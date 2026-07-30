17:40
Der Schweizer Gesamtmarkt schloss gemessen am Swiss Market Index (SMI) am Donnerstag mit Kursverlusten. Der Abschlag beim Leitindex betrug 0,65 Prozent auf 14'392 Punkte. Innerhalb des SMI überwogen am Donnerstag die Gewinner die Verlierer mit sechs zu vierzehn.
An der Tabellenspitze gewannen ABB 3,1 Prozent hinzu. Gewinne verzeichnete auch Holcim (+2,4 Prozent) im Vorfeld der Halbjahreszahlen vom Freitag. Der Titel bewegt sich indes weiter innerhalb des seit Juni gültigen Handelsbands zwischen 72 und 77 Franken. Richemont (+1,5 Prozent) und Swiss Life (+0,9 Prozent) machten ebenfalls positiv auf sich aufmerksam.
Für das Minus im SMI waren die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche zuständig. Nestlé gaben die Kursgewinne aus der Eröffnung wieder her und gingen 0,4 Prozent tiefer aus dem Handel. Hintergrund für die weiter schwache Performance waren bekanntlich die letzte Woche veröffentlichten Halbjahreszahlen. Diese waren zwar gar nicht so schlecht, aber Investoren hatten sich schlicht mehr positive News erhofft. Bei Novartis betrug das Minus zum Handelsschluss 2,3 Prozent und bei Roche 2,2 Prozent.
Die defensiven Swisscom (-1,6 Prozent) und Partners Group (-1,7 Prozent) gehörten ebenfalls zu den Verlierern.
Mit Abstand die grössten Einbussen erlitten indes Logitech (-6,5 Prozent). Diese wurden ihrem Ruf als einer der volatilsten Blue Chips einmal mehr gerecht. Nach den Zahlen vom Dienstagabend sackten die Aktien am Mittwoch im frühen Geschäft um beinahe 10 Prozent ab, schlossen aber letztlich knapp im Plus. Am Berichtstag wurden die Titel von einer Rückstufung durch Research Partners auf «Halten» von «Kaufen» gebremst sowie von einer Kurszielsenkung der Deutschen Bank.
Derweil zogen Galderma um 2,0 Prozent an. Der Valor profitierte von einer Hochstufung mit Kursziel 210 Franken durch Morgan Stanley. Ausserdem brachen Clariant mit einem Plus von 16 Prozent nach oben aus, getrieben vom Erfolg vor einem Gericht in Amsterdam, das eine Schadensersatzklage von Shell zurückgewiesen hatte.
Im breiten Markt zogen Inficon (+6,7 Prozent), Zehnder (+9,3 Prozent) und Bachem (+4,6 Prozent) nach Zahlen an, wogegen Bucher Industries (-5,2 Prozent) und Idorsia (-5,0 Prozent) unter Druck standen.
Ganz oben bei den Gewinnern stand Perrot Duval mit einem Plus von 83 Prozent. Was ein Schwenk in den KI-Bereich alles auslösen kann…
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17:09
Die US-Restaurantkette Chipotle hat mit einer angehobenen Jahresprognose Sorgen wegen eines Lebensmittelskandal in den Hintergrund gedrängt. Die Aktien der Burrito-Kette springen um rund elf Prozent nach oben. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2026 nun mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor war es von keinem Wachstum ausgegangen. Allerdings warnte Chipotle, das dritte Quartal könne schwierig werden, da ein Ausbruch von Cyclosporiasis in den USA im Juli das Vertrauen der Verbraucher beeinträchtigt habe. Dabei handelt es sich um eine durch verunreinigte Lebensmittel übertragene Darmerkrankung. Auch die Aktie des Konkurrenten Yum Brands legte nach Zahlen um rund 2,5 Prozent zu. Dessen Tochter Taco Bell ist ebenfalls von dem Skandal betroffen. Die Verbraucher verstünden jedoch zunehmend, dass es sich um ein branchenweites und nicht um ein auf Taco Bell beschränktes Problem handele, sagte Yum-Chef Chris Turner.
