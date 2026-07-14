Die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat die asiatischen Börsen am Dienstag in Atem gehalten. Die ‌Ankündigung ⁠von US-Präsident Donald Trump, eine Seeblockade gegen den iranischen Schiffsverkehr zu verhängen und ⁠eine Gebühr von 20 Prozent auf Fracht durch die Strasse von Hormus zu erheben, liess ‌den Ölpreis auf ein Monatshoch schnellen. Die Aktienmärkte ‌schwankten zwischen Gewinnen und Verlusten. Während der ​japanische Nikkei-Index leicht zulegte, sorgten zusätzlich zu den geopolitischen Spannungen auch die Aussagen eines US-Notenbankers für Verunsicherung. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte angedeutet, dass die Zinsen «in naher Zukunft» angehoben werden könnten. «Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik bei einem gleichzeitigen Energiepreisschock ist selten ‌ein gutes Umfeld für Risikoanlagen wie Aktien», sagte Chris Weston, Analysechef bei Pepperstone.