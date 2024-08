«Zum Wochenstart dominiert Risikoaversion, angeführt von japanischen Aktien, die teilweise über 10 Prozent einbüssen», heisst es in einem Kommentar. Die Kryptowährung Bitcoin verliert ebenfalls massiv. «Mit dem Bruch wichtiger technischer Marken hat sich bei den meisten grossen Aktienindizes der technische Ausblick deutlich eingetrübt», so der Kommentar weiter. Investoren dürften weiterhin am Narrativ festhalten, dass die US-Notenbank Fed «behind the curve» sei, also zu lange mit der Zinswende zugewartet habe. Damit sei das Risiko einer harten Landung der US-Wirtschaft erhöht. Entsprechend stark seien «Safe Haven Assets» wie etwa der Schweizer Franken oder Gold gesucht. Der Franken hat am Morgen ein neues Jahreshoch zum Euro erzielt, zum US-Dollar notiert er nahe dem Jahreshoch.