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16:54
Eine erneute Anhebung der Jahresprognose treibt die Aktien von Starbucks in die Höhe. Die Titel der weltgrössten Kaffeehauskette legen an der Wall Street um gut zwei Prozent zu. Das Unternehmen hob nach einem starken Quartal zum zweiten Mal seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Der seit zwei Jahren laufende Umbauplan von Konzernchef Brian Niccol zeige dauerhafte Erfolge, hiess es. Im Zuge des Umbaus hat Starbucks die Speisekarte vereinfacht, Filialen modernisiert und Wartezeiten reduziert. Umsatzschwache Standorte wurden dabei geschlossen. Die allgemeine makroökonomische Unsicherheit habe die Trendwende von Starbucks nicht behindert, sagte Morningstar-Analyst Ari Felhandler.
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16:26
Starke Geschäftsjahreszahlen von Microsoft sorgen am Donnerstag vor allem an der Nasdaq-Börse für eine kräftige Erholung. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 sprang im frühen Handel um fast drei Prozent auf 27'977 Punkte nach oben. Er könnte so eine sechstägige Verlustserie beenden. Enttäuschung bei Meta tat dem keinen Abbruch. Nach Börsenschluss stehen mit Apple und Amazon schon die nächsten Hochkaräter mit ihren Zahlenveröffentlichungen an.
Schnäppchenjäger übernahmen an der Nasdaq das Ruder, doch ausserhalb des Tech-Sektors war der Rückenwind geringer. Der Dow Jones Industrial hatte zuletzt mit einigen Gewinntagen aber auch eine viel bessere Phase hinter sich als der Nasdaq 100. Er stieg nun um 0,6 Prozent auf 51'911 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,2 Prozent auf 7403 Punkte nach oben.
Im Fokus stand auch die Nachlese des jüngsten Zinsentscheids. Nach der fünften Zinspause in Folge sind Experten längst nicht mehr so überzeugt wie zuvor, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der kommenden Sitzung wirklich erhöhen wird. Die Entwicklungen in Nahost werden auch weiter kritisch beäugt, auch wenn sie aktuell kaum bewegen, da neuerliche US-Angriffe gegen den Iran von US-Präsident Donald Trump bereits angekündigt waren.
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16:05
Microsoft hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 dank einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Im vierten Quartal beschleunigte sich das Wachstum mit der Cloud-Plattform Azure - das währungsbereinigte Umsatzplus betrug 43 Prozent. Das ist mehr, als Experten erwartet hatten, und zudem der höchste Quartalszuwachs seit 2022. Finanzchefin Amy Hood signalisierte zugleich in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass der Konzern seine Investitionen in KI-Infrastruktur zähmen wolle, statt sie wie andere Tech-Konzerne weiter zu erhöhen. Das hörten die Anleger gern: Die im bisherigen Jahresverlauf schlecht gelaufene Aktie legte am Donnerstag bis zu 15 Prozent auf 450 Dollar zu. Damit setzte sich die jüngste Erholung vom Jahrestief von rund 350 Dollar im Juni mit Schwung fort.
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15:51
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15:31
Die US-Aktienmärkte starten freundlich. Der Dow Jones Industrial legt um 0,5 Prozent zu, der SP& 500 index (+0,9 Prozent) wie auch der jüngst schwächelnde Nasdaq 100 Index (+1,6 Prozent).
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14:47
Nach kräftigen Verlusten am Vortag dürften starke Geschäftsjahreszahlen von Microsoft die US-Börsen am Donnerstag zur Erholung antreiben. Unterstützen dürfte zudem, dass Experten nach der fünften Zinspause der Notenbank Fed längst nicht mehr so stark überzeugt sind wie zuvor, dass der Leitzins in der nächsten Sitzung im September wirklich erhöht wird. Der von Präsident Donald Trump installierte Fed-Chef Kevin Warsh liess sich zur Pressekonferenz am Vortag nicht in die Karten schauen.
