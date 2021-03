06:45

Die IG Bank schätzt den Swiss Market Index fast zwei Stunden vor Eröffnung 0,68 Prozent tiefer.

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent tiefer bei 28'543 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1880 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

Die asiatischen Märkte rutschten damit auf ein Ein-Monats-Tief ab. Die US-Aktien fielen bereits am Donnerstag, nachdem der Chef der Notenbank Fed, Jerome Powell, einige Investoren enttäuschte. Powell sieht den jüngsten Zinsanstieg nicht als Grund, um von seinem momentanen ultralockeren geldpolitischen Kurs abzuweichen. "Die gestrige Volatilität an den lokalen Zinsmärkten mit einem weiteren starken Anstieg der langfristigen Zinssätze und der Renditen von Staatsanleihen hat die Voraussetzungen für einen unruhigen Markt auch heute geschaffen", erklärt Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank.

