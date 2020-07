+++

13:00

Die US-Aktienmärkte werden wohl leicht höher in den Handel gehen. Daruf deuten die Terminkontrakte auf die US-Leitindizes hin.

U.S. Stock Futures

S&P +4.25 / +0.13% Level 3,217.25 Fair Value 3,210.47 Difference 6.78 Data as of 7:05am ET Nasdaq +44.00 / +0.42% Level 10,584.00 Fair Value 10,520.50 Difference 63.50 Data as of 7:05am ET Dow +2.00 / +0.01% Level 26,299.00 Data as of 7:05am ET

Quelle: CNN

+++

12:30

Die Ölpreise ziehen am Mittwoch an. Nachdem sich die Kurse am Morgen vor der Veröffentlichung der offiziellen Daten zu den US-Ölreserven kaum verändert gezeigt hatten, legten sie im Mittagshandel jeweils etwa einen halben Dollar zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 43,75 US-Dollar. Das waren 53 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 41 Cent auf 41,45 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Ölpreise durch Daten zur Entwicklung der amerikanischen Ölreserven gestützt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 6,83 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Sinkende Ölreserven sorgen in der Regel für Auftrieb bei den Ölpreisen.

Oil prices edge higher as U.S. inventory drop counters demand concerns tied to COVID-19 https://t.co/NJYB3mwT5V — Reuters Commodities (@ReutersCommods) July 29, 2020

+++

11:45

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch etwas schwächer. Vor der am Abend erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und angesichts der auf vollen Touren laufenden Bilanzsaison hielten sich die Marktteilnehmer zurück, heisst es am Markt. Es sei etwas schwierig abzuschätzen, wie der Markt reagieren werde. "Derzeit sehen wir eine Reaktion nach dem Motto 'sell the fact'", sagt ein Händler. Egal, ob die Zahlen gut oder schlecht seien, werde tendenziell eher auf den Verkaufsknopf gedrückt. "Was man hat, das hat man, falls die zweite Corona-Welle kommt", sagt ein anderer Händler.

Der SMI verliert um 11:45 Uhr 0,2 Prozent auf 1''255 Zähler. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, sinkt um 0,27 Prozent auf 1555 und der breit gefasste SPI 0,11 Prozent auf 12'706 Zähler.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien von AMS, bei denen einer festeren Eröffnung zunächst ein massiver Absturz folgt, von dem sie sich nun aber wieder erholt haben. Zuletzt notiert der Halbleiterhersteller um 0,8 Prozent tiefer. Das Quartalsergebnis wird zwar als grundsätzlich gut bezeichnet. Händler monieren aber den zurückhaltenden Ausblick. Dieser wird von manchen Fachleuten aber als konservativ bezeichnet. "Diese Hoffnung ist es denn wohl auch, welche die Erholung eingeleitet hat", kommentiert ein Händler.

Am oberen Ende der Kurstafel steht mit den Aktien von Logitech (+0,7%) ein weiterer Technologiewert. Er dürfte wohl zusätzlich vom guten Abschneiden des US-Chipherstellers AMD profitieren. "Dieser sorgt für gute Stimmung in der Branche", sagt ein Händler.

Nestlé ziehen am Tag vor dem Halbjahresbericht um 0,3 Prozent an. Da der Nahrungsmittelmulti derzeit nahe seinem Rekordhoch gehandelt werde, dürfte das kurzfristige Kurspotenzial auch bei einem guten Ergebnis limitiert sein, befürchtet ein Händler.

Die Genussscheine von Roche (+0,1%) drehen nach anfänglicher Schwäche in die Gewinnzone. Zunächst hat eine Mitteilung des Pharmariesen, wonach er in einer Phase-III-Studie mit dem Mittel Actemra/RoActemra (Tocilizumab) gegen das Coronavirus das Ziel, den Zustand der Patienten zu verbessern, nicht erreicht hat, für Enttäuschung und fallende Kurse gesorgt. Der Titel von Rivale Novartis (-0,3%) verliert dagegen an Wert.

Im Verlauf rutschen auch die Finanz- und einzelne zyklische Werte ins Minus: Die Bankenwerte UBS (-2,1%), CS Group (-1,1%) und Julius Bär (-1,7%) sowie Adecco (-1,8%) Temenos (-1,1%), Clariant (-0,6%), Swatch und Richemont (je -0,5%) geben nach.

Am breiten Markt ziehen die Aktien von Zehnder (+5,0%), LEM (+4,5%) und Calida (+1,1%) nach Vorlage des Zwischenberichts an. Inficon und Cassiopea geben dagegen leicht nach.

+++

11:05

Vor der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed setzen die seit Wochen hohen Coronavirus-Infektionszahlen in den USA dem Dollar zu. Der Greenback fällt am Mittwoch auf ein Zwei-Jahres-Tief. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, gibt um 0,4 Prozent auf 93,42 Punkte nach. Im Gegenzug steigt der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1762 Dollar. Angesichts der Besorgnis über eine zweite Infektionswelle gingen die Märkte davon aus, dass die Federal Reserve wahrscheinlich eine lockere geldpolitische Haltung einnehmen werde, sagte Analyst Yujiro Goto vom Broker Nomura Securities.

+++

10:20

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin ist am Mittwoch erneut über die Marke von 11'000 Dollar gestiegen. Aktuell steht der Kurs bei 11'054. Bereits am Wochenende hatte die grösste Cyberwährung der Welt die wichtige Marke geknackt und stand damit auf einem 12-Monat-Höchststand, bevor der Kurs am Montag wieder etwas zurücksetzte.

