An der Wall ‌Street gingen die Indizes im Minus aus dem ‌Handel. Im Mittelpunkt am Donnerstag steht ​der US-Arbeitsmarktbericht, der damit einen Tag früher als sonst veröffentlicht wird. Am Freitag bleiben die Börsen in den USA wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli geschlossen. Die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten hat nach einer ‌schwächeren Phase zuletzt drei Monate hintereinander kräftig zugelegt. Im Juni dürfte sich der Jobaufbau auf dem US-Arbeitsmarkt hingegen spürbar abgeschwächt haben. Die US-Notenbank hat diese ​Kennzahl genau im Blick, da sie für Vollbeschäftigung und ​stabile Preise sorgen soll.