Die Bank of England hat heute "die Aussicht auf eine sich selbst verstärkende 'Fire Sale'-Dynamik" am Bondmarkt diagnostiziert und beschlossen, ihre Ankäufe britischer Staatsanleihen auf Inflations-Linker auszuweiten. Am Vortag hatte ein beispielloser Ausverkauf neues Chaos am Gilt-Markt ausgelöst und die Rendite 10-jähriger inflationsindexierter Anleihen um 64 Basispunkte emporschnellen lassen, ein Rekordwert für eine Zeitreihe, die bis 1992 zurückreicht. Gilts erholten sich am Dienstag. Die britische Regierung muss Einsparungen in Höhe von umgerechnet mindestens 68 Milliarden Euro finden, um das Vertrauen in die Staatsfinanzen zu stärken, schätzt das Institute for Fiscal Studies - bevor Schatzkanzler Kwasi Kwarteng am 31. Oktober seinen Finanzplan vorlegt. Das entspricht dem Doppelten des jährlichen Verteidigungshaushalts.