Vor dem Börsenstart notieren die Futures auf den Dow Jones Industrial im Plus von 0,4 Prozent auf 51'992 Punkte, nachdem der bekannteste Wall-Street-Index tags zuvor seine Gewinne der vergangenen drei Handelstage wieder eingebüsst hatte.
Der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 liegt laut Futures 1,6 Prozent höher auf 27'781 Punkten, womit seine mittlerweile sechstägige Verlustserie enden könnte.
Während Microsoft positiv überraschte, kam Meta mit Zahlen und Ausblick bei den Börsianern schlecht an. Entsprechend gegenläufig zeigten sich die Kurse vorbörslich. So sprangen Microsoft nach starken Geschäftsjahreszahlen um knapp 10 Prozent hoch. Zudem signalisierte Finanzchefin Amy Hood, dass Investitionen in die KI-Infrastruktur im Zaum gehalten würden, anstatt sie wie viele andere Tech-Konzerne weiter zu erhöhen.
Die Instagram- und Facebook-Mutter Meta dagegen hob die Investitionsspanne an, auch wenn dieses Mal nur am unteren Ende. Zudem enttäuschte die Umsatzprognose für das laufende Quartal. Angesichts fehlender Aussagen zu den Investitionsausgaben 2027 geht die US-Bank JPMorgan davon aus, dass Meta kurzfristig weiterhin massiv investieren wird, was den Druck auf den für Aktionäre viel beachteten freien Barmittelzufluss ihr zufolge erhöhen dürfte. Die Aktie büsste knapp 10 Prozent ein.
Vorbörsliche Verluste im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich verbuchten zudem Arm Holdings und Qualcomm , die ebenfalls am Vorabend über ihre Quartale berichtet hatten. Beide auf den Mobilfunk-Bereich ausgerichteten Tech-Konzerne hatten sich zurückhaltend zum Smartphone-Markt geäussert.
An diesem Abend rücken mit Quartalsberichten nachbörslich Apple und Amazon in den Fokus. Nach diesen nächsten zwei «Mag 7»-Stars fehlt dann nur noch Nvidia als krönender Abschluss. Die KI-Koryphäe wird am 26. August mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal 2026/27 erwartet. Vorbörslich legten Amazon um 3,0 Prozent zu und könnten ihre Verluststrähne der vergangenen Handelstage stoppen. Die Apple-Aktie wird nach dem jüngsten Rekordlauf zum Börsenstart erneut moderat schwächer erwartet.
Mit Blick auf Apple dürfte der Fokus darauf liegen, ob der «Anti-Capex-KI-Trade», also die Wette auf KI-Erfolge bei gleichzeitig begrenzten Investitionsausgaben, noch weiteres Potenzial hat. Bei Amazon stehen die Investitionsausgaben sowie die Cloud-Sparte AWS im Blick, für die ein kräftiges Umsatzwachstum von 31 Prozent erwartet wird.
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14:20
Die Aktien von Meta Platforms fallen 10 Prozent, nachdem Meta im zweiten Quartal einen Gewinn pro Aktie auswies, der hinter den Erwartungen zurückblieb. Gleichzeitig schossen die Betriebskosten aufgrund höherer KI-Investitionen, Rechtskosten und Restrukturierungskosten um 55 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hob zudem die Untergrenze seiner Ausgabenprognose für das Geschäftsjahr 2026 an und erhöhte die Investitionsprognose auf 130 Milliarden bis 145 Milliarden Dollar, was auf höhere KI-Ausgaben in Zukunft hindeutete.
Auch wenn der Umsatzausblick für das dritte Quartal weitgehend im Einklang mit den Erwartungen lag, überschattete der höhere Ausgabenausblick das solide Wachstum im Geschäftsbereich Family of Apps.
