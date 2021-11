09:40

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montagmorgen ohne klare Richtung. Während der SMI nach anfänglichen Verlusten leicht im Plus (+0,07%) bei 12'524 Zählern notiert, handelt der breite SPI unverändert bei 16'144 Punkten.

Am breiten Markt sind Leonteq (+6,3%) sowie EFG (+3,6%) nach überraschenden Aussagen zum bisherigen Geschäftsverlauf gesucht. Leonteq erhöht nach einem Rekordergebnis im ersten Halbjahr seine Prognosen für das Gesamtjahr.

Grössere Verluste verzeichnen Sonova (-3,3%) nach der Vorlage der Halbjahreszahlen. Der Hörsystem-Spezialist habe die Erwartungen dank einer kräftigen Markterholung übertroffen, heisst es in einem ersten Kommentar bei Bernstein. Der "lediglich bestätigte" Ausblick verstärke jedoch die aktuellen Gewinnmitnahmen, meinen Händler.

09:30

Airbus steigen im Frankfurter Handel um 2,5 Prozent. Der europäische Flugzeugbauer hatte am Rande der Luftfahrtschau in Dubai einen milliardenschweren Grossauftrag eingeheimst. Die Fluggesellschaften des US-Investors Indigo Partners bestellten weitere 255 Maschinen aus der A321neo-Familie.

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit Verlusten in den Handel. Am Freitag hatte sich der Leitindex SMI mit seinem sechsten Wochenplus in Folge ins Wochenende verabschiedet. Die Vorgaben aus Übersee sind eher uneinheitlich. So hatte die Wall Street am Freitag zwar mit Aufschlägen geschlossen, auf Wochensicht aber erstmals seit Wochen ein knappes Minus eingefahren. In Asien präsentieren sich die Märkte am Montag uneinheitlich. Dort reagieren Investoren auf zahlreiche Konjunkturdaten.

So sind in China die Detailhandelsumsätze sowie die Industrieproduktion besser als erwartet ausgefallen. In Japan wiederum ist das BIP stärker als erwartet gefallen, was den Ruf nach aggressiven Stützungsmassnahmen bekräftige, heisst es im Handel. "Die Inflation bleibt im Hinterkopf eines jeden Anlegers, da die Europäer und die Briten in dieser Woche ihre neuesten Inflationszahlen bekannt geben werden, und nach den schlechten Zahlen aus den USA in der letzten Woche gehen die Händler nicht gerade unbeschwert in die europäischen Inflationsdaten", meint ein Händler mit Blick auf die aktuelle Börsenwoche. Wichtig seien nicht die Zahlen an sich, sondern das Potenzial dieser Zahlen, die Erwartungen der Investoren zu beeinflussen.

Der SMI verliert kurz nach Handelseröffnung 0,11 Prozent auf 12'501 Zähler. Der breite SPI büsst 0,13 Prozent ein auf 16'123 Punkte.

CS (-0,9%) und UBS (-0,6%) verlieren unter den Blue Chips am stärksten.

Die Kursgewinne von Richemont (+2%) sind vor allem den zahlreichen Analystenkommentaren geschuldet. Nach den starken Zahlen am Freitag und dem Kurssprung haben verschiedene Analysten nun ihre Kursziele angehoben.

Trotz ordentlicher Halbjahreszahlen präsentieren sich Sonova schwächer (-2%). Der Hörsystem-Spezialist habe die Erwartungen dank einer kräftigen Markterholung übertroffen, heisst es in einem ersten Kommentar bei Bernstein.

Die eigentliche Musik wird am Markt zum Wochenstart aber klar in den hinteren Reihen gespielt. So haben die beiden Finanzdienstleister Leonteq (+4,7%) und EFG (+2%) überraschend Aussagen zum bisherigen Geschäftsverlauf bzw. zu den gesteckten Jahreszielen gemacht, die gut aufgenommen werden. Aussagen zum Geschäftsverlauf, bzw. den weiteren Zielen haben auch Comet (+2,6%) gemacht. Das Unternehmen hält zum Wochenstart einen Investorentag ab.

08:20

08:10

Die Schweizer Börse zeigt sich vorbörslich ohne klare Richtung. Der SMI notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung laut vorbörslichen Daten Bank Julius Bär 0,04 Prozent tiefer.

Ausser Richemont (+0,9%) notieren sämtliche SMI-Titel leicht tiefer. Am breiten Markt deuten sich nach Zahlen bzw. Trading-Updates bei EFG (+3,9%) und Leonteq (+4,9%) grössere Kursgewinne an.

07:45

Ein positives Analystenurteil schiebt die Aktien von Deutsche Lufthansa an die Spitze der MDax-Werte. Die Papiere liegen bei Lang & Schwarz 3,1 Prozent im Plus. Die Analysten der UBS stuften die Titel hoch auf "Neutral" von "Sell" und erhöhten das Kursziel auf 7,05 von zuvor 4,90 Euro. Am Freitag hatten die Aktien bei 6,55 Euro geschlossen.

06:35

Der SMI notiert rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,1 Prozent tiefer.

06:10

Die asiatischen Aktienmärkte können zu Wochenauftakt nach Wirtschaftsdaten aus China und Japan keine gemeinsame Richtung finden. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 29'755 Punkten, da das stärker als erwartete Schrumpfen der Wirtschaftstätigkeit im dritten Quartal die Argumente für ein aggressives fiskalisches Konjunkturprogramm verstärkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 2049 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

JUST IN: China’s economy performed better than expected in October, with retail sales beating estimates despite widespread Covid outbreaks https://t.co/IDV4uxHwkX pic.twitter.com/eS1RsGgiKc — Bloomberg (@business) November 15, 2021

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 113,87 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3819 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9192 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1458 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0533 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3429 Dollar.

