Der SMI notiert im frühen Handel mit 0,15 Prozent im Plus bei 11'175 Prozent leicht höher. Roche (+1,02 Prozent) führt den SMI an. Generell zeigen sich moderate Bewegungen, was auf einen bisher ereignisarmen Tag zurückgeht. Zudem fehlen Vorgaben aus den USA, da wegen Thanksgiving am Donnerstag nicht gehandelt wurde. Am heutigen Freitag, in der Konsumwelt der "Black Friday", ist der Handel zudem verkürzt.