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13:55
Die Aktien von Chipotle Mexican Grill steigen vorbörslich zeitweise 6,2 Prozent. Anleger haben den Margendruck im zweiten Quartal ausgeblendet und sich auf die stärker als erwartet ausgefallenen vergleichbaren Umsätze und einen verbesserten Ausblick für das ganze Jahr konzentriert.
Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 3,35 Milliarden Dollar, blieb aber hinter dem Konsens zurück, und der Gewinn pro Aktie entsprach den Schätzungen, während die vergleichbaren Restaurantumsätze um 2,2 Prozent zulegten, getrieben von mehr Transaktionen und höheren Preisen. Chipotle hob zudem die Prognose für die vergleichbaren Umsätze im Geschäftsjahr 2026 an, bekräftigte Pläne zur Eröffnung von 350 bis 370 neuen Restaurants und setzte aggressive Aktienrückkäufe fort, was das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstrategie stärkte.
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13:25
Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 90 Milliarden Dollar, und der bereinigte Gewinn pro Aktie von 4,74 Dollar übertraf die Schätzungen, während die Azure-Einnahmen um 43 Prozent wuchsen und die Intelligent-Cloud-Verkäufe die Erwartungen übertrafen. Die Anleger begrüssten zudem, dass Azure zum ersten Mal einen jährlichen Umsatz von 100 Milliarden Dollar überstieg und Microsoft 365 Copilot mehr als 30 Millionen bezahlte Plätze erreichte, was das Vertrauen in die KI-getriebene Wachstumprognosen des Unternehmens stärkte.
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12:55
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren vor dem Start höher:
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11:50
Der Schweizer Aktienmarkt steht gemessen am Leitindex SMI am Donnerstag kurz vor Mittag wenig verändert mit leicht negativer Tendenz. Nach einer verhaltenen Eröffnung hat er mit Unterstützung von Nestlé aber auch schon positives Terrain gesehen. Dass es zuletzt wieder etwas nach unten ging, ist vor allem den schwächelnden Pharmaschwergewichten geschuldet.
Der Leitindex SMI steht 0,3 Prozent tiefer bei 14'448 Punkten. Er steht damit rund 200 Punkte unter dem neuen Rekordhoch vom Vortag. Innerhalb des SMI überwiegen die Gewinner mittlerweile die Verlierer mit 13 zu 7. Der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte legt hingegen 0,9 Prozent auf 3162,6 Punkte zu und der breite SPI 0,2 Prozent auf 20'342 Punkte.
Ähnlich stark legen noch Givaudan (+2,2 Prozent) zu, gestützt von starken Zahlen des Konkurrenten DSM-Firmenich, dessen Aktien gar um knapp 12 Prozent in die Höhe schnellen.
Weitere klare Gewinner sind Kühne+Nagel (+1,6 Prozent), Richemont (+1,2 Prozent) und Nestlé (+1 Prozent), welche damit auch dem Gesamtmarkt eine gute Stütze sind. Auf dem aktuellen Niveau haben Nestlé damit gut die Hälfte des Absturzes von 8 Prozent am letzten Donnerstag bereits wieder aufgeholt. Hintergrund für den Kurssturz letzte Woche waren bekanntlich die Halbjahreszahlen. Diese waren zwar gar nicht so schlecht, aber Investoren hatten sich schlicht mehr positive News erhofft.
Für das knappe Minus im SMI sind insbesondere Roche und Novartis zuständig, welche zuletzt etwas abgerutscht sind und 1,5 respektive 1 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vorabend liegen. Auch UBS (-1,7 Prozent) gehören zu den Verlierern, womit sie die Avancen des Vortages im Anschluss an die Halbjahreszahlen wieder hergeben.
