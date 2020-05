13:50

Die Termingeschäfte auf den amerikanischen Börsenindices (Futures) zeigen nach oben. Dies deutet darauf hin, dass der US-Aktienmarkt heute nach der Eröffnung (15.30 Uhr) stärker tendieren wird.

Dow Jones: +2,36 Prozent

S&P 500: +2,25 Prozent

Nasdaq: +1,84 Prozent

+++

11:40

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zu Beginn der verkürzten Woche auf breiter Front fester. Weniger schlecht als erwartet ausgefallene Konjunkturzahlen aus Japan stimmen die Anleger laut Händlern zuversichtlich.

Der SMI gewinnt um 11:40 Uhr 1,40 Prozent auf 9'616,16 Zähler. Der die 30 wichtigsten Aktien umfassende SLI legt 1,77 Prozent zu auf 1'396,45 und der breite SPI 1,20 Prozent auf 11'994,11 Punkte. 28 der 30 SLI Titel ziehen an und zwei geben nach. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex 1,9 Prozent eingebüsst.

Die grössten Gewinne verzeichnen Finanz- und zyklische Werte. Die Anteile der Credit Suisse schiessen um 4,4 Prozent in die Höhe. Händler verwiesen darauf, dass die CS-Aktie auch mit diesem Kursplus noch um rund 40 Prozent tiefer steht als zu Jahresanfang. Die Aktie profitiere von einem gewissen Aufholpotenzial zu ihren Konkurrenten wie etwa UBS, die um 2,9% gewinnen und trotzdem noch um rund ein Viertel unter dem Jahresanfang notieren.

Auch Versicherungstitel erfreuen sich guter Nachfrage: Zurich, Swiss Re und Swiss Life steigen über zwei Prozent.

Aktien zyklischer Unternehmen wie Adecco (+4,3%), Temenos (+3,4%), Clariant (+2,7%), LafargeHolcim (+3,1%) und SGS (+2,6%) gewinnen zwei bis vier Prozent.

Zudem ziehen die Medizinaltechniktitel Alcon (+3,7%) und Sonova (+2,8%) kräftig an.

Ebenfalls fester notieren bei den als defensiv geltenden Schwergewichten die Pharmatitel Novartis (+1,2%) sowie die Aktien des Lebensmittelriesen Nestlé (+0,9%). Roche dagegen büssen 0,3 Prozent auf 352,90 Franken ein.

Zum ausführlichen Mittags-Report geht es hier.

+++

+++

11:15

Der Goldpreis ist nach Konjunkturwarnungen der amerikanischen Notenbank Fed zum Wochenstart auf den höchsten Stand seit sieben Jahren geklettert. Am Montagmorgen kostete die Feinunze Gold (31,1 Gramm) zwischenzeitlich 1764 US-Dollar und damit rund 19 Dollar mehr als am Freitag.

Die Goldnachfrage profitierte damit erneut von der hohen Verunsicherung in Bezug auf die Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Krise.

Wie die US-Notenbank in ihrem halbjährlich erscheinenden Stabilitäts-Bericht am Freitag mitteilte, gehört vor allem die Immobilienbranche zu den Sektoren, die unter einer möglichen erneuten Verschärfung der Corona-Krise zu leiden hätten. Am Wochenende hatte Fed-Chef Jerome Powell in einem Interview gewarnt, dass die Erholung der US-Wirtschaft sich bis ins Jahr 2021 hinziehen könnte.

Konjunktur - Fed: US-Wirtschaft könnte um bis zu 30 Prozent einbrechen https://t.co/CGI2e910Xq pic.twitter.com/DgsUzx1XOq — cash (@cashch) May 18, 2020

+++

10:50

Mit besser als befürchteten japanischen Wirtschaftsdaten im Rücken sind die europäischen Märkte am Montag positiv in den Handel gestartet. Als hilfreich angesehen wurden auch derzeit wieder anziehende Ölpreise.

Der Eurostoxx 50 legt am Montagvormittag rund 2,4 Prozent zu. Bei den Länderindizes gewinnt der DAX mit 2,8 Prozent am deutlichsten. Auch der FTSE 100 kann mit 2,3 Prozent deutlich zulegen, ebenso wie der französische CAC 40 (+2,4%).

Der aktuelle Stand der wichtigsten Inidzes (Stand: 10:50 Uhr):

Quelle: Bloomberg

+++

10:25

Der Euro hat sich am Montag bisher zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken wenig verändert. Am Vormittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,0814 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Zum Schweizer Franken notiert der Euro auf 1,0511 und ein Dollar kostet 0,9721 Franken.

10:00

Um sechs Prozent aufwärts geht es im Frankfurter Frühhandel für die Aktien von Borussia Dortmund. Der erste Spieltag der Fussball-Bundesliga nach der Corona-Zwangspause war ohne wesentliche Verstösse gegen die Hygienevorschriften abgelaufen.

Damit wächst die Hoffnung, die Saison wie geplant mit Geisterspielen abschliessen zu können, was die - für einige Vereine lebensnotwendigen - Einnahmen aus den Fernseh-Übertragungsrechten garantieren würde. Borussia setzte sich im Ruhrderby mit 4:0 gegen Schalke durch.

