Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Gewinner an den Märkten in China waren allerdings KI-Unternehmen: Die Aktien des chinesischen SenseTime stiegen einen Tag nach der Vorstellung einer Reihe neuer KI-gestützter Produkte um bis zu 11 Prozent. Auch Alibaba punktete mit KI-Technologie: Der chinesische Amazon-Rivale stellte am Dienstag Tongyi Qianwen vor, ein Grosssprachenmodell ähnlich dem GPT, das in naher Zukunft in alle Geschäftsanwendungen des Unternehmens integriert werden soll. Die Alibaba-Papiere stiegen um 3,8 Prozent.