Mit Abstand die grössten Einbussen erleiden jedoch Logitech (-3,8 Prozent). Diese werden ihrem Ruf als einer der volatilsten Blue Chips einmal mehr gerecht. Nach den Zahlen vom Dienstagabend sackten die Aktien am Mittwoch im frühen Geschäft um beinahe 10 Prozent ab, schlossen aber letztlich knapp im Plus. Am Berichtstag werden die Titel von einer Rückstufung durch Research Partners auf «Halten» von «Kaufen» gebremst sowie von einer Kurszielsenkung der Deutschen Bank.
Hauptgrund für das deutliche Plus im SMIM sind derweil Galderma (+3,2 Prozent), die von einer Hochstufung mit Kursziel 210 Franken durch Morgan Stanley profitieren. Ausserdem brechen Clariant mit einem Plus von aktuell knapp 18 Prozent nach oben aus, getrieben vom Erfolg vor einem Gericht in Amsterdam, dass eine Schadensersatzklage von Shell zurückgewiesen hat.
Im sonstigen breiten Markt ziehen Inficon (+3,94 Prozent), Zehnder (+6,3 Prozent) und Bachem (+6,9 Prozent) nach Zahlen kräftig an, wogegen Bucher Industries (-4,8 Prozent) unter Druck stehen.
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11:25
Der Swiss Performance Index (SPI) notiert am Vormittag um 0,4 Prozent im Plus bei 20'384 Zählern. Die Sektoren nicht-zyklischer Konsum (+2 Prozent), Grundstoffe (+1,6 Prozent) und Immobilien (+1 Prozent) liegen vorn. Technologie (-0,9 Prozent) und Gesundheitswerte (-0,4 Prozent) gehören zu den Schlusslichtern.
Von den 200 Unternehmen, sind 106 im Gewinn, 55 im Verlust und 41 unverändert.
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10:55
Der Handel mit den Aktien der Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval sind nach einer Kursverdoppelung gestoppt worden. Aktuell stehen die Aktien rund 115 Prozent im Plus bei 99 Franken.
Die am Vorabend publizierten Resulate haben überzeugt: Zwar ist die auf Prozessautomatisierung und kosmetische Chemie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft im Geschäftsjahr 2025/26 gewachsen. Doch rutschte das Unternehmen noch weiter in die Verlustzone ab.
Der Umsatz stieg laut Mitteilung vom Mittwochabend um 10 Prozent auf 15,3 Millionen Franken. Der operative Verlust nach Steuern belief sich noch auf 0,4 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte die Firma noch ein Defizit von 1,9 Millionen ausgewiesen. Unter dem Strich belief sich das Minus auf 3,9 Millionen nach zuvor ebenfalls 1,9 Millionen.
Der grössere Reinverlust hänge auch mit der zuletzt mit den Aktionären der Infomaniak Group abgeschlossenen Reverse-Takeover-Transaktion zusammen, hiess es weiter. Details dazu würden in einer separaten Meldung später am Mittwochabend kommuniziert.
Angaben zu einer allfälligen Dividendenzahlung machte die Gruppe im Communiqué keine. Derweil erwartet Perrot Duval mit Blick nach vorne eine Fortsetzung des Wachstums im neu angelaufenen Geschäftsjahr 2026/27.
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10:30
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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10:00
Grösster Verlierer sind derzeit Logitech (-4,8 Prozent). Nach den Zahlen vom Dienstagabend hatte der Titel am Vortag im frühen Geschäft rund 10 Prozent eingebüsst, diese Verluste bis zum Handelsschluss aber wieder gänzlich aufgeholt. Die Volatilität bleibt damit also hoch.
Auch UBS (-0,4 Prozent) büssen im frühen Geschäft an Terrain ein und geben damit einen Teil der Gewinne vom Vortag im Anschluss an die Halbjahreszahlen wieder ab.
Für den negativen Saldo des Gesamtmarktes sind insbesondere die Verluste von Roche (-0,4 Prozent) und Novartis (-0,3 Prozent) verantwortlich. Denn eine knappe Mehrheit der Bluechips liegt im Plus, angeführt von den starken Givaudan (+2,4 Prozent) und Holcim (+1,8 Prozent). Holcim legt am morgigen Freitag die Halbjahreszahlen vor.