+++

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet zu Beginn der durch einen Feiertag verkürzten Handelswoche fester. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost, wo steigende Ölpreise und die Hoffnung, dass die Lockerungen der Pandemiemassnahmen eine Rückkehr zur Normalität erlaubten, hoben laut Händlern die Stimmung der Anleger.

Es scheine sich bisher aber ein eher ruhiger Start in die neue Woche abzuzeichnen, sagt ein Händler. Noch sind die Impulse dünn gesät. Erst im Laufe der Woche werden wichtigere Konjunkturzahlen aus dem Ausland erwartet.

Der SMI notiert zur Eröffnung rund 1,5 Prozent im Plus bei 9'622,45 Punkten. Der breite SPI gewinnt 1,3 Prozent und kommt auf 12'004,65 Punkte.

Starke Kursgewinne verbuchen Finanzwerte und Aktien zyklischer Unternehmen: UBS und Credit Suisse sowie ABB, Adecco und LafargeHolcim steigen zwischen 2 und knapp 3,5 Prozent.

Swisscom schlägt sich trotz der Klage von Konkurrentin Sunrise stabil (+1 %).

Gewinner ist auch Lonza (+1,9 %). Der Pharmazulieferer hatte zum Ende der letzten Handelswoche Verluste hinnehmen müssen.

Auch die Anteile von Richemont (+1,5%) sind klar im Plus. Auch sie hatten am Freitag zwei Prozent eingebüsst. Der Luxusgüterkonzern war voll von der Coronakrise erfasst worden und hatte mit den Ergebnissen im Geschäftsjahr 2019/2020 die Markterwartungen verfehlt.

08:45

+++

Der Ölpreis steigt auf den höchsten Stand seit einem Monat. Ein Barrel (159 Liter) leichtes US-Öl kostet mit 30,68 Dollar 4,3 Prozent mehr, Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich um 3,1 Prozent auf 33,51 Dollar je Barrel. Die Rücknahme einiger Mobilitätseinschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus treibt die Nachfrage nach oben. Das dürfte die Preise weiter stützen, sagt Stephen Innes, Marktstratege beim Brokerhaus AxiTrader.

Oil climbs above $30 a barrel in Asia for the first time in more than two months after OPEC said it was hopeful that the worst of the coronavirus-induced market turbulence was over https://t.co/2RLJfL7Lfm — Bloomberg Markets (@markets) May 18, 2020

+++

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt wird mit Gewinnen in die neue Handelswoche starten. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 1,36 Prozent im Plus. Ausser Swatch Group (-1,7%) notieren sämtliche SMI-Titel positiv. Grösste Gewinner sind UBS, ABB und Adecco, die je rund 1,9 Prozent zulegen können.

07:40

+++

Mit 1763,51 Dollar je Feinunze (31 Gramm) ist Gold so teuer wie seit Oktober 2012 nicht mehr. IG-Analyst Kyle Rodda verweist auf die jüngsten US-Daten: "Am Markt wird eingepreist, dass die wirtschaftliche Erholung etwas schleppender verläuft als zuvor angenommen, und das erfordert wahrscheinlich ein Umfeld mit niedrigen Zinsen."

+++

06:30

Die schrittweise Rückkehr zum Alltag infolge der weltweiten Lockerung der Beschränkungen haben am Montag die Anleger in Asien aufatmen lassen. "Die Volkswirtschaften Europas und der USA haben wahrscheinlich im April ihren Tiefpunkt erreicht und beginnen langsam wieder zum Leben zu erwachen", erklärte Christian Keller, Ökonom bei Barclays.

"Die eingehenden Daten aus den meisten Volkswirtschaften unterstreichen jedoch die Tiefe des wirtschaftlichen Einbruchs und erhöhen die Risiken für längerfristige Auswirkungen, die die Erholung untergraben könnten." Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, äusserte sich am Wochenende zurückhaltend in einem Interview: Eine wirtschaftliche Erholung in den USA könne sich bis ins nächste Jahr hinziehen und eine vollständige Erholung von einem Coronavirus-Impfstoff abhängen.

China stocks hold steady as investors await stimulus at a key policy meeting this week https://t.co/N24hLuupkK pic.twitter.com/gxdauysr8B — Bloomberg Next China (@next_china) May 18, 2020

Die Anleger sind auch durch die jüngsten Daten aus Japan verunsichert. Die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt ist im ersten Quartal in eine Rezession gerutscht. Die Pandemie hat Lieferketten und Unternehmen massiv gestört, insbesondere in handelsabhängigen Ländern wie Japan und China. Zur Unsicherheit trugen auch die Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China bei: Der Streit über den Einfluss des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei eskalierte am Freitag. Während die USA weitere Beschränkungen für das Unternehmen verkündeten, drohte China im Gegenzug mit Massnahmen gegen die US-Konzerne Apple, Cisco, Qualcomm und Boeing.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 20.178 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1460 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

+++

06:15

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,10 Yen und stagnierte bei 7,1031 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9714 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0824 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0515 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2105 Dollar.

(cash(AWP/SDA/Reuters)