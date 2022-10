Auch am Dienstag löst sich der Leitindex SMI nicht vom anhaltenden Abwärtstrend und gibt zum fünften Mal in Folge nach, wobei er unter die Marke von 10'200 rutscht. Die hiesigen Aktien befinden sich in Gesellschaft weiterer europäischer Märkte wie Deutschland, Grossbritannien oder Frankreich, wo die Dividendenpapiere ebenfalls weiter an Boden verlieren. Der US-Dollar hält sich in diesem Umfeld zum Franken knapp über der Parität und der Euro über 0,97 Fr.