"Angesichts der zunehmenden Sorgen um die globale Weltwirtschaft steigen die Anleger wieder in Bitcoin ein", sagte Timo Emden, Analyst bei Emden Research, bereits gestern gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. "Die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA dürften dazu beigetragen haben." Auf der Suche nach Anlagealternativen kämen die Investoren an Kryptowährungen derzeit nicht vorbei. Allerdings könne es rasch zu Gewinnmitnahmen kommen, da Digitalwährungen ein "volatiles Pflaster" blieben.

+++

+++

10:05

Der SMI verhaart am Vormittag leicht ins Minus (-0,13 Prozent). Unter den Blue Chips können Geberit (+0,51%) und Nestlé (+0,45%) am stärksten zulegen. Grösste Verlierer sind Adecco (-1,22%) und UBS (-1,17%).

Ein schwächer als befürchtet ausgefallener Geschäftseinbruch im abgelaufenen Quartal lässt Anleger bei Osram zugreifen. Aktien des Münchner Lichttechnikkonzerns legen 3,5 Prozent zu. Dagegen büssen Aktien des Osram-Eigners AMS 5,7 Prozent ein.

Zudem legen die Aktien von Zehnder am Mittwoch nach Halbjahreszahlen kräftig zu. Die auf Raumklima spezialisierte Gruppe hatte am Morgen mit den Ergebnissen positiv überrascht: Denn trotz der Coronakrise wurde das operative Ergebnis gesteigert, und der Gewinnrückgang fiel deutlich geringer aus als von Analysten erwartet.

Aktuelle Kurse im SMI (Stand 10:10 Uhr):

Quelle: cash.ch

+++

09:10

Der SMI verliert gegen 09:10 Uhr 0,15 Prozent auf 12'260 Punkte. Der breite SPI verliert ebenfalls leicht und notiert 0,15 Prozent im Minus bei 12'701 Punkten.

Im Fokus der Anleger stehen hierzulande die Aktien von AMS. Der Chiphersteller hat Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. Trotzdem verlieren die Titel kurz nach Handelsbeginn 1,8 Prozent.

Bei den Blue Chips gewinnen die Finanztitel Swiss Life (+0,9%) und Credit Suisse (0,7%) am meisten. Die Grossbank verkündete am Morgen eine Neuorganisation der Investmentbank (mehr dazu hier). Grösster Verlierer im SMI ist Lonza (-0,9%). Die Aktie verbuchte grosse Gewinne in den letzten Wochen. Auch Roche verliert. Der Pharmakonzern hat in einer Phase-III-Studie mit dem Mittel Actemra/RoActemra (Tocilizumab) gegen das Coronavirus das Ziel, den Zustand der Patienten zu verbessern, nicht erreicht

08:30

Die aktuellen Kursziel-Änderungen und Ratings für Schweizer Aktien:

Kursziel Vontobel: Octavian senkt auf Halten; Ziel 70 Franken

Kursziel Lonza: Deutsche Bank erhöht auf 630 (420) Fr. - Buy

Kursziel Roche: UBS erhöht auf 390 (380) CHF - Buy

+++

08:15

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zunächst nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,25 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sechs Cent auf 40,98 Dollar.

Neue Daten zu den Ölreserven in den USA konnten die Ölpreise vorerst nicht stärker bewegen. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 6,83 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern warten die Anleger auf die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung, die am Nachmittag auf dem Programm stehen.

Oil holds near $41 as traders weigh U.S. stockpiles against Fed https://t.co/Hod4zXRwXG — Bloomberg Markets (@markets) July 29, 2020

08:07

Der Schweizer Aktienmarkt wird nach negativen Vorgaben aus Asien und den USA wohl mit Verlusten eröffnen. Der SMI notiert knapp eine Stunde vor Börseneröffnung 0,53 Prozent im Minus. Sämtliche Blue Chips verlieren zwischen 0,3 und 0,95 Prozent. Die grössten Abschläge verzeichnen Lonza und Roche. Der Pharmariese vermeldete am Morgen einen Rücksetzer bei einer Corona-Studie.

+++

06:30

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Analysten verwiesen auf den Streit im US-Kongress über ein weiteres Hilfspaket in der Coronavirus-Krise, der bereits die Wall Street in Mitleidenschaft gezogen hatte. Im Blick der Investoren war auch die Sitzung der US-Notenbank Fed im Laufe des Tages.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 22.476 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1556 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,9 Prozent.

Aktien Asien: Nikkei 225 im Minus - Shanghai Composite und SZSE Component legen zu - https://t.co/mqFGinTyu3 — Investing.com Deutschland (@InvestingDE) July 22, 2020

+++

06:15

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,08 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0034 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9181 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1724 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0764 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2921 Dollar.

+++

04:15

An der Wall Street hat der Dow Jones am Dienstag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,8 Prozent auf 26.379,28 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,3 Prozent auf 10.401,70 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,6 Prozent auf 3.218,79 Punkte ein.

Stocks fell on Tuesday as tech shares were under pressure and lawmakers continued their debate over the next coronavirus relief package.

The Dow was down 0.77%

The S&P 500 was down 0.64%.

The NASDAQ was down 1.27%. pic.twitter.com/c4mUzSUVWA — CNBC (@CNBC) July 28, 2020

(cash/AWP/Reuters)