führen Georg Fischer (+5%) vor Bossard (+5%), Bucher (+4,4 Prozent) die Gewinner an. Fischer und Bossard haben mit ihren Ergebnissen die Anleger überzeugt. Arbonia hatte am Vortag die Zahlen 2020 vorgelegt.

Auch Arbonia (+0,6%) und Vifor (+1%) werden nach Bilanzvorlage höher gehandelt. Das Pharmaunternehmen hat mit den Ergebnissen die Analystenerwartungen mehrheitlich getroffen. Allerdings hatten diese eine etwas höhere Dividende geschätzt.

Bei den SMI-Titeln fallen Richemont (+1,7%) positiv auf. JPMorgan hat das Rating für den Luxusgüterhersteller auf "Overweight" von "Neutral" hochgestuft. Dahinter folgt Rivale Swatch (+1,1%).

+++

08:10

Die Schweizer Börse wird höher in den Handel gehen. Rund eine Stunde vor Eröffnung notiert der SMI laut Daten der Bank Julius Bär 0,3 Prozent im Plus bei 10'850 Zählern.

Richemont gewinnt kräftig (+1,6%) dank einer Kaufempfehlung von J.P. Morgan. Am breiten Markt legen Autoneum, Bucher, Georg Fischer und Kühne und Nagel überdurchschnittlich zu. Alle Firmen legten am Morgen Zahlen vor.

+++

07:30

Vor den erneuten Bund-Länder-Beratungen zur Pandemie-Bekämpfung in Deutschland wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 14.039,80 Punkten geschlossen. Insidern zufolge befürwortet Bundeskanzlerin Angela Merkel eine vorsichtige Lockerung des Corona-Lockdowns. Allerdings brauche man auch eine "Notbremse" für den Fall, dass die Infektionszahlen wieder in die Höhe schießen sollten.

Im Tagesverlauf stehen die Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager in Deutschland und den USA auf dem Terminplan. Experten erwarten für Februar jeweils ein Ergebnis auf dem Niveau des Vormonats. Gleiches gilt für die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag liefern. Hier prognostizieren Analysten den Aufbau von 177.000 Jobs. Am Abend (MEZ) folgt dann der Konjunkturbericht der Notenbank Fed. Vom sogenannten Beige Book versprechen sich Börsianer Hinweise auf die US-Geldpolitik.

+++

06:20

Der SMI notiert rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung 0,3 Prozent im Plus. Am gestrigen Dienstag schloss der Schweizer Leitindex mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 10'817 Punkten.

+++

06:10

Die asiatischen Anleger schütteln am Mittwoch Bedenken über eine zu schnelle Aktienrally ab und klammern sich an die Hoffnungen auf ein bevorstehendes US-Konjunkturpaket. Einige Analysten warnten jedoch, dass zu schnell steigende Kurse es den Märkten schwermachen könnte, ihre Gewinne zu halten. "Obwohl sich die Märkte stabilisiert haben, bleibt die Stimmung angespannt, da die Anleger weiterhin einen weiteren Ausverkauf bei den Zinsen befürchten", sagten die Analysten von TD Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 29.460 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1897 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent.

Australia keeps borders closed for another three months

China plans global chip supremacy

Twin sisters score Japan's hottest IPO Here are some of the things people in markets are talking about today https://t.co/BIs30Pyv1j — Bloomberg (@business) March 3, 2021

+++

05:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 106,84 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4645 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9154 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2082 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1060 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3961 Dollar.

+++

22:45

Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem sehr starken Wochenauftakt geschwächelt. Besonders deutlich gaben Technologiewerte nach. Warnungen Chinas vor Bewertungsblasen an den ausländischen Kapitalmärkten drückten wohl ebenfalls etwas auf die Stimmung.

Der weltweit bekannteste Index Dow Jones Industrial , der im frühen Handel weitgehend richtungslos tendierte, schloss letztlich mit minus 0,46 Prozent auf 31 391,52 Punkte knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Damit büsste er einen kleinen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ein. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,81 Prozent auf 3870,29 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,68 Prozent auf 13 059,95 Punkte ein.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)