Sorgen über die enormen Finanzierungsanforderungen des KI-Booms haben die asiatischen Börsen am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Angeführt wurde der Ausverkauf von den ‌Chipherstellern. ⁠Der südkoreanische Kospi stürzte um mehr als acht Prozent auf ein Drei-Monats-Tief, was eine ⁠Handelsunterbrechung auslöste. Der japanische Nikkei-Index gab vier Prozent nach. Auslöser war ein Bericht des «Wall Street Journal», ‌wonach Nvidia im Rahmen eines riesigen Rechenzentrumsprojekts Finanzierungsgarantien in Höhe ‌von rund 250 Milliarden Dollar für OpenAI ​bereitstellen will. Die Nvidia-Aktie verlor daraufhin an der Wall Street fünf Prozent. Zudem drückte der wachsende Konkurrenzdruck aus China auf die Stimmung. So berichtete das Magazin «The Information», dass China mit der Herstellung eigener Lithografie-Maschinen begonnen habe, einem wichtigen Werkzeug für ‌die Chip-Produktion. Die Aktie des niederländischen Marktführers ASML fiel daraufhin um 8,5 Prozent. In Südkorea brachen die Papiere von SK Hynix um fast elf Prozent ein, Samsung ​verloren mehr als neun Prozent.