Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen schossen nach den Ankündigungen am Dienstag um jeweils rund vier Prozent nach oben. In Tokio stieg der Nikkei-Index nach einem verlängerten Feiertagswochenende um 0,6 Prozent auf ein Drei-Wochen-Hoch von 37.940 Punkten. Für Schwung sorgten auch positive Impulse von der Wall Street, nachdem die US-Notenbank die Zinswende eingeleitet hat. «Die Erwartungen, dass die US-Wirtschaft eine sanfte Landung hinlegen wird, sind nach der Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte gestiegen», sagte Shuutarou Yasuda, Analyst am Tokai Tokyo Research Institute.