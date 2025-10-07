Der Einstieg der US-Regierung lässt den Aktienkurs von Trilogy Metals in die Höhe schiessen. Die US-notierten Aktien des kanadischen Bergbauunternehmens steigen in der Spitze um fast 280 Prozent und sind mit 7,97 Dollar zeitweise so teuer wie nie. Danach pendeln sie sich bei einem Plus von rund 220 Prozent ein. Das Weisse Haus hat eine Investition von 35,6 Millionen Dollar in Trilogy Metals angekündigt. Damit werde die US-Regierung zum Zehn-Prozent-Aktionär des Konzerns und erhalte zusätzlich Optionsscheine zum Erwerb einer weiteren Beteiligung von 7,5 Prozent. Washington beteiligt sich zunehmend an Branchen, die es als sicherheitsrelevant einstuft, um die Abhängigkeit der USA von China zu verringern. Dazu gehören unter anderem Unternehmen im Halbleitersektor und Hersteller kritischer Mineralien.