Jeweils nach Zahlen ziehen Inficon zeitweise 8,6 Prozent an, können die Gewinne aber nicht halten, und Zehnder (+5 Prozent) kräftig an, wogegen Bucher Industries (-5,5 Prozent), Bachem (-0,1 Prozent) und Avolta (-1,1 Prozent) unter Druck stehen.
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09:35
Aktien von Adidas rutschen nach Vorlage der Quartalszahlen und einem aktualisierten Ausblick ab. Die Papiere verlieren im Frankfurter frühen Handel rund 18 Prozent.
Börsianer hätten im Vorfeld der Bilanz mit einer Anhebung der Jahresziele gerechnet, sagte ein Händler. «Nun wurde die Umsatzprognose nur leicht angehoben, das wird nicht ausreichen», ergänzte er. Auch der angekündigte Abgang von Finanzvorstand Harm Ohlmeyer komme nicht gut an.
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09:09
Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag klar tiefer. Der SMI notiert 0,4 Prozent tiefer bei 14'430 Punkten. Der Mid-Cap-Index SMIM steht dagegen mit 0,1 Prozent knapp im Plus. Seit dem Rekordhoch über 14'650 im frühen Handel des Vortages geht es damit weiter bergab. Weniger der Entscheid der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, sorgt für eine gewisse Verunsicherung, als vielmehr die unklare Kommunikation des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. Nach der erneuten Verlängerung der Zinspause durch das Fed gehen die Experten weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins bei der kommenden Sitzung erhöhen wird, die Mehrheit bröckelt aber. Denn ob eine Zinserhöhung derzeit Sinn ergeben würde, ist zunehmend umstritten.
Bei den Einzeltiteln geben Logitech (-5 Prozent) am deutlichsten nach. Allerdings hatten die Aktien am Vortag nach Quartalszahlen massiv tiefer eröffnet, diese Verluste im Tagesverlauf aber wieder komplett aufgeholt. UBS (-1,3 Prozent) büssen derzeit eine Spur mehr ein, als sie am Vortag nach dem Semesterergebnis zugelegt hatten.
Nach Zahlen stehen verschiedene Werte aus dem breiten Markt etwas im Fokus. Inficon (vorbörslich +7,7 Prozent) legen kräftig zu, wogegen Bucher Industries (vorbörslich -4,3 Prozent) klar nach unten tendieren. Clariant (+18 Prozent) sind gesucht, weil das Amsterdamer Landgericht eine Schadensersatzklage von Shell zurückgewiesen hat.
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08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,3 Prozent tiefer auf 14'440 Punkten indiziert. 17 der 20 SMI-Titel geben nach. Die grössten vorbörslichen Verluste erzielen die Titel von Logitech (-2,8 Prozent), UBS (-1,2 Prozent) und Holcim (-1 Prozent). Nestlé (+0,1 Prozent), Richemont (+0,3 Prozent), Sika (+0,6 Prozent) und Zurich (+0,01 Prozent) handeln höher.
Der breite Markt steigt dagegen vorbörslich – rund 0,1 Prozent. Die höchsten Bewegungen werden bei den Aktien von Bucher (-4,3 Prozent), Clariant (+5,2 Prozent), Inficon (+7,7 Prozent) und Forbo (+1,7 Prozent) prognostiziert. Bucher hat vor Börsenstart Ergebnisse publiziert, bei Forbo sorgt eine kräftige Kurszielerhöhung für Rückenwind.
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07:30
Der Goldpreis fiel am Donnerstag, belastet von höheren Renditen amerikanischer Staatsanleihen. Spotgold notiert 0,4 Prozent tiefer bei 4048,39 Dollar pro Unze nachdem es in der vorherigen Sitzung um bis zu zwei Prozent gestiegen war. Amerikanische Goldterminkontrakte für die Lieferung im August stiegen um 0,3 Prozent auf 4045,70 Dollar. Die Renditen der Referenz-Staatsanleihe der USA mit einer Laufzeit von zehn Jahren stiegen nach der Sitzung der US-Notenbank am Mittwochabend und erhöhten damit die Opportunitätskosten des Goldbesitzes.
