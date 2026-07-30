Die US-Restaurantkette Chipotle hat mit einer angehobenen Jahresprognose Sorgen wegen eines Lebensmittelskandal in den Hintergrund gedrängt. Die Aktien der Burrito-Kette springen um rund elf Prozent nach oben. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2026 nun mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor war es von keinem Wachstum ausgegangen. Allerdings warnte Chipotle, das ‌dritte Quartal könne ⁠schwierig werden, da ein Ausbruch von Cyclosporiasis in den USA im Juli das Vertrauen der Verbraucher beeinträchtigt habe. Dabei handelt es sich um eine durch verunreinigte Lebensmittel übertragene Darmerkrankung. Auch die Aktie des Konkurrenten Yum Brands legte ⁠nach Zahlen um rund 2,5 Prozent zu. Dessen Tochter Taco Bell ist ebenfalls von dem Skandal betroffen. Die Verbraucher verstünden jedoch zunehmend, dass es sich um ein branchenweites und nicht um ein auf Taco Bell beschränktes Problem handele, sagte Yum-Chef Chris Turner.