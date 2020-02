08:15

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Erholung der vergangenen Tage vorerst gestoppt. Am Markt war von neuen Sorgen wegen der von China ausgehenden Virus-Krise die Rede. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,65 US-Dollar (-0,8 Prozent). Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 1,0 Prozent auf 53,35 Dollar.

+++

08:05

Der Swiss Market Index notiert vorbörslich 0,1 Prozent tiefer. Alle 20-SMI-Aktien stehen tiefer. Auch der breitere Markt verliert 0,1 Prozent.

Sika erfüllt mir den Geschäftszahlen 2019 die Erwartungen nicht. Die Aktien verlieren im vorbörslichen handel 1,8 Prozent. Am breiten Markt gibt Cembra Money Bank mit 1,4 Prozent nach. Die Zahlen enttäuschen.

+++

07:55

Zum Franken bewegt sich der Euro derweil bei Kursen von 1,0610 Franken weiterhin auf einem Niveau, das er letztmals im Sommer 2015 gesehen hatte. Der US-Dollar hält sich dagegen weiterhin stabil bei 0,9832 Franken.

+++

07:40

Der Goldpreis gewinnt am Freitagmorgen erneut 0,7 Prozent und liegt neu bei 1631 Dollar pro Unze.

+++

06:10

Von den Asien-Börsen sind am Freitag wegen der sich ausweitenden Coronavirus-Epidemie weiter Mittel abgezogen worden. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio lag im Verlauf 0,1 Prozent niedriger bei 23'457 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,46 Prozent im Minus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,58 Prozent.

There could be a fecal-oral route for coronavirus after live virus particles were found in stool specimens, according to Chinese researchers https://t.co/9GFQVPHo2T — Bloomberg (@business) February 21, 2020

+++

06:05

Im asiatischen Devisenhandel legte der Dollar zu auf 112,02 1,35 Yen. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9835 Franken. Parallel dazu notierte auch der Euro kaum verändert bei 1,0789 Dollar.

+++

06:00

Die Wall Street hat am Donnerstag ihren jüngsten Schlingerkurs mit nun wieder erlittenen Verlusten fortgesetzt. Nach der Vortagserholung ging es für den Dow Jones Industrial um 0,44 Prozent auf 29'219,98 Zähler bergab. Das New Yorker Kursbarometer fiel zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 29'000 Punkten, die er im Januar erstmals übersprungen hatte.

Auch für seine Indexkollegen, die am Vortag erneut Rekorde für sich verbuchen konnten, standen am Ende Verluste auf der Kurstafel. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,38 Prozent auf 3373,23 Zähler. Der technologielastige Index Nasdaq 100 fiel nach seiner Vortagsrally besonders deutlich um 0,94 Prozent auf 9627,83 Punkte.

Im Blick blieb die jüngste Entwicklung in puncto Coronavirus. Zwar ging die Zahl der Neuinfektionen in China auf den tiefsten Stand seit Wochen zurück. Südkorea meldete nun aber einen deutlichen Anstieg der Fälle und in Japan sind zwei infizierte Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" gestorben. Dies trieb den Anlegern wieder Sorgenfalten auf die Stirn.

CHART OF THE DAY: The Caveat In The Data https://t.co/iEX7Z9Dvmk via @hedgeye — Keith McCullough (@KeithMcCullough) February 20, 2020

Der Goldman-Sachs-Experte Peter Oppenheimer sieht mittlerweile die Gefahr einer kurzfristigen Korrektur steigen, wenn auch ein "Bärenmarkt" mit länger fallenden Kursen unwahrscheinlich bleibe. Als Folge der Virus-Epidemie verwies er in einer Studie auf eine vorübergehend nachlassende Gewinndynamik in den Unternehmen.

(cash/AWP/Reuters)