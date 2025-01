Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich der Aufwärtstrend auch zur Wochenmitte fort. Am gestrigen Dienstag hatte der Leitindex SMI den elften Handelstag in Folge im Plus geschlossen. Nachdem der Wochenstart noch ruhig verlief, präsentiert sich der heutige Mittwoch von der ereignisreichen Seite. Neben der Berichtssaison steht am Abend nach Börsenschluss mit dem Zinsentschied der US-Notenbank Fed eines der wichtigsten Ereignisse in dieser Woche an.