«Renditen sind ein Nebenprodukt der Zinserwartungen, und wenn der Markt erwartet, dass Inflationsängste in höhere Zinssätze umgesetzt werden, werden die Renditen höher», sagte die ANZ-Analystin Soni Kumari. Das belaste Gold.
Eine gespaltene amerikanische Notenbank liess die Zinssätze am Mittwoch unverändert, während Warsh das Bekenntnis der Zentralbank zur Eindämmung der Inflation bekräftigte, was die Märkte über ihren nächsten politischen Schritt im Ungewissen liess.
Auch wenn Gold als Inflationsschutz gilt, verliert es als nicht verzinslicher Vermögenswert in einem Umfeld mit hohen Zinssätzen an Attraktivität.
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07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank derweil um 0,4 Prozent im Verlust bei 14'430 Punkten.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,3 Prozent niedriger bei 14'442 Punkten.
Am Mittwochabend hat der zweite Zinsentscheid der US-Notenbank unter der Leitung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh die Märkte ziemlich durchgeschüttelt. Zwar hat das Fed, wie von den meisten Ökonomen erwartet, den Leitzins nicht angetastet. Die Entscheidung fiel aber keineswegs einstimmig aus und Warsh machte überdies klar, dass er unter allen Umständen Preisstabilität garantieren will. Allerdings liegt die Inflationsrate in den USA seit mehr als fünf Jahren über dem vom Fed angestrebten Ziel von 2 Prozent.
Die Reaktion auf den Zinsentscheid fiel an der Wall Street deutlich aus. Der von den weiter aufflammenden Spannungen im Nahen Osten bereits belastete Leitindex Dow Jones fiel noch deutlicher ins Minus. Zugleich stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen in die Höhe und der US-Dollar verlor an Wert. Vor diesem Hintergrund dürfte am Donnerstag auch an den europäischen Aktienbörsen von den hohen Niveaus aus mit sinkenden Notierungen zu rechnen sein.
Der Donnerstag steht auch ganz im Zeichen der Tech-Branche. Nach US-Börsenschluss am Mittwochabend enttäuschte der Facebook-Konzern Meta mit schwächer als erwartet ausgefallenen Gewinnzahlen und einem schwachen Ausblick. Die Aktien verloren knapp 7,5 Prozent. Demgegenüber schlug Microsoft die Vorgaben. Deren Titel sprangen knapp 9 Prozent hoch. Am späten Donnerstagabend werden noch von Apple und Amazon Zahlen erwartet.
Am Morgen werden in der Schweiz Firmen wie der Duty-Free-Konzern Avolta, der Pharmazulieferer Bachem, die Biotechfirma Idorsia oder die Industriegruppe Bucher Geschäftszahlen publizieren. Spannend wird auch zu sehen sein, wie der Duft- und Aromakonzern und Börsenneuling DSM-Firmenich in der ersten Jahreshälfte 2026 abgeschnitten hat. Konjunkturseitig stehen das KOF-Konjunkturbarometer und der Wohnimmobilienindex auf dem Programm.
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05:35
Die Sorge vor einer Blase bei Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat die asiatischen Börsen am Donnerstag verunsichert. Im Mittelpunkt stand ein Ausverkauf in Südkorea, der den Leitindex Kospi auf einen Wochenverlust von zwölf Prozent drückte. Am Donnerstag erholte sich der Index zwar um vier Prozent, der Finanzminister entschuldigte sich jedoch für die Einführung von gehebelten Einzelaktien-ETFs, die die Verluste verschärft hatten. «Angesichts der Tatsache, dass die grundlegende These intakt bleibt, scheint das aktuelle Verkaufsgeschehen ein irrationales, panikartiges Element zu haben», sagte Gina Kim, Portfoliomanagerin bei Nordea Asset Management. Der breiter gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte um mehr als ein Prozent zu. Der japanische Nikkei-Index stieg um zwei Prozent. Zusätzliche Unsicherheit ging von der US-Notenbank Fed aus, die nach einer uneinheitlichen Zinsentscheidung die Anleger über den künftigen Kurs im Unklaren liess.
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04:40
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01:50
US-Anleger haben am Mittwoch die Aussagen der US-Notenbank zum Zinsentscheid am Aktienmarkt mit deutlichen Verlusten quittiert. Zuerst belasteten wieder anziehende Ölpreise wegen neuer iranischer Attacken. Die Notenbank Fed beliess dann ihren Leitzins erwartungsgemäss unverändert, sorgte aber im Nachgang für Schwankungen. Letztlich rutschten die Indizes allesamt deutlich in die Verlustzone ab. Mit Respekt begegneten die Anleger auch den nach Börsenschluss veröffentlichten Resultaten der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta .
Belastend wirkten die Begleitaussagen der Fed. Marktbeobachter hoben vor allem hervor, dass die Zinsentscheidung nicht einstimmig fiel. «3 Gegenstimmen zeigen, dass eine Zinserhöhung innerhalb der Fed offensichtlich kontrovers diskutiert wurde», schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Damit bleibe eine Zinserhöhung im September im Bereich des Möglichen.
Im Technologiebereich ging die jüngste Talfahrt weiter. Ein kurzer Versuch des Aufbäumens scheiterte im Handelsverlauf. Der Nasdaq 100 sackte am Ende um 2,06 Prozent auf 27.192,31 Punkte ab auf das niedrigste Niveau seit Ende April. Er dehnte seine Verlustserie auf den sechsten Tag aus.
Die Nervosität der Anleger trieb die Aktien von KI-Profiteuren am Ende wieder klar in die Verlustzone. Allen voran galt dies für die seit einiger Zeit schon abgestraften Chipwerte, wie der Kurs von Micron mit einem letztlich zehnprozentigen Abschlag zeigt. Auch der Kurs von Nvidia büsste 3,6 Prozent ein. Zur Sektorschwäche trugen mit NXP Semiconductor und dem Chipausrüster KLA auch die Zahlen zweier Branchenunternehmen bei.
Die Abneigung für Aktien mit KI-Bezug hatte auch ihre Auswirkungen auf Caterpillar . Die jüngste Talfahrt bei dem Baumaschinenhersteller ging wegen Sorgen um das Geschäft mit Stromaggregaten für Rechenzentren um fast sieben Prozent weiter. Gestreut wurden dies von einem Kommentar des Analysehauses Baird. Der Analyst verwies auf grösser werdende Einschränkungen bei deren Bau auf Landes- und Kommunalebene.
Die Ölpreise zogen wieder stark an, weil neue iranische Attacken die jüngste Hoffnung auf eine Rückkehr an den Verhandlungstisch zunichtemachen. US-Präsident Donald Trump kündigte Vergeltung an. Dies hievte zwar die Kurse der grossen US-Ölkonzerne wie Chevron und ExxonMobil mit mehr als zwei Prozent ins Plus. Fluggesellschaften hingegen litten darunter.
Im Standardwerte-Bereich brachten einige Zahlenvorlagen dem Gesamtmarkt keine Entlastung. Papiere des Kreditkartenanbieters Visa entwickelten sich mit einem Anstieg um 0,6 Prozent immerhin besser als der Gesamtmarkt. Die Titel von Procter & Gamble verloren nach enttäuschenden Zahlen und einem verhaltenen Ausblick zwei Prozent.
Ford setzte seinen Höhenflug mit einem Anstieg um 2,1 Prozent fort. Der Autobauer hob zur Zahlenvorlage seine Jahresgewinnprognose an.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)